|
|
|Rovigo - Sequestratte oltre 1.300 tra pasticche, fiale e bustine di sterodidi anabolizzanti
22/05/2026
|Un traffico di sostanze illecite nel mondo delle palestre è stato scoperto – secondo l’ipotesi accusatoria - da un’indagine condotta dal Gruppo della Guardia di finanza di Rovigo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Sono 8 i denunciati a vario titolo per questo traffico di steroidi anabolizzanti che – sempre in prima ipotesi accusatoria – aveva quali centri di smistamento:
1. una ditta specializzata nella rivendita di integratori sportivi con sede a Villadose (RO), gestita da un personal trainer veneziano di 42 anni operante in varie palestre cittadine;
2. una palestra di fitness sita ad Adria (RO), gestita da un coach rodigino di 55 anni.
L’operazione, protrattasi per alcuni mesi, è nata dal monitoraggio di alcune palestre del capoluogo rodigino, frequentate anche da “culturisti” appassionati di bodybuilding desiderosi di ridurre la fatica muscolare dell’allenamento attraverso l’assunzione di steroidi.
In particolare, attraverso mirate indagini anche tecniche, le Fiamme Gialle sono riuscite – in ipotesi accusatoria - ad individuare a Villadose una prima base della distribuzione delle sostanze proibite presso un commerciante del luogo, che come personal trainer seguiva alcuni bodybuilder prevalentemente polesani preparandoli sia dal punto di vista tecnico che farmacologico. Grazie alle attività di osservazione e pedinamento svolte davanti al suo negozio, i Finanzieri sono riusciti a monitorare il flusso costante degli acquirenti, individuando alcuni ragazzi che frequentano le palestre del capoluogo rodigino e che si recavano sul posto per acquistare steroidi anabolizzanti.
Sulla scorta delle evidenze investigative, la Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto la perquisizione del negozio, dell’abitazione e degli altri locali in uso al personal trainer - in prima ipotesi investigativa indagato per il reato di somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ma anche per il reato di esercizio abusivo della professione di medico - visto che oltre a commercializzare le sostanze proibite il titolare della rivendita forniva alla clientela delle consulenze mediche senza averne titolo, dei veri e propri “check” di accrescimento muscolare. L’indagato si avvaleva – sempre in ipotesi accusatoria - anche di un complice, un trentino di 56 anni, che è stato denunziato in concorso col titolare della ditta per i medesimi reati. Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori della Guardia di finanza hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 pasticche e 50 tra fiale e bustine di steroidi anabolizzanti, tutte di importazione illecita.
Lo sviluppo delle indagini ha poi consentito di individuare, secondo l’ipotesi accusatoria, una seconda base della distribuzione delle sostanze proibite presso una palestra di fitness sita ad Adria (RO), il cui gestore è un coach rodigino che si riforniva dalla medesima filiera di approvvigionamento di sostanze dopanti utilizzata dal personal trainer operante a Villadose (RO). Sottoposto ad un mirato controllo in auto mentre faceva rientro da Roma, il coach - in prima ipotesi investigativa indagato per i reati di ricettazione e somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti - veniva scoperto dai finanzieri a trasportare diverse scatole di steroidi e anabolizzanti, compreso il nandrolone, per un totale di oltre 850 pasticche e 200 fiale sottoposte a sequestro, anche in questo caso destinate a bodybuilder del Polesine.
Le analisi sugli smartphone sequestrati dalle Fiamme Gialle hanno consentito di confermare come i contatti con la clientela venivano gestiti prevalentemente via WhatsApp, sia per programmare l’acquisto degli steroidi anabolizzanti che, nel caso del personal trainer, per rendere le citate “consulenze mediche”.
Va evidenziato come tra le sostanze complessivamente sequestrate dalle Fiamme Gialle rodigine vi sono farmaci pericolosissimi se utilizzati senza la supervisione di un medico quali l’oxandrolone, anabolizzante la cui assunzione, come evidenziato anche dall’Humanitas «può alterare la capacità di coagulazione del sangue e influenzare la glicemia», indurre «possibili disturbi del sonno, depressione, emorragie e battito cardiaco alterato»; il nandralone che secondo numerosi studi «può portare al cancro alla prostata o alla mammella» e lo stanozololo il cui uso prolungato può «avere effetti neurotossici significativi, compromettendo non solo la funzione cognitiva ma aumentando anche il rischio di neurodegenerazione».
Oltre ai “commercianti” sono stati parimenti denunziati dalle Fiamme Gialle anche 5 bodybuilder che – secondo l’ipotesi accusatoria - utilizzavano farmaci o altre sostanze anabolizzanti, i quali nel corso delle audizioni hanno anche reso false dichiarazioni tentando di coprire le responsabilità del personal trainer, rendendosi così responsabili – sempre in ipotesi accusatoria – del reato di favoreggiamento personale.
Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la condotta degli indagati è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Vige ovviamente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Interventi della specie testimoniano il costante impegno della Guardia di Finanza per tutelare il diritto alla salute dei cittadini, attraverso il contrasto di ogni traffico illecito, comprese le condotte illegali in ambito sportivo.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/05/2026 - Modica RC. Truffa del Finto Carabiniere: individuata e denunciata una donna
I Carabinieri della Stazione di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una 42enne residente a Catania, gravemente indiziata di aver tentato, insieme ad altri complici, di mettere a segno un’articolata truffa ai danni di una anziana signora. Ad ora di pranzo una 86e...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Rovigo - Sequestratte oltre 1.300 tra pasticche, fiale e bustine di sterodidi anabolizzanti
Un traffico di sostanze illecite nel mondo delle palestre è stato scoperto – secondo l’ipotesi accusatoria - da un’indagine condotta dal Gruppo della Guardia di finanza di Rovigo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Sono 8 i denunciati a vari...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Giulia Dedda è la nuova sindaca dei ragazzi di Orsara di Puglia
Giulia Dedda, studentessa di 12 anni, è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. Sarà lei la prima cittadina del nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. È stata eletta dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra”. H...-->continua
|
|
|22/05/2026 - 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, seconda giornata tra gare e storie di rinascita
Lignano Sabbiadoro, 21 maggio 2026 – “Quando corro mi sento libera. Non importa vincere tutte le volte. L’importante è dare il massimo e divertirsi”. Nelle parole di Vittoria Tonerini, quattordici anni, atleta con sindrome di Williams arrivata da Cecina per ga...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Flotilla, tensione internazionale: preoccupazione per gli attivisti italiani fermati da Israele
Nel contesto della crescente tensione internazionale legata alle missioni della Global Sumud Flotilla, torna alta l’attenzione sulla sorte degli attivisti fermati da Israele. Dieci italiani risultano coinvolti nelle ultime operazioni di blocco, tra cui sei già...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Campi Flegrei, forte scossa di terremoto nella notte: sisma di magnitudo 4.4 avvertito in tutta l’area napoletana
Nella notte una forte scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo Md 4.4, è stato registrato alle ore 05:50 italiane di oggi, 21 maggio 2026, con epicentro localizzato nell’area flegrea e ad una profondità di circa 3 chi...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Al via i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Lignano Sabbiadoro 2026
Roma, 19 maggio 2026 – Da oggi al 24 maggio 2026 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto diventano il cuore pulsante dell’inclusione, dello sport e della partecipazione con i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sp...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.