Sarà questo il leitmotiv dell’evento in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.00 presso il Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea, promosso dal Comune di Scalea nell’ambito del progetto “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”.

Protagonista della serata sarà la musica di Vasco Rossi raccontata da Davide Beltrano con gli intermezzi musicali de Gli Alibi, in un percorso capace di unire memoria, emozioni e generazioni diverse.



Le canzoni di Vasco Rossi, infatti, hanno accompagnato intere generazioni: chi oggi è genitore vi ritrova emozioni, ricordi, sogni, momenti della propria giovinezza, speranze, inquietudini e cambiamenti vissuti; mentre molti giovani ne scoprono ancora oggi l’energia, l’autenticità e continuano a riconoscersi nella forza diretta dei suoi testi. È proprio questa capacità di attraversare il tempo e parlare a età diverse che rende la sua musica uno straordinario strumento di dialogo tra generazioni.

In questo senso, la musica diventa memoria viva: non soltanto ricordo nostalgico del passato, ma occasione concreta di dialogo tra generazioni diverse che, attraverso le stesse canzoni, possono confrontarsi, raccontarsi emozioni, condividere esperienze e riconoscersi parte di una stessa comunità.



Non è un caso che molti cittadini di Scalea ricordino ancora con emozione il concerto che un giovane Vasco Rossi tenne allo Stadio Comunale il 12 agosto 1982, proprio negli anni in cui iniziava ad affermarsi nel panorama musicale italiano. Un ricordo rimasto vivo nella memoria collettiva della città, che molti di quei ragazzi di allora – oggi genitori– continuano ancora a raccontare ai propri figli.

L’evento non vuole dunque limitarsi a quel ricordo, ma intende trasformare quella memoria in un’occasione di confronto culturale e umano tra passato e presente, tra chi ha vissuto certe emozioni e chi oggi le scopre attraverso nuovi linguaggi e sensibilità. La musica di Vasco diventa così patrimonio emotivo collettivo e strumento di continuità culturale tra generazioni diverse

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Attraverso il racconto di Davide Beltrano “IlFolle”, autore, scrittore e giornalista de “l’Altravoce il Quotidiano” e gli intermezzi musicali de Gli Alibi-Tribute Band Vasco Rossi e la partecipazione del pubblico, la serata si trasformerà in un momento di incontro comunitario capace di unire memoria personale e memoria pubblica, esperienze individuali e identità territoriale.

Perché “Scalea Eterna” non è soltanto recupero della storia materiale dei luoghi, ma anche valorizzazione di quelle emozioni, di quei linguaggi e di quei vissuti condivisi che continuano a costruire il senso di appartenenza di una comunità nel tempo.



Ai lavori porteranno i Saluti Mario Russo, sindaco di Scalea, Salvatore Licursi presidente della Proloco e Roberta Orrico presidente Banca del Tempo. A dialogare con Davide Beltrano saranno Annalisa Alfano, assessore alla Cultura e Francesco Frezza Rappresentante per la comunità dei fans di Vasco Rossi. A moderare i lavori sarà la giornalista Nicoletta Toselli.



L’iniziativa, promossa dalla Banca del Tempo e dalla Pro Loco di Scalea, rientra nel programma di “Scalea Eterna”, il progetto culturale ideato dal Comune di Scalea – Assessorato alla Cultura – e realizzato con il coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio, grazie al cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Sostegno e Promozione Artistica e Culturale 2025”.

