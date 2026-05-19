|
|
|Scalea. Operazione 'Baia Bianca': maxi blitz dei Carabinieri tra Calabria e altre regioni, 14 misure cautelari
19/05/2026
| È in corso dalle prime ore del mattino, in Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea, nel Cosentino, col supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell'Ottavo Nec di Vibo Valentia, e coordinata dalla Dda di Catanzaro. Quattordici le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettante persone, indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla produzione, detenzione, traffico e spaccio illeciti di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata aggravata dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. L'operazione, denominata 'Baia Bianca', è stata condotta attraverso attività tecniche e di tipo tradizionale per la durata di circa 20 mesi, e ha consentito di ricostruire l'esistenza di un'associazione per delinquere attiva a Scalea e luoghi limitrofi, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. Secondo quanto emerso, l'organizzazione criminale, avvezza all'uso di linguaggi criptici, sarebbe risultata strutturata secondo un rigido schema piramidale, con al vertice due promotori che, attraverso un supervisore, avrebbero coordinato una rete di corrieri incaricati di trasportare lo stupefacente dalla Campania e una fitta schiera di pusher attivi capillarmente sul Tirreno cosentino e nella Valle del Noce. Il gruppo avrebbe consolidato canali di rifornimento, prediligendo acquisti frazionati per minimizzare i danni in caso di sequestri, supportati da due basi logistiche a Scalea. I promotori possedevano un elevato carisma criminale. Una figura di vertice femminile, temuta e rispettata, veniva esplicitamente chiamata dai sodali 'Rosy Abate'. È stato, inoltre, ipotizzato che l'organizzazione si garantisse l'omertà degli affiliati attraverso forme di 'welfare criminale', facendosi carico delle spese legali per i membri arrestati. Le investigazioni hanno documentato presunte cessioni di droga culminate nel sequestro di rilevanti quantità di cocaina e hashish: in un episodio, un corriere in fuga ha tentato di disfarsi di 50 grammi di cocaina. A garanzia della solidità finanziaria, le indagini hanno fatto emergere l'adozione di un sistema di recupero crediti tramite estorsioni, attuate attraverso minacce e ritorsioni, alcune aggravate dal metodo mafioso, per costringere gli acquirenti a saldare i debiti di droga. Infine, è emersa la presunta capacità dei vertici di mantenere il controllo nonostante lo stato detenzione, impartendo direttive continue ai sodali in libertà attraverso l'introduzione clandestina di smartphone nella casa circondariale di Paola.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|19/05/2026 - Scalea. Operazione 'Baia Bianca': maxi blitz dei Carabinieri tra Calabria e altre regioni, 14 misure cautelari
È in corso dalle prime ore del mattino, in Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea, nel Cosentino, col supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Operazione dei Carabinieri a Bari: tredici misure cautelari per associazione a delinquere, droga, armi ed estorsione
Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo pugliese su richiesta della locale Direzione Distret...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Ambiente: traffico illecito di rifiuti messi in commercio come prodotti di consumo
Nell’ambito di una vasta operazione in corso nel Territorio Nazionale, in Austria, Germania e Croazia, i Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, con il supporto dei Comandi Provinciali di Bolzano, Trento e Treviso, del 3° Nu...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Tutto pronto per la XV edizione del Premio De Sanctis per la Letteratura
Torna per il quindicesimo anno consecutivo il Premio De Sanctis per la Letteratura, tributo alla “scrittura del presente” e al valore della parola come strumento capace di catturare e interpretare l’essenza della società contemporanea.
La cerimonia de...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia: il tempo delle ciliegie a Turi
Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione c...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Global Sumud, Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: a bordo anche attivisti italiani
Nuova tensione nel Mediterraneo attorno alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Le imbarcazioni, partite dalla Turchia dopo un primo tentativo fallito ad aprile, sono state intercettate dalla marina israeliana al largo di Cipro. Tra ...-->continua
|
|
|18/05/2026 - Napoli - Sequestrati oltre 38 mila articoli contraffatti e denunciato il responsabile
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione di marchi e a tutela del “Made in Italy”, hanno individuato una “base logistica del falso” nel Comune di San ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.