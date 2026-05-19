Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione che raccontano il valore di un territorio e della sua eccellenza più preziosa.







Si parte mercoledì 20 maggio 2026 con il convegno “Ciliegie tesoro di Turi. La sfida continua”, alle ore 18,30 nell’auditorium di via Indro Montanelli, per puntare l’attenzione su presente e futuro della cerasicoltura locale, tra valorizzazione della qualità e nuove sfide. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli, del sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, dell’assessora comunale all’Agricoltura Lilli Susca e del presidente dell’associazione InPiazza Livio Lerede. Interverranno: Pinuccio De Tomaso, imprenditore e agronomo, Giuseppe Netti, agronomo, e gli imprenditori ed esportatori Giuliano op, Giacovelli srl, Orchidea Frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio. Modererà l’agronomo Domenico Abate.







Gli appuntamenti in attesa della sagra proseguiranno il 29 maggio a Palazzo Cozzolongo con il convegno “Un mondo in un frutto”. Il 30 e 31 maggio ci sarà lo spettacolo culturale delle scuole del territorio in piazza Capitano Colapietro. Lunedì 1° giugno alle ore 19:30 saranno inaugurate le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”, entrambe visitabili fino alla conclusione della manifestazione. Lo stesso giorno ci sarà l’accensione ufficiale delle installazioni luminose, poi alle ore 21:00 spazio al Cherry On Air – Sunset Party con dj set a cura di Radio Puglia. Martedì 2 giugno, alle ore 21:00 in piazza Silvio Orlandi, si terrà la “Cherry Fashion Night”, serata di gala tra moda e spettacolo. Infine, il 3 e 4 giugno torna “Mastercherry”, contest dedicato agli appassionati di cucina e sapori autentici, a cura di URCP e Lady Chef Puglia, che per la seconda edizione vedrà la partecipazione della madrina Barbara Politi.











Dal 5 al 7 giugno la 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi







Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Turi (Ba) la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, l’atteso appuntamento che ogni anno anima le strade del paese con colori, sapori e storie di territorio. Tre giorni dedicati non solo a uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro paziente e alla dedizione di chi custodisce e tramanda il valore autentico della terra.



Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: saranno tre giornate intense per la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, evento di rilievo fieristico, culturale e turistico che accende i riflettori su una delle eccellenze più amate della stagione. Sono attesi numerosi visitatori e turisti pronti a riempire le vie di Turi, borgo a pochi chilometri da Bari, in occasione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.







Dolce, succosa, dalla polpa consistente e croccante, la “Ferrovia” è la varietà di ciliegia più apprezzata in Puglia, al punto da diventare protagonista di una festa che ne valorizza qualità e identità. La sagra rappresenta un’importante occasione di promozione del prodotto e di sviluppo commerciale, anche attraverso la vendita diretta. In questo viaggio tra sapori e tradizioni, Turi si racconta attraverso le sue eccellenze, accogliendo i visitatori in un’esperienza completa fatta di sapori, spettacoli, arte, tour e mercatini. Il tutto nel cuore del periodo di raccolta, quando il territorio esprime al meglio la propria vitalità.



La Ciliegia Ferrovia diventa così simbolo e motore del territorio, protagonista di un vero e proprio villaggio diffuso che comprende area fiera mercato e stand commerciali, spazi dedicati all’enogastronomia, mercatini di artigianato e hobbistica, eventi musicali, oltre ad appuntamenti collaterali come mostre d’arte e visite guidate.











L’EVENTO INAUGURALE



La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle principali autorità civili e militari e con la partecipazione della madrina dell’evento, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale degli spazi espositivi dedicati alle aziende cerasicole. Dopo la serata inaugurale, la manifestazione proseguirà sabato 6 e domenica 7 giugno già a partire dalle ore mattutine.







MUSICA E SPETTACOLO



Ricco il calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Torna Cherry On Air, il palco dedicato a musica, incontri e intrattenimento a cura di Radio Puglia, che ospiterà tra gli altri l’influencer del settore ortofrutticolo Serena Montucchiari. Piazza Moro accoglierà il “Grotte di Castellana on Stage” con musica live di Laradioa1000max – 883 e Max Pezzali Tribute Band, Valentino Aquilano canta Dalla – Omaggio a Lucio, e Celebration Discobanda. In Villa Comunale spazio ai dj set di “Cherry & Drink”. Non mancheranno le esibizioni musicali itineranti della Young Marching Band, della Bassa Musica di Piripicchio, degli Asurd Batukada e della Conturband. In programma anche due presentazioni letterarie: “Il mio piccolo segreto - Arte & Follia” di Roberta Di Maurizio e “Nullaccadenza” di Enzo Delle Monache.



Tutti gli eventi sono gratuiti.







L’ARTE IN SAGRA



All’interno della manifestazione trova spazio anche l’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”.







La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è sostenuta dai main sponsor: Giuliano Pugliafruit, Orchidea frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio, Giacovelli srl, Rossi restauri, Lovece building next, Grotte di Castellana, PiOne spa, Acqua Amata.



Maggiori informazioni sull’evento sono sui canali social ufficiali e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.