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|Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia: il tempo delle ciliegie a Turi
19/05/2026
|Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione che raccontano il valore di un territorio e della sua eccellenza più preziosa.
Si parte mercoledì 20 maggio 2026 con il convegno “Ciliegie tesoro di Turi. La sfida continua”, alle ore 18,30 nell’auditorium di via Indro Montanelli, per puntare l’attenzione su presente e futuro della cerasicoltura locale, tra valorizzazione della qualità e nuove sfide. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli, del sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, dell’assessora comunale all’Agricoltura Lilli Susca e del presidente dell’associazione InPiazza Livio Lerede. Interverranno: Pinuccio De Tomaso, imprenditore e agronomo, Giuseppe Netti, agronomo, e gli imprenditori ed esportatori Giuliano op, Giacovelli srl, Orchidea Frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio. Modererà l’agronomo Domenico Abate.
Gli appuntamenti in attesa della sagra proseguiranno il 29 maggio a Palazzo Cozzolongo con il convegno “Un mondo in un frutto”. Il 30 e 31 maggio ci sarà lo spettacolo culturale delle scuole del territorio in piazza Capitano Colapietro. Lunedì 1° giugno alle ore 19:30 saranno inaugurate le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”, entrambe visitabili fino alla conclusione della manifestazione. Lo stesso giorno ci sarà l’accensione ufficiale delle installazioni luminose, poi alle ore 21:00 spazio al Cherry On Air – Sunset Party con dj set a cura di Radio Puglia. Martedì 2 giugno, alle ore 21:00 in piazza Silvio Orlandi, si terrà la “Cherry Fashion Night”, serata di gala tra moda e spettacolo. Infine, il 3 e 4 giugno torna “Mastercherry”, contest dedicato agli appassionati di cucina e sapori autentici, a cura di URCP e Lady Chef Puglia, che per la seconda edizione vedrà la partecipazione della madrina Barbara Politi.
Dal 5 al 7 giugno la 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi
Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Turi (Ba) la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, l’atteso appuntamento che ogni anno anima le strade del paese con colori, sapori e storie di territorio. Tre giorni dedicati non solo a uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro paziente e alla dedizione di chi custodisce e tramanda il valore autentico della terra.
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: saranno tre giornate intense per la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, evento di rilievo fieristico, culturale e turistico che accende i riflettori su una delle eccellenze più amate della stagione. Sono attesi numerosi visitatori e turisti pronti a riempire le vie di Turi, borgo a pochi chilometri da Bari, in occasione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Dolce, succosa, dalla polpa consistente e croccante, la “Ferrovia” è la varietà di ciliegia più apprezzata in Puglia, al punto da diventare protagonista di una festa che ne valorizza qualità e identità. La sagra rappresenta un’importante occasione di promozione del prodotto e di sviluppo commerciale, anche attraverso la vendita diretta. In questo viaggio tra sapori e tradizioni, Turi si racconta attraverso le sue eccellenze, accogliendo i visitatori in un’esperienza completa fatta di sapori, spettacoli, arte, tour e mercatini. Il tutto nel cuore del periodo di raccolta, quando il territorio esprime al meglio la propria vitalità.
La Ciliegia Ferrovia diventa così simbolo e motore del territorio, protagonista di un vero e proprio villaggio diffuso che comprende area fiera mercato e stand commerciali, spazi dedicati all’enogastronomia, mercatini di artigianato e hobbistica, eventi musicali, oltre ad appuntamenti collaterali come mostre d’arte e visite guidate.
L’EVENTO INAUGURALE
La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle principali autorità civili e militari e con la partecipazione della madrina dell’evento, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale degli spazi espositivi dedicati alle aziende cerasicole. Dopo la serata inaugurale, la manifestazione proseguirà sabato 6 e domenica 7 giugno già a partire dalle ore mattutine.
MUSICA E SPETTACOLO
Ricco il calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Torna Cherry On Air, il palco dedicato a musica, incontri e intrattenimento a cura di Radio Puglia, che ospiterà tra gli altri l’influencer del settore ortofrutticolo Serena Montucchiari. Piazza Moro accoglierà il “Grotte di Castellana on Stage” con musica live di Laradioa1000max – 883 e Max Pezzali Tribute Band, Valentino Aquilano canta Dalla – Omaggio a Lucio, e Celebration Discobanda. In Villa Comunale spazio ai dj set di “Cherry & Drink”. Non mancheranno le esibizioni musicali itineranti della Young Marching Band, della Bassa Musica di Piripicchio, degli Asurd Batukada e della Conturband. In programma anche due presentazioni letterarie: “Il mio piccolo segreto - Arte & Follia” di Roberta Di Maurizio e “Nullaccadenza” di Enzo Delle Monache.
Tutti gli eventi sono gratuiti.
L’ARTE IN SAGRA
All’interno della manifestazione trova spazio anche l’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”.
La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è sostenuta dai main sponsor: Giuliano Pugliafruit, Orchidea frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio, Giacovelli srl, Rossi restauri, Lovece building next, Grotte di Castellana, PiOne spa, Acqua Amata.
Maggiori informazioni sull’evento sono sui canali social ufficiali e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.
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Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo pugliese su richiesta della locale Direzione Distret...-->continua
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Torna per il quindicesimo anno consecutivo il Premio De Sanctis per la Letteratura, tributo alla “scrittura del presente” e al valore della parola come strumento capace di catturare e interpretare l’essenza della società contemporanea.
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|19/05/2026 - Global Sumud, Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: a bordo anche attivisti italiani
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.