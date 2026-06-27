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|Dal 2 al 4 luglio torna il Festival letterario di Bitritto
27/06/2026
|Torna a Bitritto, con la sua nona edizione, BitLibri, il Festival diffuso dedicato alla letteratura, all’arte e alla cultura organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari con la collaborazione di Poesia in Azione, Libreria Libriamoci, Palatour di Bitritto e Le mani di Proserpina. Appuntamento nella centralissima Piazza Leone da giovedì 2 a sabato 4 luglio, a partire dalle 19, per una tre giorni ricchissima di eventi, novità e ospiti tra i quali Giobbe Covatta, Luciano Canfora, Gabriella Genisi, Daniela Baldassarra, Fabio Mancini, Marco Buttu, Antonio Cucciniello, Silvana Kuhtz, Fabio Salvatore e molti altri. E ancora, tra i moderatori, nomi di spicco del panorama giornalistico e culturale del territorio come Elisa Barucchieri, Carla Palone, Ines Pierucci, Fulvio Colucci, Enzo Tamborra e molti altri.
Patrocinato dal Comune di Bitritto, dalla Regione Puglia e dall’Uniba, diretto da Cristina Maremonti e condotto da Antonio Stornaiolo e Serena Manieri, l’appuntamento si propone quest’anno come una vera opera aperta: non solo un momento di ritrovo e fruizione culturale per il pubblico, ma un vero e proprio festival partecipato, capace di coinvolgere tanto gli ospiti quanto l’intera comunità cittadina e il pubblico che, ogni anno, giunge a Bitritto in occasione della tre giorni letteraria dall’intera area metropolitana e non solo.
Il programma si aprirà giovedì 2 luglio, a partire dalle 18.30 nella Sala Castello di Bitritto (ingresso da Piazza Aldo Moro) con “Aspettando Bit Libri”, un prologo al festival tra incontri, esposizioni e atmosfere, per entrare nel cuore della manifestazione e dei suoi temi. Ad aprire l’evento sarà l’inaugurazione di quattro esposizioni: Amara Terra Mia dell’Associazione culturale TerraNova, con stampe di Bottega FineArt di Pino Di Lecce; Fascino: fotografie e racconti di Claudio Santoliquido; Cieli: un viaggio tra immagini, storie e orizzonti di Liliana Carone e Operaperta: azione di arte collettiva di Maria Pierno. A seguire, dalle 19, si alterneranno sei momenti di trenta minuti ciascuno, dedicati alla presentazione e al dialogo delle opere di Claudio Santoliquido, Mavi Ferramosca, Marilina Sepe, Antonio Priore, Silvia Ruggiero e ad un momento coreografico dal titolo “Mondi e Soli” del collettivo Suigeneris, nato da un’idea di Massimo Zenga.
Venerdì 3 e sabato 4 luglio l’evento si svolgerà interamente in piazza Leone, dove si alterneranno sul palco ben 11 presentazioni, più numerosi altri momenti di dialogo, riflessione, lectio magistralis e musica. Sul palco, per la prima serata, condotta da Antonio Stornaiolo, si alterneranno il saggista Fabio Salvatore, il sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, la scrittrice Gabriella Genisi, il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Marco Buttu e il top model internazionale, filantropo e scrittore Fabio Mancini. Sabato 4 luglio, invece, per la seconda serata condotta da Serena Manieri, in programma la presentazione dello scrittore Antonio Cucciniello, della poetessa Silvana Kuhtz, del filologo, storico e saggista Luciano Canfora, degli scrittori Cinzia Cognetti e Vito Centonze – accompagnato dalla voce narrante di Sergio Rubini – e dell’attore, scrittore e commediografo Giobbe Covatta. Ad allietare il pubblico tra i momenti letterari, saranno poi i pianisti Francesco Capozzi e Nicola Pio Nasca e la tromba e il flicorno di Giuseppe Caponio.
Tra i momenti istituzionali previsti dal programma di questa edizione, anche la consegna di alcune targhe dedicate all’eccellenza umana e professionale di alcune personalità del territorio. Tra queste, una targa speciale sarà dedicata alla memoria del musicista barese Guido Di Leone e consegnata alla sua famiglia.
«Ci sono realtà che nascono da un’intuizione e diventano, nel tempo, spazi dell’anima. BITLIBRI è una di queste – spiega Cristina Maremonti, Presidente del Cif Metropolitano di Bari e direttrice artistica di Bit Libri – Un salotto letterario che prende vita nelle sere d’estate, quando il cielo si accende di stelle e le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia: autori, lettori, artisti, musicisti e sognatori si ritrovano per dare voce alle emozioni, per raccontarsi e per riscoprire, insieme, il potere delle parole. Anche per questa IX edizione, come per le precedenti, ogni ospite e ogni presentazione è un incontro che offre l’opportunità di godere di uno sguardo nuovo, unico sul mondo. Partecipare, anche da semplici spettatori della serata, vuol dire sedersi tra le voci, lasciarsi attraversare dalle emozioni, continuare a far vivere, oltre il tempo e lo spazio di una sera d’estate, la magia della condivisione».
«Ogni anno, a Bitritto, si rinnova la magia di un’estate all’insegna della letteratura, dell’arte, della musica e della cultura – aggiunge Giuseppe Giulitto, sindaco di Bitritto – BitLibri giunge quest’anno alla sua nona edizione e possiamo certamente dire di non saper più immaginare l’estate bitrittese senza questo caposaldo della nostra programmazione. Si tratta non solo di un momento di condivisione utile a fare cultura, ma di un’occasione per fare il punto, annualmente, sui grandi temi del contemporaneo, sia quelli più grandi e distanti che quelli che ci riguardano più da vicino. E siamo particolarmente orgogliosi di poterlo fare, ancora una volta, in compagnia di grandi e autorevoli ospiti del panorama culturale, letterario, giornalistico e istituzionale del nostro territorio e non solo: non vediamo l’ora di accoglierli tutti nel nostro bellissimo centro storico».
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.