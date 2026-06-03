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|Vasco Rossi e la musica come ponte tra generazioni: a Scalea una serata di memoria, emozioni e comunità
3/06/2026
|Sarà questo il leitmotiv dell’evento in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.00 presso il Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea, promosso dal Comune di Scalea nell’ambito del progetto “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”.
Protagonista della serata sarà la musica di Vasco Rossi raccontata da Davide Beltrano con gli intermezzi musicali de Gli Alibi, in un percorso capace di unire memoria, emozioni e generazioni diverse.
Le canzoni di Vasco Rossi, infatti, hanno accompagnato intere generazioni: chi oggi è genitore vi ritrova emozioni, ricordi, sogni, momenti della propria giovinezza, speranze, inquietudini e cambiamenti vissuti; mentre molti giovani ne scoprono ancora oggi l’energia, l’autenticità e continuano a riconoscersi nella forza diretta dei suoi testi. È proprio questa capacità di attraversare il tempo e parlare a età diverse che rende la sua musica uno straordinario strumento di dialogo tra generazioni.
In questo senso, la musica diventa memoria viva: non soltanto ricordo nostalgico del passato, ma occasione concreta di dialogo tra generazioni diverse che, attraverso le stesse canzoni, possono confrontarsi, raccontarsi emozioni, condividere esperienze e riconoscersi parte di una stessa comunità.
Non è un caso che molti cittadini di Scalea ricordino ancora con emozione il concerto che un giovane Vasco Rossi tenne allo Stadio Comunale il 12 agosto 1982, proprio negli anni in cui iniziava ad affermarsi nel panorama musicale italiano. Un ricordo rimasto vivo nella memoria collettiva della città, che molti di quei ragazzi di allora – oggi genitori– continuano ancora a raccontare ai propri figli.
L’evento non vuole dunque limitarsi a quel ricordo, ma intende trasformare quella memoria in un’occasione di confronto culturale e umano tra passato e presente, tra chi ha vissuto certe emozioni e chi oggi le scopre attraverso nuovi linguaggi e sensibilità. La musica di Vasco diventa così patrimonio emotivo collettivo e strumento di continuità culturale tra generazioni diverse
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Attraverso il racconto di Davide Beltrano “IlFolle”, autore, scrittore e giornalista de “l’Altravoce il Quotidiano” e gli intermezzi musicali de Gli Alibi-Tribute Band Vasco Rossi e la partecipazione del pubblico, la serata si trasformerà in un momento di incontro comunitario capace di unire memoria personale e memoria pubblica, esperienze individuali e identità territoriale.
Perché “Scalea Eterna” non è soltanto recupero della storia materiale dei luoghi, ma anche valorizzazione di quelle emozioni, di quei linguaggi e di quei vissuti condivisi che continuano a costruire il senso di appartenenza di una comunità nel tempo.
Ai lavori porteranno i Saluti Mario Russo, sindaco di Scalea, Salvatore Licursi presidente della Proloco e Roberta Orrico presidente Banca del Tempo. A dialogare con Davide Beltrano saranno Annalisa Alfano, assessore alla Cultura e Francesco Frezza Rappresentante per la comunità dei fans di Vasco Rossi. A moderare i lavori sarà la giornalista Nicoletta Toselli.
L’iniziativa, promossa dalla Banca del Tempo e dalla Pro Loco di Scalea, rientra nel programma di “Scalea Eterna”, il progetto culturale ideato dal Comune di Scalea – Assessorato alla Cultura – e realizzato con il coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio, grazie al cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Sostegno e Promozione Artistica e Culturale 2025”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|3/06/2026 - Nubifragio su Conversano: danni a luminarie e strutture, nessun ferito
Nel pomeriggio un forte nubifragio ha colpito Conversano, in provincia di Bari, provocando danni in diverse aree della città. La pioggia intensa ha danneggiato alcune luminarie installate per la festa patronale della Madonna della Fonte, ormai prossime allo smontaggio.
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|3/06/2026 - Battipaglia, camion si ribalta in via Spineta: morto un 29enne, ferito l’autista
Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 12 in via Spineta, a Battipaglia (Salerno), lungo la strada provinciale Aversana. Un camion frigorifero, che viaggiava vuoto, si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Nell...-->continua
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|3/06/2026 - In Campania i saldi estivi al via da sabato 4 luglio
E'sabato 4 luglio la data di avvio dei saldi estivi in Campania.
Lo ha deciso la Giunta regionale.
I saldi si svolgeranno per un periodo non superiore a 60 giorni, le vendite promozionali non possono essere effettuate nei trenta giorni precede...-->continua
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Sarà questo il leitmotiv dell’evento in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.00 presso il Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea, promosso dal Comune di Scalea nell’ambito del progetto “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”.
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|3/06/2026 - Aggredisce e accoltella una ragazza, fermato per tentato femminicidio
Una giovane donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita nella notte, colpita più volte alla testa e alla schiena con un coltello e vittima anche di un tentativo di strangolamento. La ragazza è riuscita a salvarsi grazie al tempestivo interven...-->continua
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|3/06/2026 - Amendolara, Laghi: ''Quattro vite che non hanno nemmeno un nome''
«Quattro persone sono state bruciate vive perché non volevano pagare cinque euro per il trasporto. La loro paga forse ammontava a 45 euro al giorno. Per l'alloggio subivano il ricatto di 150 euro a testa, più altri cinque al giorno per andare a lavorare. Quest...-->continua
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|3/06/2026 - Amnesty International si unisce a una denuncia contro FedEx per il transito illegale di armi dirette a Israele
Amnesty International ha aggiunto il proprio nome a una denuncia presentata contro FedEx Belgio riguardante l’asserito transito illegale di armi, comprese parti degli aerei da combattimento F-35, ampiamente usati da Israele durante il genocidio tuttora in cors...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.