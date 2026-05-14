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|Lecce ospita il primo Forum Obscura sulla criminologia
14/05/2026
|Lecce, maggio 2026 — La città di Lecce si prepara ad accogliere il Forum Obscura, in programma venerdì dalle alle presso il Museo Sigismondo Castromediano. L’iniziativa propone un confronto tra professionisti del settore criminologico, giuridico e investigativo, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione di approfondimento su temi centrali per la comprensione del crimine e della sicurezza contemporanea.
L’evento, promosso in collaborazione con Forensics Group, OBSCURA, I Quaderni del Bardo di Stefano Donno, Polo Biblio-Museale di Lecce, Museo Castromediano, Pro Loco Lecce e UNPLI Pro Loco Puglia, mette al centro un approccio interdisciplinare che unisce competenze accademiche, professionali e divulgative. Un’impostazione che rende il forum interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi segue i temi della sicurezza, della cronaca, dell’analisi sociale e della divulgazione specialistica.
Tra i relatori figurano il dott. Mirco Turco, psicologo, criminologo e direttore scientifico di Forensics Group, nonché direttore editoriale di OBSCURA; il dott. c.v. Giuseppe Lodeserto, sociologo, criminologo e presidente Forensics Group; la dott.ssa Federica Perrucci, esperta in sociologia del crimine e della sicurezza; la dott.ssa Alessandra Abatelillo, funzionario giuridico pedagogico, grafologa forense e avvocato; il dott. Francesco P. Esposito, criminologo forense, giurista ed esperto di docuserie crime; e la dott.ssa Katia Capoccia, esperta in criminologia, Dott. Stefano Donno editore.
“Obscura nasce con l’intento di portare il dibattito sul crimine fuori dai luoghi comuni, offrendo strumenti di lettura rigorosi, attuali e accessibili”, spiega la direzione scientifica del progetto. “Il forum rappresenta un momento di incontro tra competenze diverse, capace di valorizzare sia la dimensione scientifica sia quella culturale della materia.”
Dichiara il Dott. Mirco Turco psicologo, criminologo e direttore scientifico di Forensics Group, nonché direttore editoriale di OBSCURA : “ Nel panorama contemporaneo, in cui il fascino per il true crime incontra la necessità di rigore scientifico e approfondimento culturale, nasce Obscura: non un semplice evento, ma uno spazio di dialogo autentico tra discipline, esperienze e visioni. Come Psicologo, Criminologo e Direttore Editoriale, sento l’urgenza, prima ancora che il privilegio, di presentare questa iniziativa come un crocevia di conoscenze. Criminologia e Scienze Forensi non sono soltanto materie di studio o strumenti investigativi: rappresentano chiavi interpretative della complessità umana, della devianza, della verità. Obscura si propone come occasione concreta di confronto tra professionisti, studiosi e appassionati. Qui, il sapere accademico incontra la narrazione, l’esperienza sul campo dialoga con l’innovazione, e le idee, anche le più audaci, trovano spazio per emergere e trasformarsi in visione condivisa. Non è un caso che il cuore dell’evento sia proprio lo scambio: culturale, umano, intellettuale. In un’epoca in cui il racconto del crimine rischia spesso di scivolare nella superficialità o nello spettacolo, Obscura rivendica profondità, responsabilità e consapevolezza. Questo è un invito a guardare oltre l’evidenza, a interrogarsi, a mettere in discussione certezze. Perché comprendere il crimine significa, in ultima analisi, comprendere noi stessi L’appuntamento si inserisce in una più ampia attività di promozione editoriale e formativa legata ai temi della criminologia, dell’investigazione e della sicurezza, con un’attenzione particolare alla divulgazione di qualità e al dialogo con il territorio. Foto, materiali informativi e aggiornamenti sul progetto sono disponibili sui siti e .
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.