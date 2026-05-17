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|Morti sul lavoro, Laghi: «Non è fatalità»
17/05/2026
|«Dal Primo Maggio a oggi, in appena dieci giorni, quattro persone sono morte mentre lavoravano. Quattro vite spezzate. E ogni volta, in molti parlano di fatalità, di destino, di tragica coincidenza. Ma qui il destino c’entra poco. Dietro queste morti ci sono controlli carenti o del tutto assenti, sicurezza trascurata, risorse insufficienti e scelte politiche che da anni non affrontano il problema con la necessaria determinazione e il dovuto impegno». È quanto dichiara il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi.
«Da medico e da consigliere regionale sento il dovere di dire le cose come stanno – dichiara–. Quella che viviamo è una strage quotidiana, silenziosa, che non può più essere tollerata. I numeri, del resto, raccontano una situazione evidente. Secondo le stime dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le analisi del Sole 24 Ore, in Italia mancano migliaia di ispettori e tecnici della prevenzione: tra 3.600 e 5.900 unità rispetto al fabbisogno reale. Solo per i controlli amministrativi e tecnici la carenza supera le 2.600 persone. Un vuoto enorme, che rende impossibile garantire verifiche adeguate nei luoghi di lavoro».
«La risposta – prosegue Laghi – dovrebbe essere semplice: assumere subito il personale necessario. In Calabria il quadro è ancora più grave. La regione registra il più alto tasso di irregolarità lavorativa d’Italia, pari al 27,8%, mentre gli organici ispettivi nelle province restano ben al di sotto di quanto previsto e necessario. Proprio dove il lavoro nero e il sommerso sono più diffusi, i controlli risultano più deboli. Quando vengono ignorate le norme di sicurezza, quando si risparmia sui dispositivi di protezione o si chiudono gli occhi davanti ai rischi nei cantieri, chi ha responsabilità deve risponderne penalmente. La sicurezza non può essere considerata un costo da tagliare, ma un diritto fondamentale. Quella delle morti sul lavoro, più volte duramente stigmatizzate dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è cosa che grida vendetta al cielo, ma che deve trovare non più dilazionabili risposte - politiche, legislative e giudiziarie - qui sulla terra».
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|17/05/2026 - Barca in avaria, a Crotone due norvegesi messi in salvo da Guardia costiera
La Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Crotone, la notte scorsa, ha soccorso e messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca vela in avaria per un guasto al motore, a largo della città calabrese.
I due - in buone condizioni di salute - han...-->continua
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|17/05/2026 - Autotrasporto, fermo nazionale dal 25 al 29 maggio: anche la Calabria aderisce alla protesta
Il comparto dell’autotrasporto merci si prepara a una nuova fase di protesta nazionale. Gli autotrasportatori calabresi aderiranno al fermo dei servizi proclamato da Confartigianato Trasporti insieme a UNATRAS, previsto dal 25 al 29 maggio 2026, in assenza di ...-->continua
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|17/05/2026 - 'Scalea Eterna', focus sull’archeologia: il prof. Fabrizio Mollo racconta la Calabria antica e le radici del territorio
Prosegue con grande partecipazione e crescente entusiasmo il percorso di “Scalea Eterna”, il progetto culturale promosso dal Comune di Scalea – Assessorato alla Cultura – insieme a un ampio partenariato associativo e cofinanziato dalla Regione Calabria, che st...-->continua
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|17/05/2026 - Morti sul lavoro, Laghi: «Non è fatalità»
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|16/05/2026 - Scoperta discarica di auto rubate e incendiate tra Carapelle e Orta Nova: danni anche agli alberi di mandorlo
CARAPELLE – Decine di carcasse di auto rubate, cannibalizzate e poi incendiate sono state trovate nelle campagne tra Carapelle e Orta Nova, nel Foggiano. A denunciare l’accaduto è Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali territoriali forestali C...-->continua
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|16/05/2026 - Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia: tragedia nel Tarantino
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Tragedia nella serata di ieri, 15 maggio, nel Tarantino. Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, alla guida del ve...-->continua
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|16/05/2026 - Amendolara riconquista la Bandiera Blu dopo 14 anni
Dopo quattordici anni di attesa, la Bandiera Blu torna a sventolare sul lungomare di Amendolara, riportando il riconoscimento ottenuto nel biennio 2011-2012. Un risultato accolto con grande emozione dal sindaco Maria Rita Acciardi, che ha parlato di un traguar...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.