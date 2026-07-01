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|Blitz antimafia a Copertino: tre persone in carcere per omicidio e tentato omicidio
1/07/2026
| Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Gallipoli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e del Nucleo Carabinieri Cinofili, stanno eseguendo a Copertino tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I provvedimenti riguardano persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio e tentato omicidio in concorso, aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso. Nell'ambito della medesima attività sono stati inoltre deferiti un individuo per tentata estorsione e due per favoreggiamento personale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|1/07/2026 - Sangineto, sparatoria in discoteca: locale chiuso per 15 giorni dalla Questura
La Questura di Cosenza ha disposto la sospensione per 15 giorni di una discoteca di Sangineto dopo la sparatoria avvenuta nella notte del 28 giugno, che ha provocato il ferimento di due giovani originari di Cosenza. Il provvedimento, firmato dal questore Antonio Borelli ai s...-->continua
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|1/07/2026 - Laino Borgo, dopo le proteste della sindaca arriva la risposta di Poste Italiane
Dopo le sollecitazioni dell'amministrazione comunale di Laino Borgo e la richiesta di intervento inviata al prefetto di Cosenza, Poste Italiane interviene per spiegare le ragioni dei ritardi nella riapertura dell'ufficio postale, chiuso in seguito all'assalto ...-->continua
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|1/07/2026 - Blitz antimafia a Copertino: tre persone in carcere per omicidio e tentato omicidio
Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Gallipoli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e del Nucleo Carabinieri Cinofili, stanno eseguendo a Copertino tre ordina...-->continua
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|30/06/2026 - Vallo-Agropoli, stop ai ricoveri in Oncologia: cresce la preoccupazione dei sindaci del Distretto 70
Cresce la preoccupazione tra i sindaci del Distretto Sanitario 70 dopo la sospensione delle degenze ordinarie nel reparto di Oncologia del DEA Vallo-Agropoli, con il conseguente trasferimento dei pazienti in altre strutture. Il provvedimento viene giudicato un...-->continua
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|30/06/2026 - Modugno e San Giovanni Rotondo, doppio assalto ai bancomat in 24 ore: indagano i Carabinieri
All’alba lo sportello bancomat della BdM Banca di Modugno, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere da ignoti. La deflagrazione ha causato gravi danni alla filiale, con vetrate e infissi divelti e proiettati a diversi metri di distanza. Non è ancora chiar...-->continua
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|30/06/2026 - Salento, turista polacca perde borsa con 1.500 euro: ritrovata grazie ad autista e Carabinieri
Una turista polacca in vacanza nel Salento ha smarrito la propria borsa con 1.500 euro, documenti e carte di credito a bordo di un autobus della tratta Lecce–Porto Cesareo delle Ferrovie del Sud Est. Il giorno successivo il bagaglio è stato ritrovato dall’auti...-->continua
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|30/06/2026 - Taranto 2026, Decaro: ''I Giochi del Mediterraneo occasione di rilancio e speranza per la città''
Taranto vede nei Giochi del Mediterraneo 2026 una grande occasione di rilancio. Alla conferenza “Taranto 2026 - 50 giorni ai Giochi”, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha richiamato l’unità tra istituzioni, governo e comitato organizzatore, aus...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.