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|Campania, economia in crescita nel 2025: +0,9% il prodotto regionale
15/06/2026
|Nel corso del 2025 l’economia campana ha mostrato una crescita moderata ma costante, con un incremento del prodotto dello 0,9%, in linea con l’anno precedente e superiore alla media nazionale e del Mezzogiorno, secondo l’indicatore trimestrale della Banca d’Italia.
La ripresa è stata sostenuta soprattutto dai servizi, dal comparto delle costruzioni grazie agli investimenti PNRR e da un parziale miglioramento dell’industria, dove si è interrotta la fase negativa. In crescita il turismo, trainato dai flussi stranieri e dal traffico aeroportuale, mentre l’agroalimentare registra un miglioramento delle vendite. Resta invece in difficoltà l’automotive, con un calo della produzione e dell’export.
Bankitalia segnala anche una ripresa degli investimenti, sebbene non diffusa in tutti i settori, e una sostanziale stabilità delle aspettative per il 2026. Le imprese mantengono comunque una buona tenuta dei conti e livelli elevati di liquidità.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|15/06/2026 - Sala Consilina, bimba dimenticata in area di servizio: la Polstrada la ritrova e la riconsegna ai genitori
Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere stata dimenticata in un’area di servizio a Sala Consilina, lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione sud. La famiglia, diretta in Calabria, aveva effettuato una sosta prima di ripartire senza accorgers...-->continua
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|15/06/2026 - Pozzuoli, blitz “Alto Impatto” dei carabinieri: taxi abusivo in fuga e otto denunce tra abusivismo e droga
Pozzuoli, operazione “Alto Impatto” dei carabinieri nell’area flegrea contro caporalato e abusivismo. Intercettato un presunto taxi irregolare, un Fiat Doblò guidato da un 36enne con quattro passeggeri: non si ferma all’alt, inseguimento anche a piedi, conclus...-->continua
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|15/06/2026 - Campania, economia in crescita nel 2025: +0,9% il prodotto regionale
Nel corso del 2025 l’economia campana ha mostrato una crescita moderata ma costante, con un incremento del prodotto dello 0,9%, in linea con l’anno precedente e superiore alla media nazionale e del Mezzogiorno, secondo l’indicatore trimestrale della Banca d’It...-->continua
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|15/06/2026 - Caso studentessa in coma, l’Usr Campania avvia approfondimenti
L’Ufficio scolastico regionale della Campania ha disposto “i necessari approfondimenti” sul caso della studentessa 17enne di Battipaglia, in coma da 18 mesi, non ammessa alla classe successiva negli ultimi scrutini.
La giovane, iscritta all’istituto “...-->continua
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|15/06/2026 - Calabria, ordinanza di Occhiuto: stop al lavoro nelle ore più calde fino al 30 settembre
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione dei rischi legati alle alte temperature nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento dispone, co...-->continua
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|15/06/2026 - Antincendio boschivo, dalla Regione un appello ai sindaci: ''Prevenzione e lavoro di squadra''
“Sono particolarmente contento di aver ascoltato le riflessioni e i contributi dei sindaci intervenuti. Conosco bene il lavoro che ciascuno di loro svolge quotidianamente al servizio delle proprie comunità. In questi anni, insieme all’assessore Gianluca Gallo,...-->continua
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|15/06/2026 - Borse europee in rialzo dopo l’accordo Usa-Iran, giù petrolio e gas
Le Borse europee chiudono in rialzo dopo l’accordo tra Usa e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, che attenua le tensioni geopolitiche e favorisce il calo dei prezzi di petrolio e gas. Lo Stoxx 600 sale dello 0,7% ai massimi, mentre i future di Wall S...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.