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|Criminalità: Operazione del Ros sul Gargano, 9 arresti
7/07/2026
|Nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 9 indagati della provincia di Foggia. La misura è stata eseguita oggi 06.07.2026 da operatori del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, supportati da personale del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Puglia” e dal Servizio Centrale di Protezione, a carico dei 9 soggetti ritenuti di aver partecipato, con ruoli e compiti differenti, alla commissione, ovvero alle fasi precedenti o successive, di tre distinti omicidi verificatisi rispettivamente a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 ed il 2016. Il provvedimento coercitivo, che discendente da decisione cautelare, è incentrato sull’inquadramento dei predetti fatti di sangue alla storica faida tra l’associazione mafiosa denominata “Romito-Lombardi-Ricucci” e quella dei “li Bergolis”, che negli anni si è contraddistinta dal susseguirsi di molteplici omicidi e tentati omicidi. La mafiosità di 3 degli odierni indagati è stata già accertata a seguito dell’indagine “Omnia Nostra” del ROS (che ricomprendeva l’arco temporale dal giugno 2008 al luglio 2022), in quanto sono stati condannati, con rito abbreviato e con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., in qualità di partecipi proprio dell’associazione mafiosa denominata “Romito-Lombardi-Ricucci”. Altri 3 degli odierni indagati invece sono ancora sub judice avendo optato per il rito ordinario. Due degli omicidi in questione, avvenuti rispettivamente nel 2011 e nel 2016, si caratterizzano per essere stati commessi con le modalità della cosiddetta lupara bianca, ovvero facendo sparire deliberatamente il corpo della vittima, occultandolo, rendendone quasi impossibile il ritrovamento. Il terzo episodio invece, risalente al 2014, è tipizzato come un agguato armato di tipo mafioso. Le fonti di prova a fondamento del ruolo avuto dagli indagati sono costituite, a supporto delle sentenze passate in giudicato, dal contenuto di intercettazioni, dai rilievi ed accertamenti di criminalistica, dalle dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, dalle immagini tratte dai sistemi di videoriprese, da esiti di perquisizioni e sequestri. 4 dei destinatari dell’odierno provvedimento cautelare si trovano attualmente già ristretti in carcere. Ulteriori elementi di informazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Bari terrà alle ore 10:30 odierne presso l’8° piano della Procura di Bari, in via Dioguardi n. 5. Avvertenza sulla presunzione di innocenza Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|6/07/2026 - Aggressione a Sala Consilina, undici indagati per favoreggiamento
A distanza di alcuni mesi dalla violenta aggressione avvenuta nella frazione Trinità di Sala Consilina, la Procura di Lagonegro ha iscritto nel registro degli indagati undici persone, residenti nel Vallo di Diano, con l’ipotesi di favoreggiamento. Secondo gli ...-->continua
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|6/07/2026 - Frode fiscale da oltre 6 milioni: sequestro e 34 indagati tra Trani e Bisceglie
Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e ...-->continua
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|4/07/2026 - Mottola protagonista del Millennium 2027, l’Anno Europeo dei Normanni
Thomas Becket entra ufficialmente nei festeggiamenti per l’Anno Europeo dei Normanni, dedicato ai 1000 anni dalla nascita di Guglielmo il Conquistatore.
La notizia arriva dalla Normandia dove una delegazione di Mottola, in provincia di Taranto, è stat...-->continua
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|3/07/2026 - TRAC Puglia, selezionati gli otto progetti per le residenze artistiche 2026-2027
Sono stati pubblicati i risultati del bando rivolto a compagnie e artisti con sede in Puglia, promosso da TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025-2027: otto progetti firmati d...-->continua
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|3/07/2026 - Premio Spoleto 2026, riconoscimenti a Sylos Labini, Scaturlo e Di Vizia
Spoleto – Nella storica Chiesa della Misericordia si è svolta l'edizione 2026 del Premio Spoleto, curato da Salvo Nugnes. Il riconoscimento è stato assegnato a tre protagonisti della cultura e dell'informazione italiana: Edoardo Sylos Labini, attore, autore e ...-->continua
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|2/07/2026 - Belvedere Marittimo, uomo investito da un Intercity: traffico ferroviario in tilt sulla Tirrenica
Tragedia sui binari a Belvedere Marittimo, dove un uomo è stato investito da un treno Intercity 724 diretto a Roma Termini intorno alle 17.30. La vittima non è ancora stata identificata e restano da chiarire le cause dell’accaduto. Sul posto 118, Polizia ferro...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.