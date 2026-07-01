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|Diga San Giuliano, CIA Due Mari: “Serve subito un tavolo Puglia–Basilicata''
1/07/2026
|Cia Due Mari Taranto-Brindisi ha formalmente chiesto alla Regione Puglia l'urgente apertura di un tavolo politico-tecnico con la Regione Basilicata per definire in modo chiaro e definitivo la corretta gestione della diga di San Giuliano.
L'obiettivo dell'iniziativa, messa nero su bianco in una lettera ufficiale inviata al governatore pugliese Antonio Decaro, all'assessore regionale all'Agricoltura Francesco Paolicelli e per conoscenza al Commissario del Consorzio Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, è quello di ripristinare regole certe e stabilire con esattezza i periodi di utilizzo dell'acqua nel pieno rispetto della comproprietà dell'infrastruttura, che da sempre appartiene all’ex Consorzio di Bonifica Stornara e Tara della Provincia di Taranto al 50 per cento.
La questione è considerata di massima urgenza e di vitale importanza per il comparto agricolo del territorio, in particolar modo per l'area del Tarantino. Sebbene l'infrastruttura si trovi geograficamente in territorio lucano, le passate e gravi inadempienze gestionali ed economiche del disciolto consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto hanno provocato nel tempo un pericoloso squilibrio. Da molto tempo la Regione Basilicata gestisce l'opera in modo del tutto unilaterale, regolando l'erogazione dell'acqua verso la Puglia senza criteri condivisi, aumentando o diminuendo i flussi a proprio piacimento.
Questa gestione arbitraria si fa drammatica proprio durante la stagione estiva, nel momento di massimo picco e bisogno per le colture. La continua e incontrollata apertura e chiusura delle paratoie, unita a una razionalizzazione forzata dell'acqua decisa dai vertici lucani, sta penalizzando gravemente i produttori agricoli pugliesi, costretti a subire decisioni altrui su una risorsa che spetta loro di diritto. Per questo motivo, Cia Due Mari confida nel fatto che il nuovo corso politico regionale possa dare l’impulso decisivo a una risoluzione non più rimandabile, ricordando che anche nel corso dell'ultima campagna elettorale per le elezioni regionali era stato assunto il chiaro impegno di affrontare e risolvere definitivamente il problema.
«La Puglia non può più assistere passivamente a questa situazione» affermano all'unisono presidente e direttore Cia Due Mari, Giannicola D’Amico e Vito Rubino, rivendicando il diritto della Puglia di ricoprire il ruolo di protagonista paritaria della gestione.
L'auspicio dei vertici della confederazione agricola è che l'intervento dei rappresentanti istituzionali consenta alla Regione Puglia di affrancarsi dalla dipendenza esclusiva dalle decisioni della Basilicata, ponendo le basi per investimenti mirati su infrastrutture proprie che permettano di governare e valorizzare al meglio le risorse idriche che annualmente spettano al territorio pugliese.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|1/07/2026 - Sangineto, sparatoria in discoteca: locale chiuso per 15 giorni dalla Questura
La Questura di Cosenza ha disposto la sospensione per 15 giorni di una discoteca di Sangineto dopo la sparatoria avvenuta nella notte del 28 giugno, che ha provocato il ferimento di due giovani originari di Cosenza. Il provvedimento, firmato dal questore Anton...-->continua
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Dopo le sollecitazioni dell'amministrazione comunale di Laino Borgo e la richiesta di intervento inviata al prefetto di Cosenza, Poste Italiane interviene per spiegare le ragioni dei ritardi nella riapertura dell'ufficio postale, chiuso in seguito all'assalto ...-->continua
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|1/07/2026 - Blitz antimafia a Copertino: tre persone in carcere per omicidio e tentato omicidio
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|30/06/2026 - Vallo-Agropoli, stop ai ricoveri in Oncologia: cresce la preoccupazione dei sindaci del Distretto 70
Cresce la preoccupazione tra i sindaci del Distretto Sanitario 70 dopo la sospensione delle degenze ordinarie nel reparto di Oncologia del DEA Vallo-Agropoli, con il conseguente trasferimento dei pazienti in altre strutture. Il provvedimento viene giudicato un...-->continua
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|30/06/2026 - Modugno e San Giovanni Rotondo, doppio assalto ai bancomat in 24 ore: indagano i Carabinieri
All’alba lo sportello bancomat della BdM Banca di Modugno, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere da ignoti. La deflagrazione ha causato gravi danni alla filiale, con vetrate e infissi divelti e proiettati a diversi metri di distanza. Non è ancora chiar...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.