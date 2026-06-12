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|Traffico internazionale di droga, 15 arresti tra Sicilia e Malta: sequestri per 700mila euro
12/06/2026
|Maxi operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura distrettuale di Catania contro un presunto traffico internazionale di droga. Eseguite misure cautelari nei confronti di 15 persone, mentre gli indagati complessivi sono 28. Le accuse comprendono traffico e spaccio di stupefacenti, minacce e detenzione illegale di armi, con aggravanti legate alla transnazionalità e al favoreggiamento dei clan mafiosi Cappello-Bonaccorsi e Santa Panagia. L'operazione ha interessato diverse province italiane e Malta. Sequestrati beni per circa 700mila euro tra immobili, veicoli, liquidità e un'attività commerciale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|12/06/2026 - Traffico internazionale di droga, 15 arresti tra Sicilia e Malta: sequestri per 700mila euro
Maxi operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura distrettuale di Catania contro un presunto traffico internazionale di droga. Eseguite misure cautelari nei confronti di 15 persone, mentre gli indagati complessivi sono 28. Le accuse comprendono traffico e spa...-->continua
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|12/06/2026 - Agricoltura: Trattori veloci, proroga a fine anno per le revisioni. Federacma: ''Rinvio inevitabile''
La scadenza per la revisione dei trattori agricoli veloci immatricolati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2026. Lo prevede il nuovo decreto della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infras...-->continua
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|12/06/2026 - Scoperte tre centrali di smistamento del segnale IPTV a Crotone. Denunciati 4 so
Nell’ambito delle attività svolte a contrasto della pirateria audiovisiva digitale, sviluppate anche in previsione degli imminenti mondiali di calcio FIFA 2026, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto del Nucleo ...-->continua
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|12/06/2026 - Domenica 14 giugno a Palazzo Spinelli il panel centrale dell'evento conclusivo di Scalea Eterna
Si concluderà domenica 14 giugno, a partire dalle ore 18.30 presso Palazzo dei Principi Spinelli, il progetto "Scalea Eterna – Memorie che creano futuro", promosso dal Comune di Scalea, in partenariato con associazioni e realtà del territorio e cofinanziato da...-->continua
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|12/06/2026 - Taranto, aggressione al 118: 17enne lancia oggetti e danneggia l’ambulanza
Un intervento del 118 a Taranto per un ragazzo di 17 anni in stato di agitazione si è trasformato in un episodio di violenza ai danni dei sanitari e dell’ambulanza. L’allarme era stato lanciato dalla madre, preoccupata per un possibile uso di sostanze stupefac...-->continua
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|11/06/2026 - ''Strada Regia delle Calabrie'', alla Reggia di Portici la presentazione del grande itinerario del Sud
Alla Reggia di Portici, venerdì 12 giugno alle ore 11.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Strada Regia delle Calabrie”, antico itinerario di oltre 2200 anni che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, oggi rilanciato come percorso cul...-->continua
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|11/06/2026 - Incontro gratuito di Adiconsum con i consumatori/Palermo-15 giugno-''Pronti a contare''
11 giugno 2026 - Prendono il via da Palermo le attività di informazione e formazione di Adiconsum rivolte direttamente ai cittadini nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025).
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.