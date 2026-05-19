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|Al via i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Lignano Sabbiadoro 2026
19/05/2026
|Roma, 19 maggio 2026 – Da oggi al 24 maggio 2026 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto diventano il cuore pulsante dell’inclusione, dello sport e della partecipazione con i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro per le disabilità. Sono oltre 3000 gli atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da tutta Italia, che in queste ore si stanno ritrovando a Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado per vivere insieme una settimana di gare, emozioni, incontri e condivisione, in un evento che rappresenta un unico luogo in cui lo sport diventa opportunità concreta di inclusione, crescita reciproca e superamento di ogni pregiudizio. I Giochi vedranno gli atleti cimentarsi in 21 discipline sportive, distribuite tra le diverse sedi di gara, con il coinvolgimento di un’imponente macchina organizzativa composta da 200 membri dello staff, 650 tecnici, 1000 volontari, 600 accompagnatori e circa 1400 familiari al seguito delle delegazioni. Numeri che testimoniano la portata nazionale dell’evento e la straordinaria rete umana che rende possibile questa grande esperienza.
Uno dei momenti simbolicamente più intensi dell’intero evento sarà la Cerimonia di Apertura, in programma domani, 20 maggio, alle ore 21 allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Sarà il primo grande abbraccio collettivo tra atleti, famiglie, tecnici, volontari, istituzioni e pubblico, riuniti per celebrare i valori fondanti di Special Olympics: rispetto, partecipazione e inclusione. Dopo la sfilata delle delegazioni e i saluti istituzionali, l’attenzione sarà tutta rivolta all’ingresso della Torcia Special Olympics, accompagnata da atleti e partner in un percorso carico di emozione fino all’accensione del tripode, gesto che sancirà ufficialmente l’inizio dei Giochi che sarà proclamato da Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità. Un momento ispirato alla tradizione olimpica che rappresenta l’impegno di ogni atleta a competere con lealtà e determinazione. A seguire, il tradizionale giuramento dell’atleta “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” accompagnerà l’avvio di una grande festa di sport, musica e condivisione.
Il Torch Run aveva preso il via a fine aprile dall’Abruzzo, regione che ha ospitato gli ultimi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, in un ideale passaggio di testimone che unisce territori, persone ed esperienze nel segno della continuità della missione del Movimento. Attraversando Abruzzo, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il percorso ha coinvolto i capoluoghi di Pordenone, Trieste e Udine, oltre a Portogruaro e Bibione, trasformando ogni tappa in un’occasione di incontro e sensibilizzazione. Scuole, associazioni, famiglie, volontari e cittadini sono stati protagonisti di un grande messaggio corale di inclusione, pace e rispetto che culminerà proprio allo Stadio Teghil con l’accensione del tripode.
Cuore dei Giochi sarà ancora una volta lo sport unificato, il programma che rende Special Olympics unico nel panorama sportivo internazionale. Attraverso il programma Unified Sports®, atleti con e senza disabilità intellettive gareggeranno insieme nella stessa squadra dopo aver condiviso allenamenti, emozioni e obiettivi comuni. A Lignano 2026 le competizioni unificate saranno protagoniste in numerose discipline, dall’atletica al nuoto, dal basket al tennis, dal badminton alle bocce, fino al judo, alla danza sportiva e all’indoor rowing. Calcio, pallavolo, rugby e canottaggio saranno invece disputati esclusivamente nella formula unificata, espressione concreta di uno sport aperto, partecipato e pienamente inclusivo.
Tra le novità di questa edizione ci sarà il debutto dello Special Orienteering, promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento in collaborazione con Special Olympics Italia. Nelle giornate del 21 e 22 maggio, presso il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, gli atleti accreditati potranno vivere un’esperienza dimostrativa non competitiva pensata per favorire autonomia, orientamento e partecipazione attiva attraverso percorsi accessibili e personalizzati. Un primo passo verso lo sviluppo di una disciplina che può offrire importanti prospettive in chiave inclusiva.
I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2026 saranno anche un’importante occasione dedicata alla salute e al benessere degli atleti grazie ai Programmi Salute, uno dei pilastri del Movimento Special Olympics. Presso il Villaggio Bella Italia, circa 70 professionisti volontari del settore sanitario offriranno screening gratuiti e specialistici nell’ambito dell’odontoiatria, della salute visiva, della prevenzione podologica, dell’udito, della fisioterapia, della promozione della salute e del supporto psicologico. Un impegno concreto che mette al centro la persona nella sua interezza, promuovendo benessere, prevenzione e qualità della vita in un contesto inclusivo e accessibile.
Grande protagonista dei Giochi sarà anche il mondo della scuola. Studenti e docenti prenderanno parte all’evento attraverso percorsi di tirocinio, gemellaggi con i Team partecipanti e attività di volontariato che permetteranno loro di vivere in prima persona l’esperienza dei Giochi. Attraverso incontri, scambi culturali e attività condivise con gli atleti, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino storie, talenti e percorsi di vita, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi e diventando protagonisti di una cultura dell’inclusione concreta e duratura.
I 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia rappresentano così una straordinaria esperienza collettiva che va oltre lo sport e lascerà un’eredità culturale e sociale profonda. Per una settimana, Lignano Sabbiadoro e i territori coinvolti diventeranno il simbolo di un’Italia capace di accogliere, valorizzare le differenze e costruire comunità più aperte, partecipate e inclusive. Il tutto attraverso lo straordinario potere dello sport.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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È in corso dalle prime ore del mattino, in Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea, nel Cosentino, col supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciato...-->continua
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|19/05/2026 - Operazione dei Carabinieri a Bari: tredici misure cautelari per associazione a delinquere, droga, armi ed estorsione
Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo pugliese su richiesta della locale Direzione Distret...-->continua
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|19/05/2026 - Ambiente: traffico illecito di rifiuti messi in commercio come prodotti di consumo
Nell’ambito di una vasta operazione in corso nel Territorio Nazionale, in Austria, Germania e Croazia, i Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, con il supporto dei Comandi Provinciali di Bolzano, Trento e Treviso, del 3° Nu...-->continua
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|19/05/2026 - Tutto pronto per la XV edizione del Premio De Sanctis per la Letteratura
Torna per il quindicesimo anno consecutivo il Premio De Sanctis per la Letteratura, tributo alla “scrittura del presente” e al valore della parola come strumento capace di catturare e interpretare l’essenza della società contemporanea.
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|19/05/2026 - Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia: il tempo delle ciliegie a Turi
Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione c...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.