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|TRAC Puglia, selezionati gli otto progetti per le residenze artistiche 2026-2027
3/07/2026
|Sono stati pubblicati i risultati del bando rivolto a compagnie e artisti con sede in Puglia, promosso da TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025-2027: otto progetti firmati da Nicolò Abbattista, Carlotta Campobasso, Michele Correra, Vera Di Lecce, Anna Piscopo, Sara Sicuro, Valerio Tambone, Francesco Cortese che saranno accompagnati attraverso un percorso di residenza artistica distribuito nei diversi poli del TRAC in un arco temporale compreso tra luglio 2026 e dicembre 2027.
Le residenze artistiche rappresentano oggi uno dei dispositivi più efficaci per favorire la sperimentazione e la nascita di nuove opere, consentendo agli artisti di sviluppare il proprio lavoro al di fuori delle logiche produttive. Il tempo della residenza diventa così occasione di ricerca, confronto e verifica, capace di mettere in relazione i processi creativi con i luoghi che li ospitano e con le persone che li abitano. Non a caso, tra i criteri che hanno guidato la selezione hanno avuto particolare rilievo la qualità della proposta artistica, il legame con il territorio pugliese e la capacità di costruire pratiche di coinvolgimento del pubblico, nella convinzione che la crescita culturale passi attraverso una relazione sempre più stretta tra ricerca contemporanea e comunità.
Tra i progetti selezionati figura musicALL di Nicolò Abbattista con la compagnia Lost Movement. Coreografo originario di Molfetta e fondatore della compagnia, Nicolò Abbattista porta avanti una ricerca riconosciuta a livello nazionale e internazionale che intreccia danza contemporanea, drammaturgia e partecipazione. musicALL trasforma lo spazio urbano in una grande performance collettiva ispirata all'immaginario dei musical e del cinema popolare, invitando il pubblico a diventare parte attiva della scena in un rito condiviso dedicato al movimento e alla comunità.
Con Icaro: frammenti di un volo, la regista e autrice tarantina Carlotta Campobasso propone una rilettura contemporanea del mito classico attraverso la relazione tra due fratelli e il delicato passaggio verso l'età adulta. Formata tra la Civica Accademia Nico Pepe e il Teatro di Napoli, finalista alla Biennale College Teatro e al Premio Leo De Berardinis, Carlotta Campobasso costruisce una drammaturgia che fonde teatro d'attore, teatro d'ombre, video, musica dal vivo e linguaggi visivi in un racconto poetico e stratificato.
L'attore foggiano Michele Correra, diplomato all'Accademia dei Filodrammatici, finalista al Premio Hystrio e cofondatore di divanoproject, presenta Caino e Abele, un lavoro che nasce da una vicenda autobiografica per interrogare i temi della giustizia, della memoria e del dubbio. Attraverso documenti, materiali di cronaca e teatro di narrazione, Caino e Abele affronta il confine tra esperienza personale e riflessione civile, restituendo al pubblico una potente indagine sulle responsabilità individuali e collettive.
La cantante, musicista e performer salentina Vera Di Lecce svilupperà durante la residenza un nuovo progetto musicale che prosegue la sua ricerca tra tradizione mediterranea, elettronica e pratiche vocali contemporanee. Dopo importanti collaborazioni artistiche e la composizione di musiche per spettacoli premiati, Vera Di Lecce lavorerà alla creazione di un album in cui voce, field recording, paesaggi sonori e lingue del territorio dialogano per dare vita a una scrittura musicale profondamente radicata nei luoghi.
In SONO CONTRO!, la drammaturga, attrice e regista barese Anna Piscopo, autrice premiata tra teatro e cinema, affronta con ironia e spirito critico le trasformazioni del lavoro contemporaneo. La forma scelta è quella della conferenza performativa, nella quale teatro, stand up comedy, musica dal vivo e materiali documentari si intrecciano per riflettere sul fenomeno delle Grandi Dimissioni, sulla crisi del modello produttivo e sul rapporto tra identità personale e professionale.
La danzatrice, coreografa e ricercatrice salentina Sara Sicuro prosegue il proprio percorso di ricerca tra danza, antropologia e paesaggio con un nuovo progetto coreografico dedicato ai temi della memoria, delle relazioni e del desiderio di libertà. Ispirandosi al simbolismo degli uccelli e al corpo come archivio emotivo, Sara Sicuro esplora le tensioni tra paura e trasformazione, sviluppando un linguaggio coreografico che nasce dall'ascolto del territorio e delle sue stratificazioni.
L'attore, regista e drammaturgo di Grottaglie Valerio Tambone, protagonista di una lunga esperienza internazionale che lo ha visto collaborare, tra gli altri, con Emma Dante, Living Theatre e Teatro dei Borgia, presenta Luis e Gerome. Lo spettacolo racconta con delicatezza e ironia la relazione segreta tra due uomini maturi, affrontando questioni di identità, libertà e convenzioni sociali attraverso una scrittura capace di alternare leggerezza emotiva e profondità umana.
Chiude la selezione E.T., progetto di Francesco Cortese con ZeroMeccanico Teatro, realtà impegnata nella ricerca tra drammaturgia contemporanea, arti visive e teatro politico. Scritto e interpretato da Ottavia Perrone, E.T. assume il tremore essenziale come metafora della fragilità e della resistenza, intrecciando linguaggi performativi, ironia e immaginario pop per riflettere sul rapporto tra corpo, normalità ed esclusione e trasformando la vulnerabilità in possibilità di relazione.
Con questo nuovo bando, TRAC conferma la propria missione di accompagnare la crescita della nuova creatività pugliese, investendo nella qualità dei processi creativi, nella costruzione di relazioni durature con i territori e nel dialogo tra pratiche artistiche e comunità locali, contribuendo a rafforzare il ruolo della Puglia come laboratorio di innovazione per lo spettacolo dal vivo.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|3/07/2026 - TRAC Puglia, selezionati gli otto progetti per le residenze artistiche 2026-2027
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|3/07/2026 - Premio Spoleto 2026, riconoscimenti a Sylos Labini, Scaturlo e Di Vizia
Spoleto – Nella storica Chiesa della Misericordia si è svolta l'edizione 2026 del Premio Spoleto, curato da Salvo Nugnes. Il riconoscimento è stato assegnato a tre protagonisti della cultura e dell'informazione italiana: Edoardo Sylos Labini, attore, autore e ...-->continua
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|2/07/2026 - Belvedere Marittimo, uomo investito da un Intercity: traffico ferroviario in tilt sulla Tirrenica
Tragedia sui binari a Belvedere Marittimo, dove un uomo è stato investito da un treno Intercity 724 diretto a Roma Termini intorno alle 17.30. La vittima non è ancora stata identificata e restano da chiarire le cause dell’accaduto. Sul posto 118, Polizia ferro...-->continua
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|2/07/2026 - Calabria. Sanità, Laghi: ''La risposta della Giunta alla mia interrogazione è contraddittoria''
«La risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione sui fondi destinati alla riqualificazione dell’ex ospedale di San Marco Argentano, anziché fare chiarezza, offre un quadro assai contraddittorio. Da un lato, la Regione continua a sostenere che la pro...-->continua
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|1/07/2026 - Diga San Giuliano, CIA Due Mari: “Serve subito un tavolo Puglia–Basilicata''
Cia Due Mari Taranto-Brindisi ha formalmente chiesto alla Regione Puglia l'urgente apertura di un tavolo politico-tecnico con la Regione Basilicata per definire in modo chiaro e definitivo la corretta gestione della diga di San Giuliano.
L'obiettivo dell'...-->continua
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|1/07/2026 - Vicoli Corti, dal 18 al 23 agosto a Massafra la 21esima edizione
Una comunità in cammino. È questa l'immagine scelta da Vicoli Corti – Cinema di Periferia per inaugurare il percorso verso la ventunesima edizione del festival, in programma a Massafra dal 18 al 23 agosto. Un manifesto che non racconta soltanto un evento, ma l...-->continua
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|1/07/2026 - Sangineto, sparatoria in discoteca: locale chiuso per 15 giorni dalla Questura
La Questura di Cosenza ha disposto la sospensione per 15 giorni di una discoteca di Sangineto dopo la sparatoria avvenuta nella notte del 28 giugno, che ha provocato il ferimento di due giovani originari di Cosenza. Il provvedimento, firmato dal questore Anton...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.