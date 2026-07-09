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|Reggio Calabria - Sequestrati presso il porto di Gioia Tauro oltre 113 chilogrammi di cocaina
9/07/2026
|Il Comando Provinciale di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato, presso il Porto di Gioia Tauro, un ingente carico di circa 113 chilogrammi di cocaina purissima proveniente dall’America del Sud.
In particolare, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro e i funzionari del locale Ufficio doganale, sulla base delle risultanze informative emerse nel corso del monitoraggio dell’area portuale e degli elementi conoscitivi acquisiti nell’ambito del controllo sulla movimentazione dei container, hanno sottoposto a ispezione una sospetta partita di pellet proveniente dall’America latina e destinata all’importazione in territorio italiano.
L’attività ispettiva - sviluppata con l’ausilio delle apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il prezioso contributo offerto dalle unità cinofile della Guardia di finanza - ha consentito di scoprire, all’interno del container selezionato, il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.
L’attività repressiva condotta ha inferto un duro colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura di stupefacente, in quanto la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di circa 20 milioni di euro.
A partire dal 2025, nel porto di Gioia Tauro, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 4,5 tonnellate di cocaina.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|9/07/2026 - Reggio Calabria - Sequestrati presso il porto di Gioia Tauro oltre 113 chilogrammi di cocaina
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|8/07/2026 - Grottaglie, minaccia passanti e barista con una pistola scacciacani: arrestato 38enne
Avrebbe minacciato alcuni passanti e il titolare di un bar mostrando una pistola, poi risultata essere una scacciacani priva del tappo rosso. Per questo un 38enne di Grottaglie, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resisten...-->continua
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|8/07/2026 - Martina Franca, trovato morto in casa don Angelo Pastore
È stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Martina Franca don Angelo Pastore, sacerdote molto conosciuto per il suo lungo servizio pastorale. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti; sul posto sono intervenuti i sanitari ...-->continua
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|8/07/2026 - Gaza, il Consiglio regionale pugliese approva all’unanimità la mozione per gli aiuti umanitari
“Ieri il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione “Crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Appello per un intervento concreto a livello statale”, presentata grazie all’impegno dell’associazione l’Isola che non c’è, che impegna tu...-->continua
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|8/07/2026 - Malore in mare a Marina di Sibari, muore 78enne
Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marina di Sibari, nel territorio di Cassano all’Ionio, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. La vittima, U.B., originaria di Acquaformosa ma residente da tempo a Salern...-->continua
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|7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale: approvata all'unanimità la legge Laghi per tutelare salute e ambiente
E' legge la proposta di Ferdinando Laghi che tutela i cittadini calabresi dai PFAS, meglio conosciuti come inquinanti eterni. Nel corso dell'ultima seduta, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta del Segretario Questore che stabilisce nuo...-->continua
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|7/07/2026 - Napoli. Maxi sequestro di cocaina sulla SS 162. Arrestato il corriere
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato 113 chilogrammi di cocaina abilmente occultati all’interno di un’autocisterna in transito sulla SS 162, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale del capoluogo partenope...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.