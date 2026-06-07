Con l’emozione di vedere sulla linea di START la bandiera tricolore, sulle strade del borgo più orientale della Campania è tutto pronto per la 17ma edizione dello slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, che domani, 7 giugno, per la prima volta ospiterà una tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport. A dare prova della grande curiosità ed interesse per questa corsa, organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, il record di iscritti, ben settantatre, registrati sino ad ora nelle gare della massima serie 2026. Finalmente in casa, un vero plotone di “big” campani proverà a strappare lo scettro della competizione al lucano Saverio Miglionico, vincitore delle ultime due edizioni ed atteso al via al volante della sua Osella PA 21 4C 2000 Honda con i colori RO Racing. Il primo grande sfidante è il pluricampione italiano ed attuale leader della classifica Salvatore Venanzio, con il numero 1 su Nova Proto NP03 2000 Honda. Sono campani anche Gianluca Miccio, seconda forza del campionato su Radical SR4 1600 Suzuki con il numero 2, Pasquale Amatruda, dominatore dell'ultimo slalom tricolore in Molise, su Radical Prosport Suzuki numero 4, e un altro pluricampione, Luigi Vinaccia, il numero 5 su Osella PA 9/90 Honda. E poi chissà come si comporteranno le Radical del giovanissimo Under 23 Antonio Ruocco e ancora di Pietro Romano e di Domenico De Gregorio. Con il numero 3 è chiamato al via il siciliano Silvio Fiore su Radical SR4 1150 Suzuki mentre viene da Termoli Donantonio “Tony” Cobucci in gara su Prosport. A lottare per una posizione di alta classifica in Gruppo E2 SC, la più numerosa e la più prestante con 15 vetture registrate, ci saranno anche Massimiliano Ciarcià e Antonio Terminiello, protagonisti annunciati di un bel duello su Elia Avrio ST 09 Suzuki, il lucano Lorenzo Mossucca ed i pugliesi, padre e figlio, Giuseppe e Domenico Palumbo, tutti su Radical. Il gruppo N è il secondo per consistenza, con 11 macchine in gara. L’attenzione è puntata sul terzetto di testa nella classifica di gruppo del campionato con Niki Icuchi davanti a Pasquale Gianluigi Petrone e al giovanissimo Emanuele Pace, tutti e tre su Peugeot 106. Nove i piloti in Gruppo E1 Italia con Roberto Telesca, su Renault 5 GT Turbo, a difendere il gradino più alto del podio di gruppo in campionato dai sicuri assalti portati da Giancarlo Vuolo su Peugeot 205 GTI e Salvatore Sammartino su Peugeot 106, secondi nella serie tricolore a pari punti. Tutto francese il Gruppo Racing Start Plus con sei Peugeot 106 e due Citroën Saxo Vts a comporne le fila. Su delle "piccole" della Casa del Leone Carlo Romano, attuale leader di gruppo in campionato. Terzo slalom tricolore e terza presenza per il ligure Alessandro Polini che, su Polini Evo 01 Bmw, si presenta a Montesano sulla Marcellana con il gradi del leader di Gruppo E2 SH per vedersela con altri sei concorrenti alla vittoria di gruppo. Sei come il numero degli iscritti in Gruppo Speciale Slalom e in Gruppo Racing Start. Tra i primi, duello al vertice tra Michele De Cristofaro su Peugeot 106 e Carmine Leo su Renault 5 GT Turbo, alla vigilia della gara a pari punti sul gradino più alto del podio; tra i secondi "King Dragon", su Mini Cooper S difenderà il risicato margine di vantaggio in campionato su Natalio Ostuni a bordo di una Peugeot 106. Nello stesso gruppo figura la Citroën Saxo VTS della campionessa italiana Formula Challenge 2025 Paola Pepe. Poker di kart cross aperto da Giuseppe Esposito, primo in classifica tricolore, su SpeedCar Xtream Evo 600 Suzuki. Completano il ricco elenco iscritti, oltre ai quattro iscritti tra le storiche, tre piloti solitari nei lori rispettivi gruppi: Raffaele Pagano su Fiat 500 tra le bicilindriche, Giovanni Salvatore Lauria su Peugeot 106 in Gruppo A e Adriano Ricci su Formula Gloria B5 Suzuki in Gruppo E2 SS.



Dopo le operazioni di verifica sportiva e tecnica di oggi, il programma della manifestazione, valida anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata), entrerà nel vivo domani, 7 giugno, con il briefing e l’appello dei piloti convocato alle ore 8.15 dal direttore di gara Carmine Capezzera, e con lo start della ricognizione cronometrata del percorso, alle 9.00, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.00 sino al termine della corsa. Diverse le postazioni dalle quali il pubblico potrà assistere allo spettacolo in sicurezza, come nella zona dell’arrivo, in prossimità dell’ingresso del paese, con la raccomandazione di attenersi alle direttive dei commissari di percorso dislocati lungo il tracciato. La premiazione è prevista intorno alle ore 16 in piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana (SA).



Diretta televisiva su ACI Sport TV (visibile all’interno del pacchetto Sky al numero 228 ma anche in live streaming e on demand sul sito www.acisport.it, sulle pagine social di ACI Sport TV @ACISportTV, di ACI Sport @acisportofficial): seconda manche a partire dalle ore 12.30; terza manche e premiazione a partire dalle ore 14.30.