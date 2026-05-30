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|Inaugurata in via Messapia n°42 la nuova sede di Sinistra Italiana-AVS di Grottaglie
30/05/2026
|È stata inaugurata giovedì 27 maggio la nuova sede di Sinistra Italiana – AVS “Pier Paolo Pasolini” di Grottaglie (TA). Ad ospitare le attività del circolo sarà la “Bottega Mastro” in via Messapia n°42. Tema della serata “L’abitare ora e la nuova urbanistica”. Al dibattito, aperto anche al pubblico, sono intervenuti il segretario cittadino di SI-AVS Enzo Lacorte, il segretario provinciale del partito Maurizio Baccaro, l’architetto Giovanni D’Amuri e l’assessora regionale a Urbanistica e casa Marina Leuzzi.
Un momento di confronto dal vivo tra politica, amministratori, tecnici del settore e cittadini, che ha offerto molti spunti di riflessione per la realizzazione di un’urbanistica a misura di persona e che rispetti l’ambiente. Parlando del nostro territorio, sono stati messi al centro temi che toccano la vita di tutti ogni giorno: lo spazio pubblico, le case, i parchi, la viabilità e la mobilità. È stata condivisa l'urgenza di tutelare i pedoni, di fermare il tragico e assurdo fenomeno dell'"albericidio" e di ripensare le nostre piazze, oggi troppo spesso trasformate in isole di calore invivibili.
Numerosi gli interventi dal pubblico e dei relatori, conclusi dalle parole pragmatiche dell’assessora Leuzzi, la quale ha sottolineato un concetto fondamentale: “Il verde pubblico non è un semplice ornamento, ma un vero e proprio diritto dell'abitare e una priorità di salute pubblica. Realizzare una piazza senza verde, senza ombra, diventa un inutile esercizio di stile".
L'assessora ha delineato un percorso chiaro, annunciando la creazione di linee guida regionali per garantire la qualità (e non solo la quantità) degli standard urbanistici; l'avvio di incontri partecipativi per un'urbanistica inclusiva, capace di ascoltare le fragilità di tutti; una progettazione che metta al centro i cittadini fragili, a cominciare dai bambini, perché, come ha giustamente ricordato, “le città devono essere pensate per chi ci vive ogni giorno, e non per le riviste di architettura”.
Il sentire comune al termine dell’incontro è stato quello di una comunità che ha trovato un luogo in cui potersi confrontare liberamente sui temi essenziali della vita dei cittadini, mettersi a disposizione soprattutto dei più deboli ed avere una visione di città, di Paese e di Mondo. Non un luogo in cui la politica diventa fine per gli interessi di pochi.
Ed è questo ciò che vuole essere questo nuovo contenitore politico-culturale intitolato non a caso a Pier Paolo Pasolini, il quale era schierato con gi ultimi. Una scelta imprescindibile per il circolo di SI-AVS di Grottaglie, che fa dell’inclusività il suo principio guida.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|30/05/2026 - Inaugurata in via Messapia n°42 la nuova sede di Sinistra Italiana-AVS di Grottaglie
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|29/05/2026 - Solidarietà e Partecipazione: dal voto una nuova fase di confronto per il futuro di Castrovillari
L’associazione cittadina Solidarietà e Partecipazione si è riunita per analizzare l’esito della prima fase delle attuali consultazioni amministrative e aprire una riflessione sulle prospettive future della città.
Un confronto franco, partecipato, svol...-->continua
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|28/05/2026 - AIART: riconoscimento per il vescovo Beneventi alla guida della Commissione Cultura e Comunicazioni CEI
L'Aiart, l'Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, esprime vive congratulazioni a monsignor Domenico Beneventi per la nomina a presidente della nuova Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza ...-->continua
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|28/05/2026 - Ginosa (TA). Furti di gasolio: un arresto ed una denuncia
I Carabinieri delle Stazioni di Marina di Ginosa e Laterza hanno arrestato un 25enne, presunto responsabile di tentata rapina impropria, e denunciato in stato di libertà un 40enne, presunto autore di tentato furto. L’intervento dei militari dell’Arma è scattat...-->continua
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|28/05/2026 - Monsignor Calvosa nel Consiglio affari economici della CEI: prestigio per il Cilento
Un riconoscimento di rilievo per la diocesi di Vallo della Lucania e per il territorio cilentano. Monsignor Vincenzo Calvosa è stato eletto membro del Consiglio per gli Affari Economici della Conferenza Episcopale Italiana, organismo centrale nella gestione, v...-->continua
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|28/05/2026 - Roma, segregata e violentata per tre giorni: fermati cinque uomini
Per tre giorni sarebbe stata segregata in uno stabile abbandonato e costretta a subire violenze sessuali di gruppo sotto minaccia e dopo l’assunzione forzata di sostanze stupefacenti. Vittima una 32enne colombiana arrivata a Roma da pochi giorni, riuscita a fu...-->continua
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|28/05/2026 - Maxi sequestro da 200 milioni: tre arresti nel blitz internazionale antimafia
Maxi blitz internazionale contro il patrimonio riconducibile alla rete economica di Matteo Messina Denaro. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo e la Guardia di finanza del capoluogo hanno arrestato tre persone con l’accusa di impiego di denaro di pro...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.