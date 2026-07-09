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|Taranto. Domani, Venerdì 10 Luglio, incontriamo Francesca Albanese
9/07/2026
|La Relatrice Speciale Onu per il territorio palestinese occupato ci presenta il suo ultimo libro “La luce del risveglio”, manifesto di resistenza e libertà, dalla Palestina al mondo intero.
Come comunità che lotta per la liberazione di Taranto dal soffocamento fisico e sociale, imposto dalla politica invischiata al capitale, invitiamo le realtà e le soggettività che condividono gli stessi obiettivi di giustizia sociale e di pace, a partecipare al confronto aperto su questi temi.
Partendo dai nove verbi, azioni su cui si articola il libro, proveremo, insieme all’autrice e alla giornalista Maria Cristina Fraddosio, a riprendere un dialogo già avviato con la nostra terra, con l’occhio puntato all’umanità da cui ci vogliono estraniare e della quale abbiamo disperatamente bisogno di sentirci parte attiva.
Sarà anche l’occasione per esprimere la nostra solidarietà alle attiviste e agli attivisti della Global Sumud Flotilla che in prima persona “hanno messo i loro corpi dove avrebbe dovuto trovarsi il diritto”.
Con Tony La Piccirella, Domenico Centrone, Simona Losito, Sara Suriano, saranno con noi domani sera altre compagne e altri compagni che hanno subito il sequestro in acque internazionali e la detenzione ad opera di Israele, nell’ultima missione della Flotilla.
Se i governi falliscono tocca alle persone comuni ripristinare i diritti universali e questa considerazione ci tocca da vicino.
Vi aspettiamo al Sunrise Bar Bistrot by Noi&Voi, in uno spazio che mostra la bellezza della nostra terra ma mostra soprattutto la bellezza di un processo concreto di inclusione, di cui potremo condividere i dettagli nel corso della serata.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|9/07/2026 - Taranto. Domani, Venerdì 10 Luglio, incontriamo Francesca Albanese
La Relatrice Speciale Onu per il territorio palestinese occupato ci presenta il suo ultimo libro “La luce del risveglio”, manifesto di resistenza e libertà, dalla Palestina al mondo intero.
Come comunità che lotta per la liberazione di Taranto dal soffocamento fisi...-->continua
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|9/07/2026 - Serie di scosse sismiche registrata sulla costa nord orientale siciliana
Una sequenza di terremoti è stata registrata nella mattinata del 9 luglio 2026 lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. La scossa più intensa ha raggiunto una magnitudo ML 3.2 alle ore 10:10 (ora italiana), con epicentro localizzato al...-->continua
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|9/07/2026 - Reggio Calabria - Sequestrati presso il porto di Gioia Tauro oltre 113 chilogrammi di cocaina
Il Comando Provinciale di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato, presso il Porto di Gioia Tauro, un ingente carico di circa 113 chilogrammi di cocaina purissima proveniente dall’America del Sud.
In particolare, i mi...-->continua
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|8/07/2026 - Grottaglie, minaccia passanti e barista con una pistola scacciacani: arrestato 38enne
Avrebbe minacciato alcuni passanti e il titolare di un bar mostrando una pistola, poi risultata essere una scacciacani priva del tappo rosso. Per questo un 38enne di Grottaglie, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resisten...-->continua
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|8/07/2026 - Martina Franca, trovato morto in casa don Angelo Pastore
È stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Martina Franca don Angelo Pastore, sacerdote molto conosciuto per il suo lungo servizio pastorale. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti; sul posto sono intervenuti i sanitari ...-->continua
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|8/07/2026 - Gaza, il Consiglio regionale pugliese approva all’unanimità la mozione per gli aiuti umanitari
“Ieri il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione “Crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Appello per un intervento concreto a livello statale”, presentata grazie all’impegno dell’associazione l’Isola che non c’è, che impegna tu...-->continua
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|8/07/2026 - Malore in mare a Marina di Sibari, muore 78enne
Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marina di Sibari, nel territorio di Cassano all’Ionio, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. La vittima, U.B., originaria di Acquaformosa ma residente da tempo a Salern...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.