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|La terra trema ancora: sisma di magnitudo 3.3 nel Beneventano, nuove scosse in Sicilia
13/07/2026
|La terra continua a tremare in diverse aree d'Italia. Nella notte del 12 luglio un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato a 1 chilometro a est di Apice, in provincia di Benevento. La scossa, avvenuta alle 4:56 ora italiana, è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma a una profondità di 13 chilometri. Prosegue intanto l'attività sismica sulla costa nord-orientale della Sicilia, dove l'ultima scossa, di magnitudo 2.9, è stata rilevata alle 19:29 ora italiana al largo del Messinese, a 8 chilometri di profondità, sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|13/07/2026 - La terra trema ancora: sisma di magnitudo 3.3 nel Beneventano, nuove scosse in Sicilia
La terra continua a tremare in diverse aree d'Italia. Nella notte del 12 luglio un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato a 1 chilometro a est di Apice, in provincia di Benevento. La scossa, avvenuta alle 4:56 ora italiana, è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV ...-->continua
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|11/07/2026 - Autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce una disciplina uniforme per gli autovelox utilizzati sul territorio nazionale.
Il provvedimento stabilisce le caratt...-->continua
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|11/07/2026 - Addio a Peppino di Capri, icona della musica italiana
Si è spento questa mattina a Capri, l'isola che non ha mai smesso di amare, Peppino di Capri. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nato come Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939, è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana, vincendo due volte il F...-->continua
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|10/07/2026 - Uccide la moglie a coltellate, fermato nella notte ha confessato
E' stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona, il tunisino, Sami Khemaies, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto (Ancona) ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), nella loro casa....-->continua
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|10/07/2026 - Vazzano, trasportava 7mila litri di gasolio non dichiarati: sequestrata autobotte, due denunce
Un controllo sul trasporto di prodotti energetici ha portato al sequestro di un’autobotte e del relativo carico di gasolio a Vazzano. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito delle attività di...-->continua
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|10/07/2026 - MOUNTAIN BIKE: riparte la caccia ai punti della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup 2026
Alle porte della Foresta Nera, Kirchzarten rappresenta da decenni uno dei cuori pulsanti della mountain bike tedesca. Località simbolo del ciclismo off‑road, questo accogliente centro dell’Alta Valle della Dreisam unisce una profonda tradizione sportiva ...-->continua
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|9/07/2026 - Magna Graecia Film Festival 2026, Kevin Spacey apre la 23ª edizione a Soverato
C’è un momento in cui un festival smette di essere soltanto un appuntamento cinematografico e diventa un luogo di incontro tra culture, linguaggi e generazioni. È questo il percorso compiuto dal Magna Graecia Film Festival, che dal 25 luglio al 1° agosto 2026 ...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.