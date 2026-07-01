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|Vicoli Corti, dal 18 al 23 agosto a Massafra la 21esima edizione
1/07/2026
|Una comunità in cammino. È questa l'immagine scelta da Vicoli Corti – Cinema di Periferia per inaugurare il percorso verso la ventunesima edizione del festival, in programma a Massafra dal 18 al 23 agosto. Un manifesto che non racconta soltanto un evento, ma l'identità di un progetto culturale che da oltre vent'anni mette al centro persone, territori e periferie.
Diverse le novità di questa edizione, la prima riguarda la location. Per la prima volta il festival organizzato da Il Serraglio si svolgerà nel parco Madre Teresa di Calcutta. Una decisione presa dagli organizzatori a causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione al castello e anche perché la storica sede di piazza Santi Medici risulta ormai troppo piccola per ospitare il pubblico e gli spazi del festival. Tuttavia si tratta di una scelta perfettamente in linea con l’identità di Vicoli Corti: portare il festival in un’area periferica della città vuol dire dare un significato concreto all’idea di cinema di periferia: abitare luoghi spesso considerati marginali, valorizzarli attraverso la cultura e trasformarli in nuovi spazi di incontro, partecipazione e comunità.
Il manifesto di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi è un chiaro richiamo a “Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo e in qualche modo dialoga con l’immaginario di “Novecento” di Bernardo Bertolucci, al quale quest’anno sarà dedicata una interessante retrospettiva.
Altra interessante novità di quest’anno è Vicoli Fuori, un progetto che Il Serraglio sta avviando con la casa circondariale “C. Magli” di Taranto e che vedrà il coinvolgimento di 20 detenuti. Il percorso prevede una serie di incontri (il primo è in programma il 6 luglio) e culminerà con l’assegnazione del Premio Vicoli Fuori da parte di una speciale giuria composta dai partecipanti del progetto. È l’ulteriore dimostrazione di come questo festival guardi sempre più alle periferie non soltanto fisiche ma anche sociali, e di come il cinema può essere strumento di inclusione e dialogo anche in contesti che di norma restano ai margini della società.
Fervono quindi i preparativi per questa edizione che si preannuncia più ampia nella programmazione. Basti pensare che, per quanto riguarda il concorso cortometraggi, le sezioni competitive saranno sei e sono stati selezionati 53 lavori, rappresentativi dei cinque continenti e provenienti da 35 diversi Paesi. Intanto sono aperte le candidature per la Giuria Popolare e per la Giuria Studenti, un modo per gli appassionati di cinema di diventare parte attiva dell’evento. Sui canali social del festival è stata aperta una call per entrambe le giurie. La ventunesima edizione di Vicoli Corti ha il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia (progetto finanziato dalla Regione Puglia, POC Puglia 2021 - 2027 Area tematica 06 - Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”) e Comune di Massafra.
Queste le dichiarazioni del direttore artistico di Vicoli Corti, Vincenzo Madaro: «Con la ventunesima edizione inauguriamo una nuova decade per Vicoli Corti, segnata da grandi novità che partono dal cambio di location al parco Madre Teresa di Calcutta fino al potenziamento dello scouting e alla promozione del giovane cinema d'autore. Il nostro non è più solo un evento estivo, ma un progetto culturale che vive tutto l'anno grazie alle attività collaterali e alla formazione nelle scuole. La sei giorni di agosto diventa così la festa e la sintesi di un cammino continuo: il momento in cui i percorsi educativi e sociali sviluppati nei mesi precedenti si aprono alla città, trasformando la periferia in un grande laboratorio a cielo aperto capace di unire le comunità attraverso le visioni di giovani registe e registi, che ben rappresentano il cinema d'autore emergente e i suoi nuovi linguaggi.»
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|30/06/2026 - Modugno e San Giovanni Rotondo, doppio assalto ai bancomat in 24 ore: indagano i Carabinieri
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.