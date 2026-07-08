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|Gaza, il Consiglio regionale pugliese approva all’unanimità la mozione per gli aiuti umanitari
8/07/2026
|“Ieri il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione “Crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Appello per un intervento concreto a livello statale”, presentata grazie all’impegno dell’associazione l’Isola che non c’è, che impegna tutti noi a sensibilizzare il Governo nazionale a promuovere un’azione coordinata e concreta, anche in sede di Unione Europea, nei confronti di Israele affinché venga consentito un maggiore e immediato accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La mozione ribadisce a gran voce l’urgenza di ripristinare le condizioni del diritto internazionale umanitario e la tutela della popolazione civile, con particolare attenzione ai bambini, rimuovendo tutti gli ostacoli alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità alla popolazione civile” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.
“Dalla Puglia ieri è arrivato un appello forte, unanime e coraggioso, sottoscritto e condiviso da tutti i Consiglieri regionali affinché che il Governo italiano si faccia promotore presso la Conferenza Stato-Regioni di un’iniziativa congiunta delle Regioni italiane per attivarsi nei confronti delle competenti sedi internazionali, affinché sia pienamente assicurata la protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, con speciale attenzione ai minori, ai feriti, ai malati e al personale sanitario e umanitario ivi operante. Una mozione che ci rende orgogliosi di questo Consiglio, capace di allontanarsi dalle logiche politiche e di mettere davanti a tutti gli esseri umani e il loro diritto, non solo a sopravvivere, ma a vivere in sicurezza con dignità. La Puglia oggi non può restare sorda al grido di dolore che arriva dall’altra sponda del Mediterraneo. I nostri ospedali hanno accolto circa una decina di minori che avevano bisogno di cure ma questo non ci assolve davanti a un genocidio che nonostante i presunti cessate il fuoco, non smette di affamare e di ammazzare bambine e bambini nella striscia di Gaza ammazzando di fatto il futuro del popolo palestinese”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|8/07/2026 - Martina Franca, trovato morto in casa don Angelo Pastore
È stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Martina Franca don Angelo Pastore, sacerdote molto conosciuto per il suo lungo servizio pastorale. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, un...-->continua
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|8/07/2026 - Gaza, il Consiglio regionale pugliese approva all’unanimità la mozione per gli aiuti umanitari
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|8/07/2026 - Malore in mare a Marina di Sibari, muore 78enne
Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marina di Sibari, nel territorio di Cassano all’Ionio, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. La vittima, U.B., originaria di Acquaformosa ma residente da tempo a Salern...-->continua
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|7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale: approvata all'unanimità la legge Laghi per tutelare salute e ambiente
E' legge la proposta di Ferdinando Laghi che tutela i cittadini calabresi dai PFAS, meglio conosciuti come inquinanti eterni. Nel corso dell'ultima seduta, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta del Segretario Questore che stabilisce nuo...-->continua
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|7/07/2026 - Napoli. Maxi sequestro di cocaina sulla SS 162. Arrestato il corriere
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato 113 chilogrammi di cocaina abilmente occultati all’interno di un’autocisterna in transito sulla SS 162, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale del capoluogo partenope...-->continua
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|7/07/2026 - Spionaggio per la Russia, arrestati a Roma un ex 007 e un complice: indagati anche quattro militari
Un’inchiesta su presunte attività di spionaggio legate alla sicurezza nazionale ha portato all’arresto di due persone a Roma da parte dei carabinieri del Ros. Al centro dell’indagine un ex appartenente all’intelligence italiana, 59 anni, già sottufficiale dell...-->continua
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|7/07/2026 - Criminalità: Operazione del Ros sul Gargano, 9 arresti
Nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso una Ordinanza applicativa di misura cautel...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.