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|Campi elettromagnetici a Terranova da Sibari, Laghi: «Sosteniamo la battaglia di Azione Popolare»
17/07/2026
|Il consigliere regionale esprime piena solidarietà a Luciano Parrotta e all'associazione, da un anno in attesa che il Comune discuta il regolamento sulle antenne per la telefonia mobile, e invita l'amministrazione ad approvarlo
«La battaglia che l'associazione "Azione Popolare" sta portando avanti a Terranova da Sibari sui campi elettromagnetici è di quelle da giustizia sociale e condivisibile, perché ha un solo obiettivo: tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Esprimo piena solidarietà a Luciano Parrotta e all'associazione, che da quasi un anno attendono che l’amministrazione comunale metta finalmente in discussione la proposta di regolamento sulle stazioni radio base per la telefonia mobile, sottoscritta da oltre cinquanta cittadini». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi.
«Da primo firmatario della legge regionale che ha introdotto in Calabria regole più severe a tutela della popolazione dai campi elettromagnetici, conosco bene il valore di questa vertenza – evidenzia Laghi –. Riguarda il diritto di ogni calabrese a vivere in un territorio che mette al primo posto la salute pubblica».
«Ad Azione Popolare e a Luciano Parrotta voglio dire con chiarezza che in questa battaglia non sono soli – afferma ancora il consigliere regionale –. Seguirò da vicino l'evolversi della vicenda e resterò a disposizione per ogni iniziativa politica e istituzionale utile a sostenere una richiesta che nasce dal basso ed è pienamente legittima».
«Il fatto che Parrotta e l'associazione abbiano dovuto rivolgersi al Prefetto di Cosenza per vedere riconosciuta un'istanza rimasta lettera morta, per quasi un anno, al Comune di Terranova da Sibari, è la dimostrazione evidente di una politica che non ascolta i propri cittadini – rimarca il consigliere regionale. Quando ci si deve appellare a un'autorità superiore per ottenere un confronto che dovrebbe essere naturale, è la credibilità stessa delle istituzioni locali a essere messa in discussione».
«Invito, infine, l'amministrazione comunale di Terranova da Sibari a compiere il proprio dovere istituzionale, portando la proposta in discussione, auspicabilmente per approvare senza ulteriori ritardi il regolamento proposto dai cittadini – conclude Ferdinando Laghi».
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|16/07/2026 - Campovalano, la Sagra del Tartufo chiude con numeri da record
Oltre 83.000 prodotti distribuiti nell'arco di sette serate dal 6 al 12 Luglio, quasi 4.000 visitatori alla Necropoli di Campovalano, circa 140 volontari impegnati ogni giorno e una rete composta da istituzioni, enti, università, associazioni e imprese. Sono i...-->continua
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|16/07/2026 - La XVI edizione del festival di Turi (Ba) sarà presentata a Bari nella sala ''Michele Campione''
La XVI edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) sarà presentata in conferenza stampa lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10:30 a Bari nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia.
Evento culturale promosso dall’Asso...-->continua
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|16/07/2026 - Brescia: traffico rifiuti verso Pakistan e Paesi Ue, misure cautelari
Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia con il supporto di analoghi reparti nelle province di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta stanno dando esecuzione a un'ordinanza applicativa di mi...-->continua
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|16/07/2026 - Benevento - Solopaca (BN). Furto di rame nel cantiere dell'Alta Velocità
In Solopaca, un quarantaduenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine poiché gravato da precedenti specifici, si è introdotto nell’area del cantiere della “RETE FERROVIARIA ITALIANA” S.P.A. per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, tra...-->continua
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|13/07/2026 - La terra trema ancora: sisma di magnitudo 3.3 nel Beneventano, nuove scosse in Sicilia
La terra continua a tremare in diverse aree d'Italia. Nella notte del 12 luglio un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato a 1 chilometro a est di Apice, in provincia di Benevento. La scossa, avvenuta alle 4:56 ora italiana, è stata localizzata dalla Sal...-->continua
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|11/07/2026 - Autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce una disciplina uniforme per gli autovelox utilizzati sul territorio nazionale.
Il provvedimento stabilisce le caratt...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.