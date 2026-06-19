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|Lecce, parte la rassegna “La musica che gira intorno”: tre appuntamenti tra mondi sonori
19/06/2026
|Primo appuntamento della rassegna “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO”, promossa da Ergo Sum produzioni in collaborazione con AncheCinema e il Polo Biblio-museale di Lecce. La rassegna prevede tre appuntamenti, tre mondi musicali, un unico luogo in cui fermarsi ad ascoltare ciò che la musica continua a raccontarci. Da 𝗙𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗶𝗥𝗼𝘁𝗮, omaggio a Nino Rota e alle indimenticabili atmosfere del cinema di Federico Fellini, al jazz, soul e black music del 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗥𝗼𝘀𝗶𝗻𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁, fino ai ritmi e ai colori della musica popular brasileira di 𝗠𝗣𝗕!
FelliniRota è lo spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”. Dopo il successo delle repliche in Italia e all’estero, arriva per la prima volta a Lecce FelliniRota: un racconto, ora narrativo ora musicale, che ripercorre la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore premio Oscar Nino Rota. Lo spettacolo, a tratti poetico, a tratti ironico, narra la storia, i retroscena, gli aneddoti e le curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la storia.
Il format originale è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta, che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale". Margiotta non proporrà semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore, ma ricorderà il rapporto che legava i due grandi autori.
Lo spettacolo è stato commissionato dall'Istituto Italiano di Cultura e Centro Archeologico Italiano de Il Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano nel Mondo.
Mario Margiotta è un giovane e poliedrico artista barese che va confermandosi, nel panorama del mondo classico e non solo, come musicista sempre più apprezzato con un format tra i più originali e anticonformisti.
L’artista crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret, in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile.
Il format, presentato in svariati spettacoli, si dimostra come una formula tra le più fantasiose e apprezzate dal pubblico e si è imposto all’attenzione della critica, tanto da venire esportato sia in Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi “𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘢𝘣𝘢𝘳𝘦𝘵 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘨𝘪𝘰𝘵𝘵𝘢 è m𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 … 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘳𝘦” (L’edicola del Sud).
Tra le sue più recenti esibizioni ricordiamo la commissione dello spettacolo musicale FelliniRota per l’Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo (Egitto) e l'esibizione per la società Dante Alighieri di Bienna (Svizzera); gli spettacoli Bachanale, Notturno con Chopin, FelliniRota e Schumann/Carnaval, tutti portati in scena presso l’Arena della Pace di Bari con un tutto esaurito e un pubblico di oltre 700 spettatori; la sua partecipazione presso il prestigioso Circolo dei Rozzi a Siena con lo spettacolo “Notturno con Chopin”, la sua partecipazione al rinomato festival Il libro possibile di Polignano a Mare, al fianco di personalità quali Umberto Galimberti, Walter Veltroni ed Erri De Luca.
Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dai suoi spettacoli musicali, ha totalizzato quasi 700.000 visualizzazioni.
Con il sostegno del POC Puglia 2021-2027 – Risorse del fondo di rotazione - Progetto "Trame convergenti" di AncheCinema S.r.l.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|19/06/2026 - Lecce, parte la rassegna “La musica che gira intorno”: tre appuntamenti tra mondi sonori
Primo appuntamento della rassegna “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO”, promossa da Ergo Sum produzioni in collaborazione con AncheCinema e il Polo Biblio-museale di Lecce. La rassegna prevede tre appuntamenti, tre mondi musicali, un unico luogo in cui fermarsi ad ascoltare ciò che ...-->continua
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|19/06/2026 - Campania. Sanità, Giunta approva i criteri sulla responsabilità dei direttori generali per violazione dell'imparzialità
La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi un atto di indirizzo che definisce i criteri e il procedimento per l'accertamento del grave inadempimento dei direttori generali in ambito sanitario in caso di violazione del principio di imparzialità nelle ...-->continua
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|19/06/2026 - Incidente a Sapri: motociclista ferito nello scontro con un’auto
Brutto incidente nel pomeriggio di ieri a Sapri, in via Kennedy, dove una moto e un’auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito alla gamba con la probabile rottura del femore in codice rosso. Sul po...-->continua
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|19/06/2026 - Turismo, al via ''GreenTour'': 109 milioni per digitalizzazione e sostenibilità
“Con ‘GreenTour’, il Ministero del Turismo stanzia 109 milioni di euro a sostegno di un settore sempre più digitale e sostenibile, attivo dodici mesi l’anno. L’obiettivo è semplice: portare l’Italia avanti, distribuire le opportunità su tutto il Paese e render...-->continua
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|18/06/2026 - A Catanzaro Musica Inclusiva in Movimento
Venerdì 26 giugno, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, la città di Catanzaro vivrà un'esperienza unica nel suo genere. Un autobus dell'AMC si trasformerà in un vero e proprio teatro itinerante che attraverserà la città con musica dal vivo, arte, partecipazione e i...-->continua
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|18/06/2026 - Manicone e Fontanarosa relatori al panel “Il percorso scolastico nel progetto di vita”
L’Associazione “Giovanni Manicone” parteciperà a EXPOAID 2026 – “Io, Persona di Valore”, il più importante appuntamento nazionale dedicato ai temi dell’inclusione, della disabilità e della piena partecipazione delle persone alla vita sociale.
L’invito uffi...-->continua
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|18/06/2026 - Esami Stato 2026: auguriamo agli studenti di affrontare la prova con consapevolezza, senso critico e fiducia nel futuro
Con l'avvio degli Esami di Stato prende forma uno dei momenti più intensi e significativi del percorso scolastico di migliaia di studentesse e studenti. Si tratta di un appuntamento che conserva un forte valore simbolico perché segna il passaggio verso una nuo...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.