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|Giulia Dedda è la nuova sindaca dei ragazzi di Orsara di Puglia
22/05/2026
|Giulia Dedda, studentessa di 12 anni, è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. Sarà lei la prima cittadina del nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. È stata eletta dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra”. Ha ottenuto 82 preferenze, che corrispondono al 60,74% dei voti validamente espressi. Alle urne, infatti, hanno votato in 135 su 145 aventi diritto, soltanto due le schede nulle. Erano due i suoi competitor: Pasquale Terlizzi ha ottenuto 38 voti, Rocco Novelli ha conquistato 13 preferenze. “Ringrazio tutti per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto contenta di essere stata eletta come baby-sindaca. Io credo che si debba pensare di più al benessere scolastico degli alunni. Per questo ho proposto una scuola più accogliente, dotata di uno spazio relax, una sala cinema, la piantumazione di alberi così da poterne raccogliere i frutti tutti insieme. Nel mio programma ci sono anche l’organizzazione di una giornata in bicicletta e dei corsi di yoga. Per quanto riguarda il paese, ho proposto la realizzazione di un’area pic-nic più vicina al centro abitato, la possibilità per noi ragazzi di poter realizzare dei murales e una dog-area per i nostri cani”. Giulia Dedda si è candidata sindaca guidando la lista elettorale denominata “Il futuro siamo noi”. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è così composto: Giulia Dedda, sindaca; consiglieri comunali Vanessa Zullo, Fedele Sciarappa, Rosa Loffredo, Pasquale Terlizzi, Rocco Novelli e Francesco Terlizzi.
EMOZIONE E IMPEGNO. L’elezione di Giulia Dedda è stata festeggiata da tutta la scuola. A farle i complimenti anche Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. “Devo dire sinceramente che è stata una bellissima emozione, per me, constatare la passione, l’impegno e la serietà di ragazze e ragazzi. È confortante riscontrare in loro un interesse vivo, partecipe ed entusiasta per la partecipazione democratica, che necessita di responsabilità, idee e di una conoscenza approfondita delle regole che tutelano la nostra democrazia. Alle ragazze e ai ragazzi ho fatto i miei complimenti. Mi sono congratulato con la dirigenza scolastica, il personale docente e tutte le persone che lavorano nella nostra scuola.
IL PROGETTO. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi resterà in carica per due anni. L’iniziativa prende vita come parte integrante di un percorso pedagogico strutturato su tre livelli: la continuità educativa, che collega direttamente la scuola primaria e la secondaria di primo grado; l’educazione civica, con un laboratorio biennale per affrontare i valori della cittadinanza; un “compito di realtà”, per trasformare la teoria in pratica amministrativa concreta e decisionale. Alunne e alunni sono arrivati al voto dopo un intenso percorso formativo. Hanno lavorato a stretto contatto con i docenti interni e con un'esperta esterna di diritto. La macchina elettorale ha prodotto tre distinte liste elettorali, con altrettanti candidati sindaci alla guida dei rispettivi schieramenti e 6 candidati consiglieri per ciascuna compagine. I simboli e i programmi delle liste sono stati interamente sviluppati dai ragazzi. Nei giorni che hanno preceduto il voto del 20 maggio, si sono tenuti i comizi elettorali che hanno permesso ai candidati di presentare i programmi.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/05/2026 - Giulia Dedda è la nuova sindaca dei ragazzi di Orsara di Puglia
Giulia Dedda, studentessa di 12 anni, è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. Sarà lei la prima cittadina del nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. È stata eletta dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra”. Ha ottenuto 82 p...-->continua
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|22/05/2026 - 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, seconda giornata tra gare e storie di rinascita
Lignano Sabbiadoro, 21 maggio 2026 – “Quando corro mi sento libera. Non importa vincere tutte le volte. L’importante è dare il massimo e divertirsi”. Nelle parole di Vittoria Tonerini, quattordici anni, atleta con sindrome di Williams arrivata da Cecina per ga...-->continua
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|21/05/2026 - Flotilla, tensione internazionale: preoccupazione per gli attivisti italiani fermati da Israele
Nel contesto della crescente tensione internazionale legata alle missioni della Global Sumud Flotilla, torna alta l’attenzione sulla sorte degli attivisti fermati da Israele. Dieci italiani risultano coinvolti nelle ultime operazioni di blocco, tra cui sei già...-->continua
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|21/05/2026 - Campi Flegrei, forte scossa di terremoto nella notte: sisma di magnitudo 4.4 avvertito in tutta l’area napoletana
Nella notte una forte scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo Md 4.4, è stato registrato alle ore 05:50 italiane di oggi, 21 maggio 2026, con epicentro localizzato nell’area flegrea e ad una profondità di circa 3 chi...-->continua
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|19/05/2026 - Al via i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Lignano Sabbiadoro 2026
Roma, 19 maggio 2026 – Da oggi al 24 maggio 2026 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto diventano il cuore pulsante dell’inclusione, dello sport e della partecipazione con i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sp...-->continua
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|19/05/2026 - Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: il ruolo dei fisioterapisti e l’approccio nella presa in carico
Patologie che incidono negativamente sulla qualità di vita di chi ne è affetto, con implicazioni sanitarie, personali e lavorative, ma delle quali si parla poco. Sono i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione che colpiscono fasce di popolazione sempre p...-->continua
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|19/05/2026 - Scalea. Operazione 'Baia Bianca': maxi blitz dei Carabinieri tra Calabria e altre regioni, 14 misure cautelari
È in corso dalle prime ore del mattino, in Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea, nel Cosentino, col supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciato...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.