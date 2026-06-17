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|Mobilità, la Regione finanzia il collegamento tra la stazione di Gioia del Colle e l'Ospedale Miulli
17/06/2026
|La Giunta regionale della Puglia ha approvato il trasferimento di 231 mila euro alla Città Metropolitana di Bari per attivare un servizio sperimentale di trasporto pubblico tra la stazione ferroviaria di Gioia del Colle e l’Ospedale Generale Regionale “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti.
La decisione si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei collegamenti ferroviari sulla direttrice Bari-Taranto, entrata in vigore da domenica 14 giugno con il nuovo modello di orario cadenzato predisposto da Trenitalia, che individua nella stazione di Gioia del Colle uno dei principali nodi di interscambio del sistema. Per accompagnare questa trasformazione e garantire continuità negli spostamenti verso uno dei più importanti poli sanitari del Mezzogiorno, la Regione Puglia ha scelto di affiancare al servizio ferroviario un collegamento dedicato su gomma tra la stazione e il “Miulli”. Il programma prevede 24 corse giornaliere e circa 96 mila chilometri di percorrenza complessiva fino al 31 dicembre 2026.
“In questi giorni il dibattito pubblico si è concentrato sulle criticità segnalate da alcuni utenti rispetto al nuovo assetto della linea Bari-Taranto: è un confronto legittimo che va ascoltato con attenzione, ma proprio per questo abbiamo scelto di intervenire immediatamente sui punti più sensibili del sistema, a partire dall'accessibilità ai servizi sanitari”, dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese.
“L'obiettivo della riorganizzazione ferroviaria è aumentare frequenza, regolarità e affidabilità dei collegamenti – ha proseguito Piemontese –. Tuttavia un sistema di mobilità funziona davvero soltanto se ogni coincidenza è pensata attorno alle esigenze delle persone: è il sistema che deve adattarsi ai bisogni dei cittadini e questa scelta va esattamente nella direzione di accompagnare il nuovo cadenzamento ferroviario con servizi integrati, capaci di rendere più semplice e accessibile la mobilità quotidiana”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|17/06/2026 - Mobilità, la Regione finanzia il collegamento tra la stazione di Gioia del Colle e l'Ospedale Miulli
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|17/06/2026 - Ambiente, 175 milioni e 200 interventi per la depurazione. Occhiuto: ''Priorità strategica per la Calabria''
“La depurazione è una priorità strategica per la Calabria e il problema non riguarda soltanto i depuratori, ma anche il completamento delle reti fognarie e il collegamento delle aree e delle imprese ancora non servite. A seguito del progetto di ingegnerizzazio...-->continua
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|17/06/2026 - Ferrara, tre giorni di casting e semifinali per i talenti di “Una Voce per l’Europa” e ''Gran Galà dei Festival''
Dal 19 al 21 giugno 2026 la Sala Estense di Ferrara ospita casting e semifinali di “Una Voce per l’Europa – Italia” (58ª edizione) e del “Gran Galà dei Festival” (15ª edizione), nell’ambito del Festival delle Manifestazioni. L’iniziativa, promossa da Nove Even...-->continua
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|17/06/2026 - Muore a 95 anni il cardinale Camillo Ruini
La Chiesa italiana perde una delle sue personalità più influenti. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, protagonista della vita ecclesiale e del dibattito pubblico nazionale per oltre trent'anni. Nato a Sassuolo, fu a lungo Vicario di Roma e presidente...-->continua
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|16/06/2026 - Detenuti Flotilla in Libia: mobilitazione in tutta Italia
Giovedì 18 giugno Amnesty International Italia nelle piazze per chiedere la scarcerazione delle persone del Convoglio di terra Global Sumud detenute arbitrariamente in Libia.
Amnesty International continua a chiedere alle Forze armate arabe libiche, le aut...-->continua
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|16/06/2026 - Prato: smantellata rete criminale internazionale, 41 arresti tra Italia e Spagna. Sequestri per oltre 60 milioni
I poliziotti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e quelli della Squadra mobile di Prato hanno arrestato i componenti di una rete criminale internazionale. Coordinata dalla procura di Firenze, l’indagine ha portato all’esecuzione di 41 misure...-->continua
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|16/06/2026 - Scalea Eterna chiude tra emozione, partecipazione e visione
Una partecipazione oltre ogni aspettativa, un forte coinvolgimento emotivo della comunità e una Piazza Spinelli gremita per il concerto finale di Danilo Sacco hanno segnato la conclusione di "Scalea Eterna – Memorie che creano futuro", il progetto promosso dal...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.