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|Trovato morto a Eboli il giornalista sportivo Luca Esposito
19/07/2026
|È stato trovato senza vita, con il corpo carbonizzato dopo essere stato ucciso, in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luca Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti con questo nome anche se all’anagrafe era Luigi.
Esposito era una delle voci più note dell’informazione sportiva salernitana: pubblicista iscritto all’Ordine dei giornalisti della Campania dal 2012, collaborava con La Città di Salerno, OttoChannel e TuttoC.com, oltre a dirigere il sito TuttoSalernitana.com, punto di riferimento per i tifosi granata.
Per anni aveva raccontato la Salernitana e il calcio campano attraverso articoli, trasmissioni televisive e approfondimenti, diventando un volto familiare per lettori e spettatori. Aveva una formazione in Biologia e una laurea in Lettere, ma la sua grande passione era il giornalismo sportivo.
La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dell’informazione locale e tra gli appassionati di calcio.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|19/07/2026 - Trovato morto a Eboli il giornalista sportivo Luca Esposito
È stato trovato senza vita, con il corpo carbonizzato dopo essere stato ucciso, in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luca Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti con questo nome anche se all’anagrafe era Luigi.
Esposito er...-->continua
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|18/07/2026 - Incidente sulla SS 100 a Capurso: camion resta di traverso, traffico rallentato verso Taranto
Mattinata di disagi sulla Strada Statale 100, in direzione Taranto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di Capurso. Un camion della nettezza urbana, rimasto bloccato sulla carreggiata per un’avaria, ha urtato una barriera di sicurezza t...-->continua
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|18/07/2026 - Esplosione in un appartamento a San Giovanni in Fiore: due coniugi soccorsi dai Vigili del fuoco
Un’esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha danneggiato un appartamento al secondo piano di un edificio nel comune di San Giovanni in Fiore. Il boato, questa mattina all’alba, ha squarciato la quiete della comunità.
Sul posto sono immediata...-->continua
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|18/07/2026 - Cilento, al via i nuovi Frecciarossa: sei collegamenti giornalieri senza cambi
Il Cilento punta su una mobilità più moderna e veloce con il potenziamento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità. Dal 17 luglio sono attivi nuovi servizi Frecciarossa diretti che consentiranno di raggiungere il territorio senza cambi da diverse città it...-->continua
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|18/07/2026 - Scoperto nell'Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina
Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina nascosto in un rudere tra le montagne dell'Aspromonte è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" durante un controllo nel territorio ...-->continua
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|18/07/2026 - Animali: sorpreso dalle telecamere mentre abbandona un cuccioli in strada, rintracciato e denunciato
Nell’ambito delle operazioni di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto ai crimini ambientali condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, le telecamere investigative immortalavano un soggetto nell’atto di abbandonare un cucciolo di cane con...-->continua
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|17/07/2026 - Campi elettromagnetici a Terranova da Sibari, Laghi: «Sosteniamo la battaglia di Azione Popolare»
Il consigliere regionale esprime piena solidarietà a Luciano Parrotta e all'associazione, da un anno in attesa che il Comune discuta il regolamento sulle antenne per la telefonia mobile, e invita l'amministrazione ad approvarlo
«La battaglia che l'ass...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.