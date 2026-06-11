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|Incontro gratuito di Adiconsum con i consumatori/Palermo-15 giugno-''Pronti a contare''
11/06/2026
|11 giugno 2026 - Prendono il via da Palermo le attività di informazione e formazione di Adiconsum rivolte direttamente ai cittadini nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025).
“Pronti a Contare” nasce per supportare i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nell’uso del credito e dei servizi finanziari, contrastando il sovraindebitamento e promuovendo scelte informate. Le attività di info-formazione rappresentano uno dei pilastri operativi del progetto, dopo la fase di indagine nazionale che ha coinvolto migliaia di consumatori.
Fino a settembre 2026, Adiconsum e le altre associazioni partner organizzeranno una serie di incontri pubblici gratuiti su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di fornire ai consumatori strumenti concreti di conoscenza e tutela su temi quali credito al consumo, pagamenti digitali, rateizzazioni, Buy Now Pay Later, cessione del quinto, microcredito e gestione consapevole del denaro.
Intervengono:
Antonio Rocco, Vicepresidente Adiconsum Sicilia
Federica Badami, Segretaria generale Cisl Palermo Trapani
Mimma Calabrò, Assessore comunale alle Politiche Sociali
Fabio Picciolini, Referente Adiconsum Nazionale
Vittorio Cafari, Direttore generale BCC Valle Del Torto di Lercara Friddi
Alessandra Menozzi, Legale Adiconsum
Conclude: Francesco Carbone Presidente Adiconsum Sicilia.
Adiconsum Sicilia e Adiconsum Palermo-Trapani
incontrano i cittadini-consumatori:
Lunedì 15 giugno 2026 dalle ore 10,00
Palermo - Via Sacra Famiglia 18/24
L’evento è gratuito e aperto a tutti.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|11/06/2026 - ''Strada Regia delle Calabrie'', alla Reggia di Portici la presentazione del grande itinerario del Sud
Alla Reggia di Portici, venerdì 12 giugno alle ore 11.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Strada Regia delle Calabrie”, antico itinerario di oltre 2200 anni che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, oggi rilanciato come percorso culturale e turist...-->continua
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|11/06/2026 - Incontro gratuito di Adiconsum con i consumatori/Palermo-15 giugno-''Pronti a contare''
11 giugno 2026 - Prendono il via da Palermo le attività di informazione e formazione di Adiconsum rivolte direttamente ai cittadini nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025).
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|11/06/2026 - Stalking, un manuale per informare e prevenire: presentato in Provincia il libro di Antonio Russo
Non è una semplice analisi criminologica. È un viaggio oscuro dentro le "vite interrotte" di decine di donne, intrappolate in una ragnatela di terrore quotidiano.
Ieri i riflettori di Palazzo Adorno si sono accesi sul lato più oscuro della cronaca con...-->continua
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|11/06/2026 - Maxi sequestro da 3,2 milioni a due imprenditori di Barletta: indagine su bancarotta e riciclaggio
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha disposto il sequestro preventivo di beni per un ammontare superiore a 3,2 milioni di euro, nei confronti di due società operanti nel s...-->continua
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|10/06/2026 - Taranto, piano da 3 milioni per le strade dei Giochi del Mediterraneo: sicurezza e viabilità lungo i percorsi gara
La Provincia di Taranto ha avviato un piano di interventi infrastrutturali da 2,951 milioni di euro in vista delle gare ciclistiche maschili e femminili dei XXV Giochi del Mediterraneo. L’obiettivo è garantire sicurezza ed efficienza lungo i percorsi che ospit...-->continua
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|10/06/2026 - Colosimi, tragico incidente sulla SS616: muore un 33enne nello scontro frontale con un carro funebre
Un giovane di 33 anni è morto stamani in un incidente lungo la strada statale 616 "di Pedivigliano", a Colosimi, nel Cosentino, nello scontro frontale tra la sua auto e un carro funebre.
L'uomo, originario di Bianchi, alla guida di una Fiat Panda, per...-->continua
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|10/06/2026 - Calabria, gioco d’azzardo oltre 6 miliardi: terza in Italia per spesa pro capite
Nel 2025 la Calabria registra una raccolta del gioco d’azzardo, tra fisico e online, pari a oltre 6,17 miliardi di euro, con una spesa pro capite di quasi 4mila euro (3.994,98), dato che colloca la regione al terzo posto in Italia. È quanto emerge dalla IV edi...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.