Giulia Dedda, studentessa di 12 anni, è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. Sarà lei la prima cittadina del nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. È stata eletta dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra”. Ha ottenuto 82 preferenze, che corrispondono al 60,74% dei voti validamente espressi. Alle urne, infatti, hanno votato in 135 su 145 aventi diritto, soltanto due le schede nulle. Erano due i suoi competitor: Pasquale Terlizzi ha ottenuto 38 voti, Rocco Novelli ha conquistato 13 preferenze. “Ringrazio tutti per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto contenta di essere stata eletta come baby-sindaca. Io credo che si debba pensare di più al benessere scolastico degli alunni. Per questo ho proposto una scuola più accogliente, dotata di uno spazio relax, una sala cinema, la piantumazione di alberi così da poterne raccogliere i frutti tutti insieme. Nel mio programma ci sono anche l’organizzazione di una giornata in bicicletta e dei corsi di yoga. Per quanto riguarda il paese, ho proposto la realizzazione di un’area pic-nic più vicina al centro abitato, la possibilità per noi ragazzi di poter realizzare dei murales e una dog-area per i nostri cani”. Giulia Dedda si è candidata sindaca guidando la lista elettorale denominata “Il futuro siamo noi”. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è così composto: Giulia Dedda, sindaca; consiglieri comunali Vanessa Zullo, Fedele Sciarappa, Rosa Loffredo, Pasquale Terlizzi, Rocco Novelli e Francesco Terlizzi.



EMOZIONE E IMPEGNO. L’elezione di Giulia Dedda è stata festeggiata da tutta la scuola. A farle i complimenti anche Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. “Devo dire sinceramente che è stata una bellissima emozione, per me, constatare la passione, l’impegno e la serietà di ragazze e ragazzi. È confortante riscontrare in loro un interesse vivo, partecipe ed entusiasta per la partecipazione democratica, che necessita di responsabilità, idee e di una conoscenza approfondita delle regole che tutelano la nostra democrazia. Alle ragazze e ai ragazzi ho fatto i miei complimenti. Mi sono congratulato con la dirigenza scolastica, il personale docente e tutte le persone che lavorano nella nostra scuola.



IL PROGETTO. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi resterà in carica per due anni. L’iniziativa prende vita come parte integrante di un percorso pedagogico strutturato su tre livelli: la continuità educativa, che collega direttamente la scuola primaria e la secondaria di primo grado; l’educazione civica, con un laboratorio biennale per affrontare i valori della cittadinanza; un “compito di realtà”, per trasformare la teoria in pratica amministrativa concreta e decisionale. Alunne e alunni sono arrivati al voto dopo un intenso percorso formativo. Hanno lavorato a stretto contatto con i docenti interni e con un'esperta esterna di diritto. La macchina elettorale ha prodotto tre distinte liste elettorali, con altrettanti candidati sindaci alla guida dei rispettivi schieramenti e 6 candidati consiglieri per ciascuna compagine. I simboli e i programmi delle liste sono stati interamente sviluppati dai ragazzi. Nei giorni che hanno preceduto il voto del 20 maggio, si sono tenuti i comizi elettorali che hanno permesso ai candidati di presentare i programmi.