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|Sciame sismico nel Tirreno Meridionale: nuove scosse tra Calabria e Sicilia
15/06/2026
|Continua lo sciame sismico nel Tirreno Meridionale, al largo tra Calabria e Sicilia, dove nelle ultime ore sono state registrate nuove scosse dopo i terremoti più intensi degli ultimi giorni. La più forte è stata un evento di magnitudo Mw 4.6 avvenuto due giorni fa in mare.
Successivamente la Sala Sismica INGV di Roma ha rilevato una scossa di magnitudo ML 3.3 alle 05:00 del 15 giugno 2026, a una profondità di 268 km, seguita da un ulteriore evento ML 2.0 alle 10:21, a 224 km.
Le scosse, tutte localizzate nella stessa area, confermano la persistenza dell’attività sismica nella zona.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|15/06/2026 - Borse europee in rialzo dopo l’accordo Usa-Iran, giù petrolio e gas
Le Borse europee chiudono in rialzo dopo l’accordo tra Usa e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, che attenua le tensioni geopolitiche e favorisce il calo dei prezzi di petrolio e gas. Lo Stoxx 600 sale dello 0,7% ai massimi, mentre i future di Wall Street restano p...-->continua
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|15/06/2026 - Sciame sismico nel Tirreno Meridionale: nuove scosse tra Calabria e Sicilia
Continua lo sciame sismico nel Tirreno Meridionale, al largo tra Calabria e Sicilia, dove nelle ultime ore sono state registrate nuove scosse dopo i terremoti più intensi degli ultimi giorni. La più forte è stata un evento di magnitudo Mw 4.6 avvenuto due gior...-->continua
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|15/06/2026 - Salario minimo negli appalti regionali, Laghi: ''La proposta c’è già. Da dicembre''
«Ho letto con interesse la proposta di legge depositata dalla collega Barbuto sul salario minimo nei contratti pubblici regionali protocollata lo scorso 3 giugno 2026. Trovo il testo largamente condivisibile nei contenuti, del resto, è sostanzialmente coincide...-->continua
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|15/06/2026 - Italian Turtle Day, nove tartarughe marine tornano in libertà: l’Italia unita per proteggere il mare
Nove tartarughe marine restituite al Mediterraneo in contemporanea in sei località italiane. Da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino, l’Italian Turtle Day promosso da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnat...-->continua
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|14/06/2026 - XIII International Unified Basketball Tournament: a Treviso vicono sport e inclusione
- Si chiudono oggi a Treviso il XIII International Unified Basketball Tournament, ma le emozioni vissute alla Ghirada – Città dello Sport continueranno a viaggiare molto oltre i risultati delle partite. Per quattro giorni il basket è stato il linguaggio comune...-->continua
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|14/06/2026 - Forte scossa nel Tirreno Meridionale: terremoto di magnitudo 4.7 al largo di Sicilia e Calabria
Doppia scossa nel Tirreno Meridionale tra Sicilia e Calabria. La più forte, di magnitudo 4.7, è stata registrata alle 19:28 di sabato 13 giugno 2026 e localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma in mare, tra le Isole Eolie e la costa tirrenica calabrese. ...-->continua
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|13/06/2026 - Ritrovata quattordicenne scomparsa il giorno dell'esame in Calabria
È stata ritrovata in serata la 14enne che risultava scomparsa nella mattinata a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La giovane è stata individuata dai carabinieri all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese ed è risultata in buone condizioni di...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.