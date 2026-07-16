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|La XVI edizione del festival di Turi (Ba) sarà presentata a Bari nella sala ''Michele Campione''
16/07/2026
|La XVI edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) sarà presentata in conferenza stampa lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10:30 a Bari nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia.
Evento culturale promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, Il Festival del Belcanto è Uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica.
Alla conferenza stampa interverranno: Elisabetta Vaccarella – vicepresidente Consiglio Regionale Puglia, Giuseppe De Tomaso - sindaco Comune di Turi, Teresa De Carolis – assessore alle Politiche Culturali Comune di Turi, Ferdinando Redavid - direttore artistico Festival del Belcanto.
Tre gli eventi in cartellone per l’estate 2026. Ad inaugurare il festival, il 22 luglio alle ore 21:00, presso l’Atrio dell’Oratorio in Strada Mola a Turi, sarà “The Four Italian Tenors – Un amore così grande”, uno spettacolo di respiro internazionale che celebra l’eccellenza della tradizione musicale italiana. I quattro tenori saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese sotto la direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri, per un viaggio emozionante tra arie d’opera e celebri melodie come “Nessun dorma”, “La donna è mobile”, “Una furtiva lagrima”, fino ai grandi classici della canzone italiana come “Caruso”, “Volare” e “’O sole mio”. Il 1° agosto, sempre alle ore 21:00 e nella suggestiva cornice dell’Atrio dell’Oratorio, andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi, una delle opere più amate e rappresentate al mondo. Con l’Orchestra del Taranto Opera Festival diretta da Ferdinando Redavid, il pubblico sarà accompagnato nella celebre e intensa storia d’amore tra Violetta e Alfredo. Il 3 agosto alle ore 21:00, in piazza Gonnelli, si terrà uno dei momenti più attesi della rassegna: la consegna del Premio del Belcanto 2026. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a una personalità pugliese distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale, sarà conferito al soprano Rachele Stanisci, interprete di straordinaria eleganza e intensità, protagonista nei più prestigiosi teatri del mondo.
La XVI edizione del Festival del Belcanto è realizzata con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Turi ed è intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione Regione Puglia.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|16/07/2026 - Benevento - Solopaca (BN). Furto di rame nel cantiere dell'Alta Velocità
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|11/07/2026 - Autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto
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|11/07/2026 - Addio a Peppino di Capri, icona della musica italiana
Si è spento questa mattina a Capri, l'isola che non ha mai smesso di amare, Peppino di Capri. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nato come Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939, è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana, vincendo due volte il F...-->continua
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|10/07/2026 - Uccide la moglie a coltellate, fermato nella notte ha confessato
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.