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|False pizze e pinse “Made in Italy” dal’Albania: due indagati e 5mila prodotti sequestrati
26/05/2026
|Due persone sono indagate dalla Procura di Trani per introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari con false indicazioni di origine. L’inchiesta è scattata dopo il sequestro, nel porto di Barletta, di circa 5mila pizze e pinse precotte con marchi e confezioni “Made in Italy” ritenuti contraffatti. Indagati un autotrasportatore e il destinatario della merce, arrivata dall’Albania. Secondo la Guardia di Finanza, imballaggi e scritte avrebbero tratto in inganno i consumatori sull’origine italiana dei prodotti. Perquisizioni sono state eseguite tra Napoli, Milano e Reggio Calabria. Gli alimenti sequestrati saranno donati alle Caritas di Barletta, Andria e Trani.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/05/2026 - Maxi operazione antimafia nel Nord Salento: oltre 200 Carabinieri in campo
È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antimafia nel Nord Salento condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. I militari stanno eseguendo misure restrittive emesse dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettu...-->continua
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|26/05/2026 - Laterza sceglie Cristella: vittoria con il 44,27% -- Giuseppe Cristella eletto
Laterza ha scelto il nuovo sindaco: è Giuseppe Cristella, candidato della lista “Cristella Sindaco”, che conquista la guida del Comune con 4.412 voti pari al 44,27%. Un’affermazione netta che gli consente di distanziare gli avversari e ottenere la maggioranza....-->continua
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|26/05/2026 - Polla, Massimo Loviso rieletto sindaco: continuità e nuovo mandato al via
A Polla si chiude il conteggio e arriva la conferma: Massimo Loviso è stato rieletto sindaco. Il voto riconsegna la guida del Comune al primo cittadino uscente, segnando una vittoria nel segno della continuità amministrativa. A sostenerlo la lista civica di ce...-->continua
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|26/05/2026 - Salerno sceglie ancora De Luca: ritorno da sindaco al primo turno
Affluenza stabile e risultato senza sorprese a Salerno, dove il 63,43% degli elettori si è recato alle urne, dato in lieve crescita rispetto al 63,19% della precedente tornata. Ma il vero dato politico è il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. L...-->continua
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|26/05/2026 - Truffe online e carte di credito clonate. Smantellato sodalizio criminale tra Anzio e Nettuno
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal competente Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, ...-->continua
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|26/05/2026 - False pizze e pinse “Made in Italy” dal’Albania: due indagati e 5mila prodotti sequestrati
Due persone sono indagate dalla Procura di Trani per introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari con false indicazioni di origine. L’inchiesta è scattata dopo il sequestro, nel porto di Barletta, di circa 5mila pizze e pinse precotte con marchi...-->continua
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|23/05/2026 - Carburanti, proroga del taglio accise: stop allo sciopero degli autotrasportatori
Nuovo intervento del governo contro il caro-carburanti: il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio e stanziato 300 milioni di crediti d’imposta per l’autotrasporto. La misura ha portato alla sospensione ...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.