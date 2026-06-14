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|Forte scossa nel Tirreno Meridionale: terremoto di magnitudo 4.7 al largo di Sicilia e Calabria
14/06/2026
|Doppia scossa nel Tirreno Meridionale tra Sicilia e Calabria. La più forte, di magnitudo 4.7, è stata registrata alle 19:28 di sabato 13 giugno 2026 e localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma in mare, tra le Isole Eolie e la costa tirrenica calabrese. L’evento si è verificato a una profondità di 214 chilometri, caratteristica che lo colloca tra i terremoti profondi legati alla subduzione dell’arco calabro. Nonostante la magnitudo significativa, la grande profondità ha limitato gli effetti in superficie. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata rilevata nella stessa area alle 8:15 di domenica 14 giugno, con ipocentro a 121 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|14/06/2026 - Forte scossa nel Tirreno Meridionale: terremoto di magnitudo 4.7 al largo di Sicilia e Calabria
Doppia scossa nel Tirreno Meridionale tra Sicilia e Calabria. La più forte, di magnitudo 4.7, è stata registrata alle 19:28 di sabato 13 giugno 2026 e localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma in mare, tra le Isole Eolie e la costa tirrenica calabrese. L’evento si è v...-->continua
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|13/06/2026 - Ritrovata quattordicenne scomparsa il giorno dell'esame in Calabria
È stata ritrovata in serata la 14enne che risultava scomparsa nella mattinata a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La giovane è stata individuata dai carabinieri all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese ed è risultata in buone condizioni di...-->continua
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|13/06/2026 - Isola Capo Rizzuto, fuochi d’artificio illegali durante un convegno: denunciati due uomini
Fuochi d'artificio esplosi senza autorizzazione e in condizioni ritenute pericolose hanno portato alla denuncia di un uomo a Isola Capo Rizzuto. L'episodio è avvenuto durante un convegno organizzato da Libera e, secondo i carabinieri, sarebbe stato finalizzato...-->continua
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|13/06/2026 - Controlli Nas Catanzaro in alimentari e ristoranti, irregolari il 70%
carabinieri del Nas di Catanzaro, in vista della stagione estiva e dell'aumento di presenze turistiche, hanno effettuato una serie di controlli a maggio nel settore alimentare e della ristorazione ispezionando 27 attività 19 delle quali, pari al 70%, risultate...-->continua
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|13/06/2026 - Il Premio De Sanctis arriva a Salerno Letteratura Festival con Tonia Mastrobuoni e Roberto Battiston.
Il Premio De Sanctis, realizzato con il sostegno dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, nell'ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2026, approda a Salerno Letteratura Festival con un appuntamento dedicato al confronto sui grandi temi del ...-->continua
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|13/06/2026 - Esami di Stato e caldo estremo: il CNDDU chiede un piano nazionale per proteggere studenti e lavoratori della scuola
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiama l'attenzione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla necessità di affrontare con tempestività una questione che riguarda migliaia di studenti e ...-->continua
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|12/06/2026 - Premio Ars et Societas Castrovillari ospita la 4^ edizione del premio culturale che celebra le eccellenze calabresi
Nel segno di un patrimonio umano, pregno di eccellenze, talenti, dedizioni e passione per il bene comune e diffuso, ma soprattutto per riaffermare che il vero sviluppo passa per la centralità della persona.
Domenica 28 giugno, alle ore 11, il Circolo...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.