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|Pugliesi protagonisti al We Make Future di Bologna: ''Siamo i ritornanti''
22/06/2026
|La vetrina è quella del WMF-We Make Future di Bologna (https://www.wemakefuture.it/). Con un ruolo da protagonisti, alla tredicesima edizione della Fiera Internazionale dedicata all’innovazione (tra business, formazione, cultura e creatività) ci saranno anche due professionisti pugliesi: Luigi De Seneen, consulente di marketing strategico, autore e formatore; e Massimo Ciuffreda, imprenditore digitale, innovation manager e speaker. Luigi De Seneen è nato e lavora a Foggia, dove ha scelto di ritornare dopo aver costruito la propria carriera in giro per l’Italia. Anche Massimo Ciuffreda è un “ritornante”: lui ha scelto la natìa Mattinata come ‘centro di gravità permanente’, dopo aver compiuto un lungo percorso professionale in diverse città del Bel Paese. Ha creato Cynoma che si occupa di cyber security. Insieme, De Seneen e Ciuffreda sono licenziatari di un brand che lavora per la comunità europea, per i ministeri e l’agenzia per la privacy. Unici licenziatari in Puglia. Entrambi sono soci di Marketing Movers, la società che ha sede a Foggia e si occupa di formazione, consulenza, strategia commerciale e digitale per imprese. Al WMF di Bologna, il foggiano De Seneen presenterà “La tua prossima vetta”, pubblicato da Hoepli con i coautori Luca Colli e Corrado Gambi, e illustrerà il metodo V.E.T.T.A. (Visione, Energia, Tenacia, Tattica e Aspirazione), un sistema di sviluppo delle imprese costruito dentro le aziende e con imprenditori reali, testato nel tempo. Il mattinatese Ciuffreda, nella kermesse dell’innovazione, sarà speaker, moderatore e parteciperà anche nella veste di vicepresidente AIND, Associazione Italiana Nomadi Digitali, la principale organizzazione italiana di categoria per i lavoratori da remoto.
RITORNARE, METTENDO AL CENTRO LE COMPETENZE. “Con la digitalizzazione, il lavoro da remoto e la relativa facilità con cui si può raggiungere virtualmente o materialmente qualsiasi luogo, quella che un tempo era definita ‘provincia’ ed era percepita come ai margini delle innovazioni e delle dinamiche di sviluppo, può diventare centrale grazie alle competenze e alla creatività. Il nostro centro è la Puglia, la provincia di Foggia, e da qui lavoriamo e costruiamo progetti e percorsi in Italia e in Europa. Con il valore aggiunto di trarre ispirazione, energia e forza dall’operare dentro il nostro meraviglioso territorio, che ci restituisce empatia, originalità, l’unicità di una prospettiva differente da tutte le altre”, raccontano i due ‘ritornanti’. “Dal 24 al 26 di giugno saremo gli unici due professionisti della provincia di Foggia con un ruolo attivo al WMF di Bologna, ma siamo certi che nei prossimi anni saremo di più, perché anche in Capitanata collaboriamo da anni con ragazze e ragazzi che stanno acquisendo esperienza e competenze, persone capaci che hanno compiuto come noi un percorso di crescita in giro per l’Italia e l’Europa, con una ‘parabola ritornante’ che è consapevolezza e amore per la propria terra”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/06/2026 - Turi capitale della lirica: torna il Festival del Belcanto
Turi (Ba) si prepara ad accogliere la XVI edizione del Festival del Belcanto, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese, dedicato alla valorizzazione della grande tradizione lirica italiana e alla promozione della cultura musicale sul territorio. L’edizi...-->continua
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|22/06/2026 - Pugliesi protagonisti al We Make Future di Bologna: ''Siamo i ritornanti''
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|22/06/2026 - Incendio all’Ospedale del Mare di Napoli: evacuati alcuni reparti, nessun ferito
Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri all’Ospedale del Mare di Napoli, dove un incendio si è sviluppato all’esterno della struttura sanitaria. Le fiamme, partite da alcune pedane di legno accatastate lungo il perimetro dell’edificio, si sono rapidament...-->continua
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|22/06/2026 - Castellaneta. Strappa una collana d’oro da 25 mila euro in discoteca: arrestato un ventenne
CASTELLANETA – Un ventenne residente a Portici, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di furto con strappo aggravato. Il giovane sarebbe responsabile del furto di una collana d’oro del valore di circa 25 mila euro avvenuto nell...-->continua
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|21/06/2026 - Polizia penitenziaria di Foggia sequestra droga a detenuto rientrato da permesso premio
Non si arresta la guerra intrapresa dalla polizia penitenziaria di Foggia che in stretta collaborazione con il reparto cinofilo regionale hanno messo a segno un bel colpo sequestrando ad un detenuto di 44 anni, originario della provincia di Brindisi, rientrato...-->continua
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|21/06/2026 - Trebisacce, vasto incendio: chiusa la SS 106 e in azione Canadair ed elicottero
Un vasto incendio di vegetazione ha interessato il territorio di Trebisacce, nell’Alto Jonio cosentino, sviluppandosi nelle vicinanze dei cantieri della nuova Statale 106. Le fiamme, partite da Viale Europa, si sono estese fino alla parte alta della città e al...-->continua
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|21/06/2026 - Anziano narcotizzato e derubato dopo un incontro: arrestata una 26enne
I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 26enne, indagata per rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne del Cilento. Secondo...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.