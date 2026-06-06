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|Trebisacce e CNSAS Calabria: sul Pollino una lezione di vita tra sicurezza e montagna
6/06/2026
|Si è concluso nel Parco Nazionale del Pollino il primo grande progetto scolastico di lungo corso promosso dal CNSAS Calabria insieme al Polo Liceale di Trebisacce, nell’ambito di “Sport Outside 2”. Un percorso formativo di cinque mesi che ha unito scuola e soccorso alpino in un’esperienza unica.
Gli studenti hanno partecipato a una simulazione reale di ricerca e recupero di un infortunato, operando a fianco dei tecnici della Stazione Pollino e della struttura del Centro di Coordinamento Ricerche. Un’attività intensa che ha permesso ai ragazzi di vivere da vicino lavoro di squadra, sicurezza ed emozione del soccorso in montagna.
Grande soddisfazione dei tecnici CNSAS, che hanno sottolineato la crescita degli studenti, passati dalla curiosità a un forte senso di responsabilità. Un’esperienza che ha trasformato i ragazzi in consapevoli custodi del territorio.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|6/06/2026 - Trebisacce e CNSAS Calabria: sul Pollino una lezione di vita tra sicurezza e montagna
Si è concluso nel Parco Nazionale del Pollino il primo grande progetto scolastico di lungo corso promosso dal CNSAS Calabria insieme al Polo Liceale di Trebisacce, nell’ambito di “Sport Outside 2”. Un percorso formativo di cinque mesi che ha unito scuola e soccorso alpino in...-->continua
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|5/06/2026 - Istat: PIL Italia in crescita dello 0,7% nel 2026 e 2027, ma inflazione in risalita nel 2026
Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo il +0,5% registrato nel 2025. Lo rileva l’Istat nella Nota sull’andamento dell’economia, indicando che la crescita sarà sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte. In pa...-->continua
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|4/06/2026 - Due incidenti sul lavoro all’Acciaierie d’Italia di Taranto: operai feriti
Ancora due incidenti sul lavoro nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto, ex Ilva, avvenuti nella giornata di oggi. A riferirlo sono fonti sindacali.
Il primo episodio si è verificato nell’area Afo 4, dove un lavoratore di una ditta d’appalto...-->continua
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|4/06/2026 - Incidente sulla Statale 106, morto un 50enne di Acri nello scontro con un camion
Tragico incidente lungo la statale 106 ionica, in località Fabrizio Grande a Corigliano-Rossano, dove un uomo di 50 anni, originario di Acri, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion autospurghi.
La vittima viaggiava a bordo di una P...-->continua
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|4/06/2026 - Beauty online: come risparmiare evitando gli errori più comuni
Il settore della cosmesi e della cura della persona ha trovato nel commercio elettronico uno spazio ideale per crescere, offrendo una varietà di prodotti difficilmente replicabile nei negozi fisici. Per chi ama prendersi cura della pelle o sperimentare ...-->continua
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|3/06/2026 - Nubifragio su Conversano: danni a luminarie e strutture, nessun ferito
Nel pomeriggio un forte nubifragio ha colpito Conversano, in provincia di Bari, provocando danni in diverse aree della città. La pioggia intensa ha danneggiato alcune luminarie installate per la festa patronale della Madonna della Fonte, ormai prossime allo sm...-->continua
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|3/06/2026 - Battipaglia, camion si ribalta in via Spineta: morto un 29enne, ferito l’autista
Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 12 in via Spineta, a Battipaglia (Salerno), lungo la strada provinciale Aversana. Un camion frigorifero, che viaggiava vuoto, si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Nell...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.