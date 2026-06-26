|
|
|Violenza di genere, Laghi: ''La Calabria non rileva e non trasmette i dati ''
26/06/2026
|«Ho depositato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta, per chiedere conto di una lacuna che la Calabria si trascina da anni: l'assenza di un sistema regionale di rilevazione dei dati sugli episodi di violenza contro le donne. È una carenza che pesa soprattutto in ambito sanitario, in cui la legge impone obblighi precisi e ancora oggi disattesi». È quanto dichiara il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi.
«La legge 53 del 2022 è chiara. Tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in primo luogo i pronto soccorso, hanno l'obbligo di rilevare, elaborare e trasmettere i dati sugli accessi, riconducibili a violenza. Le Linee guida nazionali – spiega il consigliere regionale – disegnano un percorso che parte dal triage e accompagna la donna, se consenziente, verso i servizi sul territorio. In Calabria questo percorso è in larga parte rimasto sulla carta».
«Lo dico, numeri alla mano. La ricerca Istat del 2023 sugli accessi al pronto soccorso di donne con segni clinici di violenza, registra, a livello nazionale, una quota cresciuta da 14,1 a 18,4 ogni diecimila accessi tra il 2017 e il 2021. Per la Calabria però – evidenzia il segretario questore del Consiglio regionale della Calabria – lo stesso istituto annota assenza dei dati. Significa che, nelle statistiche ufficiali del Paese, i nostri pronto soccorso su questo fenomeno non compaiono. È una sparizione amministrativa con un peso politico e umano enorme. A confermarlo è un organismo della stessa Regione. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, istituito con la legge regionale n. 38 del 2016, nella relazione 2024-2025, scrive nero su bianco che il fenomeno in Calabria è privo di un sistema di rilevazione regionale, e segnala la necessità di costruire una rete operativa tra gli enti per raccogliere, elaborare e trasmettere i dati. Quando è la stessa struttura di monitoraggio a sostenere che i numeri non ci sono, il problema non è più opinabile».
«Da medico – prosegue Ferdinando Laghi – rifiuto la lettura consolatoria di un dato assai spesso citato. Il report del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno colloca la Calabria al penultimo posto per incidenza, con 6,51 casi ogni centomila abitanti, contro una media nazionale di 10,88. Quel 6,51 non è un primato di virtù. È la fotografia di un sommerso: poche denunce e, soprattutto, dati che non vengono trasmessi. Un pronto soccorso che non registra e non comunica l'accesso di una donna con segni di violenza non sta omettendo un adempimento statistico. Sta lasciando sola la persona che ha davanti, e la sottrae a ogni possibile progetto di protezione. Ricordo, inoltre, che la trasmissione dei dati alimenta il sistema integrato tra Interno e Giustizia per la rilevazione dei reati di violenza contro le donne e dà funzionalità al Centro elaborazione dati previsto dalla legge 121 del 1981. Ogni accesso non comunicato è una tessera che manca al quadro nazionale».
«C'è poi il paradosso degli strumenti normativi esistenti. Oltre alla legge statale, la Regione si è dotata nel 2024 della legge n. 11 sul Sistema statistico Calabria, il SiSCal, con compiti di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati di interesse regionale e in raccordo con il sistema statistico nazionale. L'architettura, dunque, ci sarebbe tutta, ma manca la capacità di tradurre in fatti concreti le disposizioni normative. Per questo chiedo alla Giunta quali azioni concrete intenda attivare in coordinamento con tutti gli organi competenti – conclude Ferdinando Laghi – per rendere effettivamente operativo il sistema di rilevazione dei dati sui casi di violenza contro le donne, garantirne l'integrazione con il livello nazionale e tradurlo in misure reali di tutela delle vittime. Non iniziative generiche, ma che i pronto soccorso calabresi entrino, finalmente, nel sistema di rilevazione del Paese. Perché dietro ogni dato mancante c'è una donna che il sistema non vede».
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/06/2026 - Violenza di genere, Laghi: ''La Calabria non rileva e non trasmette i dati ''
«Ho depositato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta, per chiedere conto di una lacuna che la Calabria si trascina da anni: l'assenza di un sistema regionale di rilevazione dei dati sugli episodi di violenza contro le donne. È una carenza che pesa soprattu...-->continua
|
|
|26/06/2026 - Caldo record, aumentano gli accessi in pronto soccorso pediatrico
L’ondata di calore che sta interessando l’Italia sta avendo ripercussioni significative anche sulla salute dei bambini. In questi giorni i Pronto Soccorso pediatrici stanno registrando un incremento degli accessi stimabile tra il 5 e il 10%, direttamente o ind...-->continua
|
|
|25/06/2026 - Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: magnitudo 3.6 nella notte
Ancora paura ai Campi Flegrei, dove la terra continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 dai sismografi, a 3 km di profondità e con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, sop...-->continua
|
|
|25/06/2026 - Agricoltura, è italiano il prototipo di trattore che abbatte il numero di incidenti mortali
In un momento d’oro per l’agricoltura e l’agroalimentare italiani, motore della nostra economia con il 15% dell’intero PIL nazionale e oltre 44 miliardi di euro di valore aggiunto, numeri che le assicurano il primo posto nell’Unione Europea, il nostro Paese de...-->continua
|
|
|24/06/2026 - Scalea: approvata intesa per la nascita dell’aeroporto territoriale
È stato avviato l’iter di sviluppo e riqualificazione dell’attuale aviosuperficie di Scalea per la trasformazione in aeroporto territoriale con la firma, a Palazzo dell’Aviazione civile, di un accordo che dà il via alla collaborazione istituzionale e ai relati...-->continua
|
|
|24/06/2026 - Diplomi facili in Campania, scuola paritaria sotto sequestro: indagate 9 persone
Una società che gestisce due scuole paritarie in Campania è stata posta sotto sequestro su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nel rilascio di diplomi. Al centro dell’indagine un istituto con sede ...-->continua
|
|
|24/06/2026 - Maxi sequestro nel Tirreno cosentino: smantellata rete di pesca illegale
Nel Mar Tirreno, al largo di Fuscaldo nel Cosentino, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 chilometri di reti spadare, attrezzi da pesca vietati nel Mediterraneo dal 2002, con magli...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.