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|SLALOM: Montesano sulla Marcellana diventa tricolore Assoluto ACI Sport
30/05/2026
|Montesano sulla Marcellana (SA), 29 maggio 2026 - Dopo molti anni, Montesano sulla Marcellana, il comune più orientale della Campania, con le sue due inconfondibili guglie che dominano il Vallo di Diano, con il suo lungo percorso di quasi 4 km e con i suoi 195 mt di dislivello tra partenza e arrivo, ce l’ha fatta! Lo slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana” entra nel Campionato Italiano Assoluto ACI Sport ed il 6 e 7 giugno prossimi ospiterà la terza prova del massimo torneo tricolore.
Organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, la corsa si svolgerà su un tracciato di 3900 metri ricavato sulla provinciale salernitana 103 che parte dalla frazione di Arenabianca e arriva fino all’abitato del bellissimo borgo (classificatosi nel 2024 al quinto posto assoluto nella celebre ed ambita competizione RAI “Il Borgo dei Borghi”), dominato dall’imponente chiesa neogotica di Sant’Anna.
Il paese e lo staff organizzativo sono in pieno fermento per ospitare al meglio, in veste tricolore, la 17ma edizione della corsa, valida anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata). L’evento sarà trasmesso in diretta live su ACI Sport TV, sul canale 228 di Sky e su TVsat 52.
C’è grande curiosità anche da parte degli specialisti italiani della disciplina, che per la prima volta affronteranno il tracciato slalom più alto della Campania e che sfideranno i suoi insidiosi tornanti. Gli organizzatori stanno ricevendo numerose adesioni e comunicano che il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24 di mercoledì 3 giugno, con tassa ridotta per quelle pervenute entro il 1° giugno.
Il programma della manifestazione inizierà con le operazioni di verifica sportiva e tecnica dei partecipanti nel pomeriggio di sabato 6 giugno presso il centro sportivo di Montesano sulla SP 144. Domenica 7 giugno si entrerà nel vivo con il briefing e l’appello dei piloti convocato alle ore 8.15 dal direttore di gara Carmine Capezzera, e con lo start della ricognizione cronometrata del percorso, alle 9.00, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.00 sino al termine della corsa. La premiazione è prevista intorno alle ore 16 in piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana (SA).
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|30/05/2026 - Sequestro nel Salernitano: cani maltrattati, cuccioli morti per parvovirosi
Nel Salernitano, in un comune dell’Alta Valle del Sele, scoperta una situazione choc: oltre dieci cani, tra cui cuccioli, erano detenuti in gabbie e locali fatiscenti, senza igiene né cure, denutriti e pieni di patologie, alcuni devastati dai parassiti. Dopo segnalazioni, l’...-->continua
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|30/05/2026 - Lavoro all’aperto a temperature climatiche elevate: presidente Decaro firma ordinanza per prevenire i rischi sanitari
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più ...-->continua
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|30/05/2026 - Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli: al via la vendita dei biglietti
Al via la vendita dei biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, nuovo collegamento di Trenitalia (Gruppo FS) che unisce Puglia e Campania senza cambi e collega il Salento a Napoli. Il servizio debutterà il 1° luglio con partenza da Lecce a...-->continua
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|30/05/2026 - Inaugurata in via Messapia n°42 la nuova sede di Sinistra Italiana-AVS di Grottaglie
È stata inaugurata giovedì 27 maggio la nuova sede di Sinistra Italiana – AVS “Pier Paolo Pasolini” di Grottaglie (TA). Ad ospitare le attività del circolo sarà la “Bottega Mastro” in via Messapia n°42. Tema della serata “L’abitare ora e la nuova urbanistica”....-->continua
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|29/05/2026 - Solidarietà e Partecipazione: dal voto una nuova fase di confronto per il futuro di Castrovillari
L’associazione cittadina Solidarietà e Partecipazione si è riunita per analizzare l’esito della prima fase delle attuali consultazioni amministrative e aprire una riflessione sulle prospettive future della città.
Un confronto franco, partecipato, svol...-->continua
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|28/05/2026 - AIART: riconoscimento per il vescovo Beneventi alla guida della Commissione Cultura e Comunicazioni CEI
L'Aiart, l'Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, esprime vive congratulazioni a monsignor Domenico Beneventi per la nomina a presidente della nuova Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza ...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.