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|Domani a Bari “La professione del Geologo: Stati Generali in Puglia”
29/06/2026
|Martedì 30 giugno a partire dalle ore 09.00 si terrà a Bari, nella Sala Leogrande presso l’Ex Palazzo delle Poste, l’Assemblea Regionale dei Geologi della Puglia 2026 alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del territorio e dei professionisti.
In un regione dove non mancano ricchezze uniche del patrimonio geologico a anche erosione costiera, dissesto idrogeologico, rischio sismico e incendi in particolare in estate!
Saranno presenti tra gli altri : Roberto Troncarelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Abientale, Carlo Cassaniti, Presidente della Cassa Pluricategoriale – EPAP – Filippo Cappotto, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Giovanni Caputo (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia):
" L’incontro metterà al centro la figura del geologo professionista di fronte alle grandi sfide attuali: dalla gestione del dissesto idrogeologico e della tutela costiera, fino ai nuovi scenari della transizione ecologica e della pianificazione ambientale”.
" Questa giornata si pone come obiettivo principale quello di creare un filo diretto tra i geologi operanti sul territorio pugliese, che siano liberi professionisti o dipendenti della Pubblica Amministrazione, e le principali istituzioni con cui la loro professione entra in contatto. L’incontro metterà al centro la figura del geologo professionista di fronte alle grandi sfide attuali: dalla gestione del dissesto idrogeologico e della tutela costiera, fino ai nuovi scenari della transizione ecologica e della pianificazione ambientale”. Lo ha affermato Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia.
A conclusione dei saluti istituzionali, per i quali sono stati invitati rappresentanti del mondo politico, accademico e amministrativo, l’Assemblea si articolerà in due sessioni. La prima, dal titolo “Il geologo: stato dell’arte e prospettive” metterà a confronto, in una tavola rotonda, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dr. Geol. Roberto Troncarelli, il Presidente dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale dr. Geol. Carlo Cassaniti, il dr. Geol. Luca Buzzanca Funzionario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il dr. Paolo Francesco Garofoli Direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio e Qualità Urbana della Regione Puglia e il Prof. Geol. Giovanni Scicchitano Docente di Geografia Fisica presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari e il dr. Geol Davide Bonora, Vicepresidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Al termine della prima sessione verrà dato spazio agli interventi dei geologi iscritti all’Ordine che potranno esporre il proprio pensiero direttamente alle istituzioni presenti, con l’intento di creare una sinergia fra le parti affinché si costruisca un dialogo proficuo e positivo.
A partire dalle ore 14.30 si aprirà la seconda sessione dal titolo “Laboratorio Puglia: co-progettazione, innovazione e sinergie future” alla quale prenderanno parte il dr. Geol. Antonello Fiore Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, il Prof. Piernicola Lollino del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, il dr. Geol. Ruggiero Quarto già Senatore della Repubblica Italiana, la dr.ssa Arch. Francesca Calace Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Puglia, il dr. Geol. Filippo Cappotto Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e il dr. Geol. Alfredo Pitullo Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Anche al termine della seconda sessione è previsto un momento di confronto fra i geologi partecipanti e i relatori presenti.
La giornata si concluderà con un riconoscimento nei confronti dei geologi iscritti all’Ordine che si confrontano con la professione da oltre 40 anni.
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.