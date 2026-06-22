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|Campania, attive 98 Case di comunità e 13 Ospedali: il punto sul piano Pnrr
22/06/2026
|A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno fissata dal Pnrr, in Campania risultano già operative 98 Case di comunità e 13 Ospedali di comunità della nuova rete di assistenza territoriale. La Regione sottolinea che tutte le strutture attive rispettano i requisiti previsti dal Ministero della Salute. Il piano iniziale prevedeva 171 Case di comunità e 47 Ospedali, con ulteriori aperture possibili nei prossimi giorni. Napoli e la sua provincia concentrano il maggior numero di sedi. Nelle strutture lavorano già circa 800 medici, ma i sindacati segnalano carenze di personale e attrezzature, chiedendo un confronto con la Regione.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/06/2026 - Contrabbando di gasolio agricolo, 5 misure e sequestro per un milione
Nella mattinata odierna, militari della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali coercitive e reali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su rich...-->continua
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|22/06/2026 - Scontro tra auto e minicross: muore un bambino nel Avellinese
Una tragedia ha sconvolto la comunità di Moschiano, in provincia di Avellino, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il piccolo era alla guida di una moto minicross quando, lungo la strada provinciale che collega Mosch...-->continua
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|22/06/2026 - Incendio all'ospedale del Mare, la procura ipotizza l'incendio colposo
Si ipotizza il reato di incendio colposo nelle indagini sul rogo che ieri pomeriggio ha interessato la facciata di una palazzina di sei piani dell'ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli di Napoli.
Il fascicolo, contro ignoti, è passato nelle mani...-->continua
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|22/06/2026 - Campania, attive 98 Case di comunità e 13 Ospedali: il punto sul piano Pnrr
A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno fissata dal Pnrr, in Campania risultano già operative 98 Case di comunità e 13 Ospedali di comunità della nuova rete di assistenza territoriale. La Regione sottolinea che tutte le strutture attive rispettano i requis...-->continua
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|22/06/2026 - “Vita! Il concerto”, Giorgia Cardinaletti intervista i premi Nobel
Nella giornata di oggi, presso la hall del Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, la giornalista Giorgia Cardinaletti ha intervistato i Premi Nobel per la Medicina Thomas Christian Südhof e Gregg Leonard Semenza, protagonisti dell’atteso ...-->continua
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|22/06/2026 - Federacma. Agricoltura: blocco totale degli investimenti in meccanizzazione, a rischio imprese e occupazione
Basterebbero 200 milioni di euro per finanziare, nella seconda metà del 2026, il credito d’imposta Agricoltura 4.0 e sbloccare gli investimenti in trattori, macchine operatrici, attrezzature e tecnologie di precisione. È la richiesta che Federacma, la Federazi...-->continua
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|22/06/2026 - Lecce, Maurizio Bisanti presenta “Il Leone nell’Anima”: la storia di un uomo, del San Marco e della resilienza
Esiste una mimetica che non si toglie mai: quella dell’anima. Maurizio Bisanti, con il suo libro "Il Leone nell’Anima" (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), consegna al lettore una testimonianza intensa e autentica. Il libro ripercorre le tappe f...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.