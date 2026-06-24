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|Diplomi facili in Campania, scuola paritaria sotto sequestro: indagate 9 persone
24/06/2026
|Una società che gestisce due scuole paritarie in Campania è stata posta sotto sequestro su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nel rilascio di diplomi. Al centro dell’indagine un istituto con sede in provincia, dove studenti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte e Sardegna, sarebbero stati attratti dalla possibilità di ottenere facilmente il diploma, in alcuni casi senza mai frequentare le lezioni o sostenere gli esami.
Secondo gli investigatori, la documentazione relativa alle prove sarebbe stata falsamente predisposta. Contestualmente, la Procura ha notificato la chiusura delle indagini preliminari nei confronti di nove persone, ipotizzando i reati di associazione per delinquere e falso in atto pubblico finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria. Le accuse sono al vaglio della difesa.
Il sequestro riguarda una società con sede legale a Caserta e strutture operative attiva nel settore della formazione paritaria.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|24/06/2026 - Diplomi facili in Campania, scuola paritaria sotto sequestro: indagate 9 persone
Una società che gestisce due scuole paritarie in Campania è stata posta sotto sequestro su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nel rilascio di diplomi. Al centro dell’indagine un istituto con sede in provincia, d...-->continua
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|24/06/2026 - Maxi sequestro nel Tirreno cosentino: smantellata rete di pesca illegale
Nel Mar Tirreno, al largo di Fuscaldo nel Cosentino, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 chilometri di reti spadare, attrezzi da pesca vietati nel Mediterraneo dal 2002, con magli...-->continua
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|24/06/2026 - Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.0: prosegue lo sciame sismico
Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei nella notte del 24 giugno 2026. L'evento principale, di magnitudo Md 3.0, è stato registrato alle 03:02 ora italiana con epicentro nell'area flegrea e profondità di 3 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 03:14, una sec...-->continua
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|23/06/2026 - Sala Consilina, maxi sequestro di droga sull’A2: arresto della Polizia Stradale
Un controllo della Polizia di Stato lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ha portato all’arresto di un automobilista sorpreso con oltre 33 kg di hashish nascosti in auto.
L’operazione è stata condotta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Sala Con...-->continua
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|23/06/2026 - Bari, due incidenti mortali in poche ore: vittime un 69enne e un 19enne
Due gravi incidenti stradali si sono verificati nel giro di poche ore a Bari, causando la morte di un pedone e di un giovane motociclista.
Il primo episodio è avvenuto a Palese, dove un uomo di 69 anni è stato investito in via Nazionale, nei pressi di...-->continua
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|23/06/2026 - West Nile, primo caso umano della stagione in Veneto
È stato registrato in Veneto il primo caso umano della stagione di infezione da West Nile Virus, nel Comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona.
Il caso segue la precedente positività riscontrata nell’avifauna lo scorso 19 giugno, segnale dell...-->continua
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|23/06/2026 - Drop e edizioni limitate: il packaging che crea attesa
Per anni, strategie come drop, collezioni limitate e lanci esclusivi sono state associate soprattutto ai grandi marchi della moda, della cosmetica o dell'elettronica. Oggi, però, anche PMI ed e-commerce stanno adottando sempre più spesso queste iniziati...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.