|
|
|Erosione della “costa alta” pugliese, parte la fase operativa che mobilita oltre 26 milioni di euro
12/05/2026
|Entra nella fase operativa la misura della Regione Puglia che mette a disposizione dei Comuni costieri 26,4 milioni di euro per affrontare fenomeni di erosione, frane e arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall’intensificarsi degli eventi meteomarini estremi.
Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, informando che oggi è stata adottata dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico la determina che dà attuazione alla DGR 280/2026 approvata dalla Giunta regionale il 17 marzo scorso e consente di avviare concretamente la selezione degli interventi finanziabili nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.
“Parliamo di risorse europee integrate da quote statali e dal cofinanziamento regionale attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione", prosegue l’assessore sottolineando che "proprio la natura europea della misura ha richiesto, nelle ultime settimane, verifiche tecniche e procedurali con l’Autorità di Gestione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, oltre al confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale svolto il 28 aprile scorso: passaggi necessari per garantire procedure corrette, tempi certi e piena operatività degli interventi”.
Nel provvedimento la Regione Puglia evidenzia che l’aumento dell’erosione costiera è direttamente collegato ai cambiamenti climatici e alla crescente frequenza di eventi meteomarini intensi che stanno accelerando i processi erosivi lungo le coste pugliesi. Per questo gli interventi vengono qualificati come opere di “preminente interesse nazionale” e di carattere prioritario.
“L’obiettivo – aggiunge l’assessore regionale – è rafforzare la sicurezza del territorio costiero, proteggere infrastrutture, abitati e attività economiche esposte al rischio erosione e accompagnare gli interventi con azioni di ripristino della naturalità delle coste e di adattamento climatico”.
Con la pubblicazione della determina si apre ora la fase operativa della procedura: i Comuni pugliesi dovranno presentare studi preliminari relativi a interventi localizzati in aree classificate a rischio geomorfologico o interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni. Le proposte dovranno riguardare opere di mitigazione del rischio da erosione costiera e di protezione dei versanti, con un valore minimo di 500 mila euro e un livello progettuale almeno preliminare.
Province e Città Metropolitana di Bari avranno il compito di coordinare i Comuni costieri e supportarli nella predisposizione delle proposte progettuali, mentre la valutazione tecnica resterà di esclusiva competenza della Regione Puglia.
Dopo una prima verifica regionale, i progetti ritenuti ammissibili entreranno nel sistema nazionale ReNDiS, il repertorio degli interventi per la difesa del suolo, e potranno accedere alla fase di finanziamento e progettazione esecutiva. I Comuni selezionati saranno nominati “Soggetti Attuatori” dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.
La ripartizione territoriale delle risorse era già stata definita sulla base dell’estensione della “costa alta” presente nelle diverse province pugliesi: alla provincia di Foggia sono destinati oltre 8,2 milioni di euro, seguono Lecce con circa 5 milioni, Bari con oltre 4,1 milioni, Brindisi con circa 4 milioni, Taranto con oltre 3 milioni e BAT con circa 1,8 milioni di euro.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|12/05/2026 - Erosione della “costa alta” pugliese, parte la fase operativa che mobilita oltre 26 milioni di euro
Entra nella fase operativa la misura della Regione Puglia che mette a disposizione dei Comuni costieri 26,4 milioni di euro per affrontare fenomeni di erosione, frane e arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall’intensificarsi degli eventi m...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Scalea, accoltella il padre al culmine di una lite: 43enne fermato dai Carabinieri
Dramma familiare a Scalea, dove un uomo di 43 anni avrebbe accoltellato il padre 74enne al termine di una violenta lite scoppiata all’interno dell’abitazione di famiglia. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini, richiamati dalle urla provenienti dal...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Frode fiscale nel settore migranti: sequestri per 1,4 milioni eseguiti dalla Guardia di Finanza
Sequestro da circa 1,4 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Cosenza, su delega della Procura di Paola, nei confronti di una società e due persone indagate per presunti reati fiscali nel settore dell’accoglienza ai migranti. Le indagini avrebber...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Crotone. Organizzazione criminale dedita a truffe online: eseguite 10 misure cautelari
I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari personali, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati, a vario ...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Turi celebra la Ciliegia Ferrovia: dal 5 al 7 giugno la 34ª edizione della Sagra
C’è un tempo, a Turi (BA), che profuma di dolcezza e tradizione: è il tempo delle ciliegie. Non è solo una stagione, ma un racconto che si rinnova ogni anno tra i campi, dove le prime luci dell’alba accompagnano il lavoro attento di mani esperte nella raccolta...-->continua
|
|
|11/05/2026 - Carovita, l’allarme del CNDDU: ''Docenti fuorisede sempre più in difficoltà''
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per i dati diffusi da CNA e CGIA di Mestre relativi all’ennesima impennata del costo della vita che, secondo le stime, potrebbe gravare sulle famiglie italiane f...-->continua
|
|
|11/05/2026 - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, ''Il silenzio degli altri'' vince il Premio Urban Vision Group
Si conclude la 19. edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano di Roma, appuntamento di riferimento in Italia per il nuovo cinema iberoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, che dal 6 al 10 maggio ha animato...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.