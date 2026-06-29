Martedì 30 giugno a partire dalle ore 09.00 si terrà a Bari, nella Sala Leogrande presso l’Ex Palazzo delle Poste, l’Assemblea Regionale dei Geologi della Puglia 2026 alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del territorio e dei professionisti.



In un regione dove non mancano ricchezze uniche del patrimonio geologico a anche erosione costiera, dissesto idrogeologico, rischio sismico e incendi in particolare in estate!







Saranno presenti tra gli altri : Roberto Troncarelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Abientale, Carlo Cassaniti, Presidente della Cassa Pluricategoriale – EPAP – Filippo Cappotto, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.











Giovanni Caputo (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia):



" L’incontro metterà al centro la figura del geologo professionista di fronte alle grandi sfide attuali: dalla gestione del dissesto idrogeologico e della tutela costiera, fino ai nuovi scenari della transizione ecologica e della pianificazione ambientale”.











" Questa giornata si pone come obiettivo principale quello di creare un filo diretto tra i geologi operanti sul territorio pugliese, che siano liberi professionisti o dipendenti della Pubblica Amministrazione, e le principali istituzioni con cui la loro professione entra in contatto. L’incontro metterà al centro la figura del geologo professionista di fronte alle grandi sfide attuali: dalla gestione del dissesto idrogeologico e della tutela costiera, fino ai nuovi scenari della transizione ecologica e della pianificazione ambientale”. Lo ha affermato Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia.





A conclusione dei saluti istituzionali, per i quali sono stati invitati rappresentanti del mondo politico, accademico e amministrativo, l’Assemblea si articolerà in due sessioni. La prima, dal titolo “Il geologo: stato dell’arte e prospettive” metterà a confronto, in una tavola rotonda, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dr. Geol. Roberto Troncarelli, il Presidente dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale dr. Geol. Carlo Cassaniti, il dr. Geol. Luca Buzzanca Funzionario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il dr. Paolo Francesco Garofoli Direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio e Qualità Urbana della Regione Puglia e il Prof. Geol. Giovanni Scicchitano Docente di Geografia Fisica presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari e il dr. Geol Davide Bonora, Vicepresidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Al termine della prima sessione verrà dato spazio agli interventi dei geologi iscritti all’Ordine che potranno esporre il proprio pensiero direttamente alle istituzioni presenti, con l’intento di creare una sinergia fra le parti affinché si costruisca un dialogo proficuo e positivo.



A partire dalle ore 14.30 si aprirà la seconda sessione dal titolo “Laboratorio Puglia: co-progettazione, innovazione e sinergie future” alla quale prenderanno parte il dr. Geol. Antonello Fiore Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, il Prof. Piernicola Lollino del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, il dr. Geol. Ruggiero Quarto già Senatore della Repubblica Italiana, la dr.ssa Arch. Francesca Calace Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Puglia, il dr. Geol. Filippo Cappotto Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e il dr. Geol. Alfredo Pitullo Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Anche al termine della seconda sessione è previsto un momento di confronto fra i geologi partecipanti e i relatori presenti.



La giornata si concluderà con un riconoscimento nei confronti dei geologi iscritti all’Ordine che si confrontano con la professione da oltre 40 anni.



