Prosegue con grande partecipazione e crescente entusiasmo il percorso di “Scalea Eterna”, il progetto culturale promosso dal Comune di Scalea – Assessorato alla Cultura – insieme a un ampio partenariato associativo e cofinanziato dalla Regione Calabria, che sta riportando al centro la storia, la memoria e l’identità più autentica della città.

Attraverso incontri, approfondimenti, testimonianze e momenti di dialogo tra studiosi, istituzioni, scuole, associazioni e comunità, il progetto sta costruendo un importante percorso di riscoperta collettiva delle radici storiche e culturali di Scalea, rafforzando il legame tra territorio, memoria e partecipazione civica.



Martedì 19 maggio protagonista sarà l’archeologia e la riscoperta della Scalea antica, attraverso una giornata di grande valore scientifico e culturale che vedrà la partecipazione del prof. Fabrizio Mollo, docente dell’Università di Messina e tra i più autorevoli studiosi della Calabria antica e della Magna Grecia.



Tema centrale dell’iniziativa sarà: “Archeologia nella Piana di Scalea: risultati e prospettive”, un’occasione preziosa per approfondire le più recenti ricerche archeologiche sul territorio e riflettere sulle prospettive future di valorizzazione storica e culturale dell’area.



L’incontro si terrà alle ore 11:00 presso Palazzo Spinelli e coinvolgerà anche gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Gregorio Caloprese” di Scalea, in un significativo momento di confronto tra il mondo della ricerca e le nuove generazioni.



Insieme al prof. Mollo interverrà la dott.ssa Paola Aurino della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso il patrimonio storico-archeologico del territorio.



Nel pomeriggio, alle ore 17:00, sempre nella suggestiva cornice di Palazzo Spinelli, il prof. Mollo presenterà il suo ultimo volume: “GLI ALTRI. Le popolazioni non greche nella Calabria antica (IX-III sec. a.C.), edito da Rubbettino.

Il libro affronta uno dei temi più affascinanti e meno conosciuti della storia della Calabria antica: il rapporto tra il mondo greco e le popolazioni indigene e italiche che abitarono il territorio prima e durante la Magna Grecia. Attraverso fonti storiche, miti, studi archeologici ed elementi etnografici, il volume ricostruisce la complessità culturale della Calabria antica, restituendo centralità a quei popoli spesso rimasti ai margini della narrazione storica tradizionale e raccontando una Calabria crocevia di civiltà.

La presentazione del volume rappresenterà quindi un momento di grande valore culturale all’interno del progetto “Scalea Eterna”, perfettamente in linea con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici storiche più profonde del territorio.



La giornata sarà moderata dalla giornalista Nicoletta Toselli.



Previsti i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Scalea, Annalisa Alfano.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati che il progetto “Scalea Eterna” sta ottenendo – dichiara l’Assessore Alfano – soprattutto per la straordinaria partecipazione della comunità e delle numerose associazioni del territorio che, come mai prima d’ora, stanno contribuendo attivamente alle iniziative. Si sta creando una rete culturale autentica, capace di restituire amore, appartenenza e orgoglio verso la nostra città. Vedere cittadini, giovani, studiosi e realtà associative camminare insieme nella valorizzazione della memoria storica di Scalea rappresenta il risultato più bello e importante di questo percorso».



Con questo nuovo appuntamento, “Scalea Eterna” conferma la propria vocazione: trasformare la cultura in uno strumento di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del territorio, mettendo in rete ricerca scientifica, memoria storica e coinvolgimento della comunità.



