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|Trebisacce, vasto incendio: chiusa la SS 106 e in azione Canadair ed elicottero
21/06/2026
|Un vasto incendio di vegetazione ha interessato il territorio di Trebisacce, nell’Alto Jonio cosentino, sviluppandosi nelle vicinanze dei cantieri della nuova Statale 106. Le fiamme, partite da Viale Europa, si sono estese fino alla parte alta della città e alla contrada Collazzone, rendendo necessaria la chiusura temporanea della SS 106 in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Calabria Verde, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Municipale. In azione anche due Canadair e un elicottero regionale per contenere il rogo. Al momento non si registrano feriti. Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|21/06/2026 - Trebisacce, vasto incendio: chiusa la SS 106 e in azione Canadair ed elicottero
Un vasto incendio di vegetazione ha interessato il territorio di Trebisacce, nell’Alto Jonio cosentino, sviluppandosi nelle vicinanze dei cantieri della nuova Statale 106. Le fiamme, partite da Viale Europa, si sono estese fino alla parte alta della città e alla contrada Col...-->continua
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|21/06/2026 - Anziano narcotizzato e derubato dopo un incontro: arrestata una 26enne
I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 26enne, indagata per rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne del Cilento. Secondo...-->continua
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|21/06/2026 - Tragedia sulla SS 107 a Caccuri: muore una donna in un incidente con cavalli sulla carreggiata
Tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno lungo la Strada Statale 107, al km 108,400, nel territorio comunale di Caccuri, nel Crotonese. Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto dopo la pres...-->continua
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|19/06/2026 - Valditara: ''Più sostegno abitativo per il personale scolastico con il Piano Casa''
"Oggi, con l'approvazione dell'emendamento presentato alla Camera dalla maggioranza e sostenuto dal Governo al decreto Piano casa, si dà una ulteriore risposta alle esigenze abitative del personale scolastico. Si tratta di una misura concreta che rientra nella...-->continua
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|19/06/2026 - Laterza, esce di strada sulla SP 22: muore un uomo di 57 anni di Altamura
Tragico incidente lungo la SP 22, nel territorio di Laterza, dove ha perso la vita un uomo di 57 anni di Altamura. Per cause in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della vettura, finita fuori strada nei terreni adiacenti alla carreggia...-->continua
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|19/06/2026 - Catanzaro - Accertato l'omesso versamento I.M.U. per circa 350 mila euro nei confronti di 97 soggetti
Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Soverato hanno concluso un’attività di monitoraggio e controllo sul patrimonio immobiliare dell’area soveratese finalizzata a contrastare l’evasione fiscale di tributi locali connessi a residenze fittizie e se...-->continua
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|19/06/2026 - Lecce, parte la rassegna “La musica che gira intorno”: tre appuntamenti tra mondi sonori
Primo appuntamento della rassegna “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO”, promossa da Ergo Sum produzioni in collaborazione con AncheCinema e il Polo Biblio-museale di Lecce. La rassegna prevede tre appuntamenti, tre mondi musicali, un unico luogo in cui fermarsi ad asc...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.