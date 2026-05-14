Lecce, maggio 2026 — La città di Lecce si prepara ad accogliere il Forum Obscura, in programma venerdì dalle alle presso il Museo Sigismondo Castromediano. L’iniziativa propone un confronto tra professionisti del settore criminologico, giuridico e investigativo, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione di approfondimento su temi centrali per la comprensione del crimine e della sicurezza contemporanea.



L’evento, promosso in collaborazione con Forensics Group, OBSCURA, I Quaderni del Bardo di Stefano Donno, Polo Biblio-Museale di Lecce, Museo Castromediano, Pro Loco Lecce e UNPLI Pro Loco Puglia, mette al centro un approccio interdisciplinare che unisce competenze accademiche, professionali e divulgative. Un’impostazione che rende il forum interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi segue i temi della sicurezza, della cronaca, dell’analisi sociale e della divulgazione specialistica.



Tra i relatori figurano il dott. Mirco Turco, psicologo, criminologo e direttore scientifico di Forensics Group, nonché direttore editoriale di OBSCURA; il dott. c.v. Giuseppe Lodeserto, sociologo, criminologo e presidente Forensics Group; la dott.ssa Federica Perrucci, esperta in sociologia del crimine e della sicurezza; la dott.ssa Alessandra Abatelillo, funzionario giuridico pedagogico, grafologa forense e avvocato; il dott. Francesco P. Esposito, criminologo forense, giurista ed esperto di docuserie crime; e la dott.ssa Katia Capoccia, esperta in criminologia, Dott. Stefano Donno editore.



“Obscura nasce con l’intento di portare il dibattito sul crimine fuori dai luoghi comuni, offrendo strumenti di lettura rigorosi, attuali e accessibili”, spiega la direzione scientifica del progetto. “Il forum rappresenta un momento di incontro tra competenze diverse, capace di valorizzare sia la dimensione scientifica sia quella culturale della materia.”



Dichiara il Dott. Mirco Turco psicologo, criminologo e direttore scientifico di Forensics Group, nonché direttore editoriale di OBSCURA : “ Nel panorama contemporaneo, in cui il fascino per il true crime incontra la necessità di rigore scientifico e approfondimento culturale, nasce Obscura: non un semplice evento, ma uno spazio di dialogo autentico tra discipline, esperienze e visioni. Come Psicologo, Criminologo e Direttore Editoriale, sento l’urgenza, prima ancora che il privilegio, di presentare questa iniziativa come un crocevia di conoscenze. Criminologia e Scienze Forensi non sono soltanto materie di studio o strumenti investigativi: rappresentano chiavi interpretative della complessità umana, della devianza, della verità. Obscura si propone come occasione concreta di confronto tra professionisti, studiosi e appassionati. Qui, il sapere accademico incontra la narrazione, l’esperienza sul campo dialoga con l’innovazione, e le idee, anche le più audaci, trovano spazio per emergere e trasformarsi in visione condivisa. Non è un caso che il cuore dell’evento sia proprio lo scambio: culturale, umano, intellettuale. In un’epoca in cui il racconto del crimine rischia spesso di scivolare nella superficialità o nello spettacolo, Obscura rivendica profondità, responsabilità e consapevolezza. Questo è un invito a guardare oltre l’evidenza, a interrogarsi, a mettere in discussione certezze. Perché comprendere il crimine significa, in ultima analisi, comprendere noi stessi L’appuntamento si inserisce in una più ampia attività di promozione editoriale e formativa legata ai temi della criminologia, dell’investigazione e della sicurezza, con un’attenzione particolare alla divulgazione di qualità e al dialogo con il territorio. Foto, materiali informativi e aggiornamenti sul progetto sono disponibili sui siti e .