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|SLALOM: A Montesano il record per la prima bandiera tricolore
7/06/2026
|Con l’emozione di vedere sulla linea di START la bandiera tricolore, sulle strade del borgo più orientale della Campania è tutto pronto per la 17ma edizione dello slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, che domani, 7 giugno, per la prima volta ospiterà una tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport. A dare prova della grande curiosità ed interesse per questa corsa, organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, il record di iscritti, ben settantatre, registrati sino ad ora nelle gare della massima serie 2026. Finalmente in casa, un vero plotone di “big” campani proverà a strappare lo scettro della competizione al lucano Saverio Miglionico, vincitore delle ultime due edizioni ed atteso al via al volante della sua Osella PA 21 4C 2000 Honda con i colori RO Racing. Il primo grande sfidante è il pluricampione italiano ed attuale leader della classifica Salvatore Venanzio, con il numero 1 su Nova Proto NP03 2000 Honda. Sono campani anche Gianluca Miccio, seconda forza del campionato su Radical SR4 1600 Suzuki con il numero 2, Pasquale Amatruda, dominatore dell'ultimo slalom tricolore in Molise, su Radical Prosport Suzuki numero 4, e un altro pluricampione, Luigi Vinaccia, il numero 5 su Osella PA 9/90 Honda. E poi chissà come si comporteranno le Radical del giovanissimo Under 23 Antonio Ruocco e ancora di Pietro Romano e di Domenico De Gregorio. Con il numero 3 è chiamato al via il siciliano Silvio Fiore su Radical SR4 1150 Suzuki mentre viene da Termoli Donantonio “Tony” Cobucci in gara su Prosport. A lottare per una posizione di alta classifica in Gruppo E2 SC, la più numerosa e la più prestante con 15 vetture registrate, ci saranno anche Massimiliano Ciarcià e Antonio Terminiello, protagonisti annunciati di un bel duello su Elia Avrio ST 09 Suzuki, il lucano Lorenzo Mossucca ed i pugliesi, padre e figlio, Giuseppe e Domenico Palumbo, tutti su Radical. Il gruppo N è il secondo per consistenza, con 11 macchine in gara. L’attenzione è puntata sul terzetto di testa nella classifica di gruppo del campionato con Niki Icuchi davanti a Pasquale Gianluigi Petrone e al giovanissimo Emanuele Pace, tutti e tre su Peugeot 106. Nove i piloti in Gruppo E1 Italia con Roberto Telesca, su Renault 5 GT Turbo, a difendere il gradino più alto del podio di gruppo in campionato dai sicuri assalti portati da Giancarlo Vuolo su Peugeot 205 GTI e Salvatore Sammartino su Peugeot 106, secondi nella serie tricolore a pari punti. Tutto francese il Gruppo Racing Start Plus con sei Peugeot 106 e due Citroën Saxo Vts a comporne le fila. Su delle "piccole" della Casa del Leone Carlo Romano, attuale leader di gruppo in campionato. Terzo slalom tricolore e terza presenza per il ligure Alessandro Polini che, su Polini Evo 01 Bmw, si presenta a Montesano sulla Marcellana con il gradi del leader di Gruppo E2 SH per vedersela con altri sei concorrenti alla vittoria di gruppo. Sei come il numero degli iscritti in Gruppo Speciale Slalom e in Gruppo Racing Start. Tra i primi, duello al vertice tra Michele De Cristofaro su Peugeot 106 e Carmine Leo su Renault 5 GT Turbo, alla vigilia della gara a pari punti sul gradino più alto del podio; tra i secondi "King Dragon", su Mini Cooper S difenderà il risicato margine di vantaggio in campionato su Natalio Ostuni a bordo di una Peugeot 106. Nello stesso gruppo figura la Citroën Saxo VTS della campionessa italiana Formula Challenge 2025 Paola Pepe. Poker di kart cross aperto da Giuseppe Esposito, primo in classifica tricolore, su SpeedCar Xtream Evo 600 Suzuki. Completano il ricco elenco iscritti, oltre ai quattro iscritti tra le storiche, tre piloti solitari nei lori rispettivi gruppi: Raffaele Pagano su Fiat 500 tra le bicilindriche, Giovanni Salvatore Lauria su Peugeot 106 in Gruppo A e Adriano Ricci su Formula Gloria B5 Suzuki in Gruppo E2 SS.
Dopo le operazioni di verifica sportiva e tecnica di oggi, il programma della manifestazione, valida anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata), entrerà nel vivo domani, 7 giugno, con il briefing e l’appello dei piloti convocato alle ore 8.15 dal direttore di gara Carmine Capezzera, e con lo start della ricognizione cronometrata del percorso, alle 9.00, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.00 sino al termine della corsa. Diverse le postazioni dalle quali il pubblico potrà assistere allo spettacolo in sicurezza, come nella zona dell’arrivo, in prossimità dell’ingresso del paese, con la raccomandazione di attenersi alle direttive dei commissari di percorso dislocati lungo il tracciato. La premiazione è prevista intorno alle ore 16 in piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana (SA).
Diretta televisiva su ACI Sport TV (visibile all’interno del pacchetto Sky al numero 228 ma anche in live streaming e on demand sul sito www.acisport.it, sulle pagine social di ACI Sport TV @ACISportTV, di ACI Sport @acisportofficial): seconda manche a partire dalle ore 12.30; terza manche e premiazione a partire dalle ore 14.30.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|7/06/2026 - SLALOM: A Montesano il record per la prima bandiera tricolore
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|7/06/2026 - Tentato femminicidio a Terranova da Sibari: 30enne in carcere
Il Gip del Tribunale di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 30enne di Corigliano, fermato dai Carabinieri il 2 giugno per il tentato femminicidio di una 28enne di Terranova da Sibari. L’uomo, nella notte tra lunedì e martedì, avre...-->continua
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|7/06/2026 - Crotone: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza arrestano tre scafisti, responsabili degli sbarchi
I poliziotti della Questura di Crotone e i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone hanno sottoposto a fermo di P.G. tre scafisti.
Le indagini si sono protratte senza sosta sin dallo sbarco avvenuto in data 1 giugno ...-->continua
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|7/06/2026 - Docente detenuto in Libia, la famiglia chiede l’intervento dei governi
Un appello alle istituzioni italiane ed europee per riportare a casa Domenico Centrone, il 33enne docente universitario di Molfetta detenuto in Libia dal 24 maggio insieme all’attivista Dina Alberizia. A lanciarlo sono i genitori, Ennio Centrone e Dorina Ruggi...-->continua
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|7/06/2026 - Sala Consilina, 52enne arrestato per tentato omicidio aggravato dall'odio razziale
Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura. Secondo l'ip...-->continua
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|7/06/2026 - Grottaglie, il Campo Largo attacca D’Alò: «Trasformismo politico e accordi di potere»
C'è un limite oltre il quale le manovre di palazzo smettono di essere legittima dialettica politica e diventano trasformismo. Quel limite, a Grottaglie, è stato ormai ampiamente superato.
L'annuncio della candidatura alle prossime elez...-->continua
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|6/06/2026 - Trebisacce e CNSAS Calabria: sul Pollino una lezione di vita tra sicurezza e montagna
Si è concluso nel Parco Nazionale del Pollino il primo grande progetto scolastico di lungo corso promosso dal CNSAS Calabria insieme al Polo Liceale di Trebisacce, nell’ambito di “Sport Outside 2”. Un percorso formativo di cinque mesi che ha unito scuola e soc...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.