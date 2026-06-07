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|Grottaglie, il Campo Largo attacca D’Alò: «Trasformismo politico e accordi di potere»
7/06/2026
| C'è un limite oltre il quale le manovre di palazzo smettono di essere legittima dialettica politica e diventano trasformismo. Quel limite, a Grottaglie, è stato ormai ampiamente superato.
L'annuncio della candidatura alle prossime elezioni provinciali nella lista dei "Democratici e Progressisti" da parte di una storica esponente di Forza Italia, contestualmente all'ingresso del suo gruppo consiliare nella maggioranza che sostiene il Sindaco D'Alò, rappresenta l'ennesima e più evidente conferma di una politica che ha smarrito ogni coerenza ideale e programmatica.
Siamo di fronte alla ratifica di un accordo di potere che nulla ha a che vedere con l'interesse della città e che segna un punto di non ritorno nella vicenda amministrativa grottagliese.
Dopo aver utilizzato i voti determinanti di consiglieri provenienti dal centrodestra per approvare il Rendiconto di gestione e mantenere in vita una maggioranza sempre più fragile, il Sindaco completa oggi una parabola politica che lo porta a sacrificare la storia, l'identità e i valori del centrosinistra sull'altare della sopravvivenza amministrativa.
Una scelta che mortifica il senso stesso dell'impegno politico, tradisce le aspettative di chi ha creduto in un progetto di cambiamento e alimenta una pericolosa sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche.
Le forze del Campo Largo grottagliese non intendono essere complici di questa deriva. Non possiamo accettare che la distinzione tra maggioranza e opposizione venga cancellata da accordi costruiti esclusivamente per garantire equilibri numerici e posizioni di potere. Non possiamo accettare che la politica rinunci alla propria funzione di rappresentanza per ridursi a una somma di convenienze personali.
Questa operazione appare ancora più grave perché arriva nel pieno di una evidente crisi amministrativa che si tenta di nascondere dietro una narrazione sempre più distante dalla realtà vissuta dai cittadini.
Emblematico è stato il recente utilizzo dei dati IRPEF 2024 per descrivere una città in crescita. Celebrare l'aumento nominale del reddito pro capite senza considerare l'impatto dell'inflazione e la perdita del potere d'acquisto significa offrire una rappresentazione parziale e fuorviante delle condizioni economiche delle famiglie grottagliesi.
Mentre sui social veniva raccontata una città prospera e dinamica, gli uffici comunali registravano ben 470 richieste di sostegno economico in un solo mese. Un dato che fotografa una situazione sociale sempre più complessa e che coinvolge non soltanto le fasce storicamente più fragili, ma anche lavoratori, famiglie monoreddito e ampi settori del ceto medio.
A ciò si aggiungono le criticità emerse nella gestione delle misure di sostegno sociale: ritardi, disfunzioni procedurali, graduatorie contestate e numerose difformità documentali che hanno generato disagi e incertezze tra cittadini già in condizioni di difficoltà. È la dimostrazione di un'amministrazione capace di produrre slogan, comunicazione e propaganda, ma troppo spesso inefficace quando si tratta di garantire risposte concrete ai bisogni reali della comunità.
La realtà quotidiana racconta di un centro storico che continua a perdere vitalità, di una zona industriale priva di una strategia di sviluppo all'altezza delle sue potenzialità e di un'amministrazione che appare sempre più impegnata a conservare la propria maggioranza che a progettare il futuro della città.
Per queste ragioni, forze civiche e politiche del territorio hanno avviato un cantiere politico e programmatico che si propone come punto di riferimento per tutte le energie democratiche, progressiste, civiche e riformiste della città. Un percorso aperto e partecipato, fondato sulla coerenza, sulla trasparenza e sul coinvolgimento della comunità.
5 Stelle
Sinistra Italiana
Per la Puglia
Progresso Civico
Partito Democratico
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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Si è concluso nel Parco Nazionale del Pollino il primo grande progetto scolastico di lungo corso promosso dal CNSAS Calabria insieme al Polo Liceale di Trebisacce, nell’ambito di “Sport Outside 2”. Un percorso formativo di cinque mesi che ha unito scuola e soc...-->continua
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|5/06/2026 - Istat: PIL Italia in crescita dello 0,7% nel 2026 e 2027, ma inflazione in risalita nel 2026
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|4/06/2026 - Due incidenti sul lavoro all’Acciaierie d’Italia di Taranto: operai feriti
Ancora due incidenti sul lavoro nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto, ex Ilva, avvenuti nella giornata di oggi. A riferirlo sono fonti sindacali.
Il primo episodio si è verificato nell’area Afo 4, dove un lavoratore di una ditta d’appalto...-->continua
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|4/06/2026 - Incidente sulla Statale 106, morto un 50enne di Acri nello scontro con un camion
Tragico incidente lungo la statale 106 ionica, in località Fabrizio Grande a Corigliano-Rossano, dove un uomo di 50 anni, originario di Acri, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion autospurghi.
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|4/06/2026 - Beauty online: come risparmiare evitando gli errori più comuni
Il settore della cosmesi e della cura della persona ha trovato nel commercio elettronico uno spazio ideale per crescere, offrendo una varietà di prodotti difficilmente replicabile nei negozi fisici. Per chi ama prendersi cura della pelle o sperimentare ...-->continua
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|3/06/2026 - Nubifragio su Conversano: danni a luminarie e strutture, nessun ferito
Nel pomeriggio un forte nubifragio ha colpito Conversano, in provincia di Bari, provocando danni in diverse aree della città. La pioggia intensa ha danneggiato alcune luminarie installate per la festa patronale della Madonna della Fonte, ormai prossime allo sm...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.