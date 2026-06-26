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|Caparezza in tour con Emergency
26/06/2026
|Il rapper e cantautore Caparezza sosterrà EMERGENCY e la sua campagna R1PUD1A durante il tour estivo Orbit Orbit.
In ogni serata del tour un disegnatore o una disegnatrice affiancherà Caparezza sul palco per realizzare un’opera live, che verrà donata e messa all’asta per EMERGENCY.
Hanno aderito alla campagna anche la casa discografica dell’artista, la BMG Rights Management Italia, che donerà un CD e un album in vinile per ogni data, e la storica casa editrice Sergio Bonelli Editore che donerà copie del fumetto Orbit Orbit, Deluxe Edition.
Il tour in 23 tappe è iniziato il 20 giugno in Piemonte, a Sordevolo (BI) e attraverserà il Paese passando a Roma (26/6), Firenze (27/6), Bologna (7 e 8/7), Milano (15/7), Catania (7/8) e Bari (4/9) e concludendosi a Caserta il 5 settembre.
Per ogni data il cantante sarà affiancato da una “matita” diversa: da Riccardo Torti a Yi Yang, da Matteo De Longis a Lara Camelli detta La Came, passando per Giovanni Scarduelli, Federico Gaddi, Lorena Canottiere, Stefano Tamiazzo, Simone Angelini, Andrea Ferraris, Chiara Abastanotti.
I disegni, insieme a CD, Vinile e Fumetto saranno venduti all’asta sulla piattaforma internazionale di aste benefiche online Charitystars.
Inoltre, durante molte delle tappe previste, Caparezza ospiterà anche i volontari di EMERGENCY, che saranno presenti con banchetti informativi sull’attività dell’Ong e sulla sua campagna R1PUD1A. Un’iniziativa nata per sostenere l’importanza e il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, alla quale hanno aderito finora oltre 650 Comuni, 1.500 scuole, 300 cinema, teatri e festival. Grazie all’appello “Io obietto la guerra”, inoltre, la campagna R1PUD1A promuove anche l’obiezione di coscienza preventiva e di massa al ritorno della leva militare.
Sul sito www.ripudia.it è possibile firmare l’appello IO OBIETTO LA GUERRA ed entrare a far parte della comunità R1PUD1A.
Le tappe del tour Orbit Orbit 2026 di Caparezza e i disegnatori che saranno presenti in ogni data:
20 giugno Sordevolo (Biella) - Ennio Bufi
26 giugno Roma - Riccardo Torti
27 giugno Firenze - Laura Camelli detta La Came
4 luglio Mantova - Giovanni Scarduelli
7 luglio Bologna - Federico Gaddi
8 luglio Bologna - Yi Yang
11 luglio Collegno (Torino) - Lorena Canottiere
12 luglio Padova - Stefano Tamiazzo
15 luglio Milano - Matteo De Longis
17 luglio Servigliano (Fermo) - Samuele Canestrari
18 luglio Francavilla (Chieti) - Simone Angelini
24 luglio Genova - Andrea Ferraris
25 luglio Cattolica - Elisa Menini
1° agosto Campobasso -Valentina Patete “Valo”
5 agosto Lecce - Tiziana De Mitri “Titti Demi”
7 agosto Catania - Lelio Bonaccors
8 agosto Palermo - Giulio Rincione
12 agosto Carrara (Massa Carrara) - Simone Bianchi
13 agosto Brescia - Chiara Abastanotti
16 agosto Majano (Udine) - Emanuele Rosso
22 agosto Alghero (Sassari) - Joachim Tilloca
4 Settembre Bari - Maurizio Lacavalla
5 Settembre Caserta - Valentina Galluccio detta “Vaga”
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/06/2026 - Caparezza in tour con Emergency
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.