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|AIART: riconoscimento per il vescovo Beneventi alla guida della Commissione Cultura e Comunicazioni CEI
28/05/2026
|L'Aiart, l'Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, esprime vive congratulazioni a monsignor Domenico Beneventi per la nomina a presidente della nuova Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e per il contestuale ingresso nel Consiglio Permanente della CEI. La nomina rappresenta un riconoscimento significativo del percorso ecclesiale, culturale e pastorale di monsignor Beneventi, lucano, e attuale vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro, da sempre attento ai temi della comunicazione, della formazione e del dialogo tra Chiesa, società e mondo dell’innovazione. Aiart guarda con particolare interesse al lavoro che la nuova Commissione sarà chiamata a svolgere in un tempo caratterizzato da profonde trasformazioni culturali e digitali, nelle quali la qualità della comunicazione, l’educazione ai media e la tutela delle persone assumono un ruolo sempre più centrale. “Rivolgiamo a monsignor Beneventi i nostri più sinceri auguri di buon lavoro – dichiarano i vertici dell'Agenzia – certi che saprà guidare questo importante servizio ecclesiale con competenza, equilibrio pastorale e attenzione alle nuove sfide culturali e comunicative del nostro tempo”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|28/05/2026 - AIART: riconoscimento per il vescovo Beneventi alla guida della Commissione Cultura e Comunicazioni CEI
L'Aiart, l'Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, esprime vive congratulazioni a monsignor Domenico Beneventi per la nomina a presidente della nuova Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Ital...-->continua
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|28/05/2026 - Ginosa (TA). Furti di gasolio: un arresto ed una denuncia
I Carabinieri delle Stazioni di Marina di Ginosa e Laterza hanno arrestato un 25enne, presunto responsabile di tentata rapina impropria, e denunciato in stato di libertà un 40enne, presunto autore di tentato furto. L’intervento dei militari dell’Arma è scattat...-->continua
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|28/05/2026 - Monsignor Calvosa nel Consiglio affari economici della CEI: prestigio per il Cilento
Un riconoscimento di rilievo per la diocesi di Vallo della Lucania e per il territorio cilentano. Monsignor Vincenzo Calvosa è stato eletto membro del Consiglio per gli Affari Economici della Conferenza Episcopale Italiana, organismo centrale nella gestione, v...-->continua
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|28/05/2026 - Roma, segregata e violentata per tre giorni: fermati cinque uomini
Per tre giorni sarebbe stata segregata in uno stabile abbandonato e costretta a subire violenze sessuali di gruppo sotto minaccia e dopo l’assunzione forzata di sostanze stupefacenti. Vittima una 32enne colombiana arrivata a Roma da pochi giorni, riuscita a fu...-->continua
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|28/05/2026 - Maxi sequestro da 200 milioni: tre arresti nel blitz internazionale antimafia
Maxi blitz internazionale contro il patrimonio riconducibile alla rete economica di Matteo Messina Denaro. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo e la Guardia di finanza del capoluogo hanno arrestato tre persone con l’accusa di impiego di denaro di pro...-->continua
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|27/05/2026 - Sanità in Calabria, oltre 2.700 domande per infermieri e OSS
Sono oltre 2.700 le domande presentate per i 525 posti destinati a infermieri e operatori sociosanitari nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. I dati emergono dalle procedure avviate da Azienda Zero, che aveva pubblicato bandi e avvisi di mobilità pe...-->continua
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|26/05/2026 - Farmaci illegali. Maxi operazione internazionale Pangea XVIII
Farmaci contraffatti acquistati online, sostanze dopanti, medicinali veterinari promossi come cure anticancro e migliaia di confezioni illegali intercettate negli aeroporti.
È questo il bilancio italiano della XVIII edizione di Pangea, la maxi operazi...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.