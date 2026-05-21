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|Flotilla, tensione internazionale: preoccupazione per gli attivisti italiani fermati da Israele
21/05/2026
|Nel contesto della crescente tensione internazionale legata alle missioni della Global Sumud Flotilla, torna alta l’attenzione sulla sorte degli attivisti fermati da Israele. Dieci italiani risultano coinvolti nelle ultime operazioni di blocco, tra cui sei già detenuti nei mesi scorsi e considerati “recidivi”, circostanza che alimenta forte preoccupazione per il loro trattamento e per la durata della detenzione.
Secondo la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, proprio questi attivisti rischierebbero misure più dure, anche alla luce dei precedenti provvedimenti di espulsione e del divieto di ingresso in Israele per 99 anni già notificato in passato. Restano incognite sulle condizioni di detenzione e sulle procedure applicate dopo il fermo.
Sul piano giuridico interviene la docente di diritto penale internazionale Chantal Meloni, che collega la vicenda al quadro più ampio delle indagini della Corte penale internazionale sui presunti crimini di guerra a Gaza, sostenendo la necessità di una risposta diplomatica più incisiva da parte dei governi europei.
Le immagini circolate dal porto di Ashdod, con centinaia di attivisti ammanettati e bendati, hanno suscitato forte indignazione internazionale. Diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno convocato gli ambasciatori israeliani per chiedere chiarimenti e il rilascio immediato dei fermati, mentre cresce la pressione politica su Israele per il trattamento riservato agli attivisti.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|21/05/2026 - Flotilla, tensione internazionale: preoccupazione per gli attivisti italiani fermati da Israele
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|21/05/2026 - Campi Flegrei, forte scossa di terremoto nella notte: sisma di magnitudo 4.4 avvertito in tutta l’area napoletana
Nella notte una forte scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo Md 4.4, è stato registrato alle ore 05:50 italiane di oggi, 21 maggio 2026, con epicentro localizzato nell’area flegrea e ad una profondità di circa 3 chi...-->continua
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|19/05/2026 - Al via i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Lignano Sabbiadoro 2026
Roma, 19 maggio 2026 – Da oggi al 24 maggio 2026 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto diventano il cuore pulsante dell’inclusione, dello sport e della partecipazione con i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sp...-->continua
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|19/05/2026 - Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: il ruolo dei fisioterapisti e l’approccio nella presa in carico
Patologie che incidono negativamente sulla qualità di vita di chi ne è affetto, con implicazioni sanitarie, personali e lavorative, ma delle quali si parla poco. Sono i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione che colpiscono fasce di popolazione sempre p...-->continua
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|19/05/2026 - Scalea. Operazione 'Baia Bianca': maxi blitz dei Carabinieri tra Calabria e altre regioni, 14 misure cautelari
È in corso dalle prime ore del mattino, in Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea, nel Cosentino, col supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciato...-->continua
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|19/05/2026 - Operazione dei Carabinieri a Bari: tredici misure cautelari per associazione a delinquere, droga, armi ed estorsione
Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo pugliese su richiesta della locale Direzione Distret...-->continua
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|19/05/2026 - Ambiente: traffico illecito di rifiuti messi in commercio come prodotti di consumo
Nell’ambito di una vasta operazione in corso nel Territorio Nazionale, in Austria, Germania e Croazia, i Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, con il supporto dei Comandi Provinciali di Bolzano, Trento e Treviso, del 3° Nu...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.