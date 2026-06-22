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|Contrabbando di gasolio agricolo, 5 misure e sequestro per un milione
22/06/2026
|Nella mattinata odierna, militari della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali coercitive e reali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nei confronti di 5 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.
In particolare, il provvedimento eseguito dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia ha disposto l'applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di tre soggetti e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un ulteriore soggetto.
Contestualmente, i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e, in caso di incapienza, anche nella forma “per equivalente”, di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a un milione di euro.
Nel dettaglio, le indagini hanno disvelato l’esistenza di un sodalizio criminale ben strutturato, avente base operativa nei territori di Cerignola (FG) e San Ferdinando di Puglia (BT), che, attraverso un rudimentale distributore di carburante completamente abusivo, sconosciuto al Fisco e privo di qualsiasi standard di sicurezza, destinava illegalmente all'autotrazione il gasolio agricolo.
Il meccanismo illecito ideato dal gruppo criminale permetteva di aggirare sistematicamente i vincoli fiscali sui carburanti, sfruttando la complicità di un'azienda florovivaistica che godeva di una consistente assegnazione di gasolio a uso agricolo. Era proprio attraverso questa “corsia preferenziale” che l'organizzazione riusciva a prelevare ingenti quantitativi di carburante ad accisa agevolata, per poi reimmetterlo illegalmente sul mercato dell'autotrazione ordinaria.
Il giro d'affari illegale, quantificato in oltre due milioni di litri di gasolio agricolo, ha generato una elevatissima evasione d’accisa, calcolata in oltre un milione di euro, cifra corrispondente al valore del sequestro preventivo eseguito dai militari.
L’attività testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Foggia nel contrasto alle frodi nel settore delle accise, finalizzato a stroncare i canali paralleli che speculano su un momento storico caratterizzato da forti rincari, offrendo carburante a prezzi stracciati. Tali condotte illecite non solo sottraggono ingenti risorse all'Erario, ma danneggiano gravemente gli operatori onesti del comparto, alterando la concorrenza e mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori e dei veicoli.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino all'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|22/06/2026 - Scontro tra auto e minicross: muore un bambino nel Avellinese
Una tragedia ha sconvolto la comunità di Moschiano, in provincia di Avellino, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il piccolo era alla guida di una moto minicross quando, lungo la strada provinciale che collega Mosch...-->continua
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|22/06/2026 - Incendio all'ospedale del Mare, la procura ipotizza l'incendio colposo
Si ipotizza il reato di incendio colposo nelle indagini sul rogo che ieri pomeriggio ha interessato la facciata di una palazzina di sei piani dell'ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli di Napoli.
Il fascicolo, contro ignoti, è passato nelle mani...-->continua
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|22/06/2026 - Campania, attive 98 Case di comunità e 13 Ospedali: il punto sul piano Pnrr
A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno fissata dal Pnrr, in Campania risultano già operative 98 Case di comunità e 13 Ospedali di comunità della nuova rete di assistenza territoriale. La Regione sottolinea che tutte le strutture attive rispettano i requis...-->continua
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|22/06/2026 - “Vita! Il concerto”, Giorgia Cardinaletti intervista i premi Nobel
Nella giornata di oggi, presso la hall del Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, la giornalista Giorgia Cardinaletti ha intervistato i Premi Nobel per la Medicina Thomas Christian Südhof e Gregg Leonard Semenza, protagonisti dell’atteso ...-->continua
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|22/06/2026 - Federacma. Agricoltura: blocco totale degli investimenti in meccanizzazione, a rischio imprese e occupazione
Basterebbero 200 milioni di euro per finanziare, nella seconda metà del 2026, il credito d’imposta Agricoltura 4.0 e sbloccare gli investimenti in trattori, macchine operatrici, attrezzature e tecnologie di precisione. È la richiesta che Federacma, la Federazi...-->continua
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|22/06/2026 - Lecce, Maurizio Bisanti presenta “Il Leone nell’Anima”: la storia di un uomo, del San Marco e della resilienza
Esiste una mimetica che non si toglie mai: quella dell’anima. Maurizio Bisanti, con il suo libro "Il Leone nell’Anima" (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), consegna al lettore una testimonianza intensa e autentica. Il libro ripercorre le tappe f...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.