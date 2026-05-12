C’è un tempo, a Turi (BA), che profuma di dolcezza e tradizione: è il tempo delle ciliegie. Non è solo una stagione, ma un racconto che si rinnova ogni anno tra i campi, dove le prime luci dell’alba accompagnano il lavoro attento di mani esperte nella raccolta dei frutti maturi. A celebrarlo, dal 5 al 7 giugno 2026, torna la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, l’atteso appuntamento che ogni anno anima le strade del paese con colori, sapori e storie di territorio. Tre giorni dedicati non solo a uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro paziente e alla dedizione di chi custodisce e tramanda il valore autentico della terra.







Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: saranno tre giornate intense per la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, evento di rilievo fieristico, culturale e turistico che accende i riflettori su una delle eccellenze più amate della stagione. Sono attesi numerosi visitatori e turisti pronti a riempire le vie di Turi, borgo a pochi chilometri da Bari, in occasione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.







Dolce, succosa, dalla polpa consistente e croccante, la “Ferrovia” è la varietà di ciliegia più apprezzata in Puglia, al punto da diventare protagonista di una festa che ne valorizza qualità e identità. La sagra rappresenta un’importante occasione di promozione del prodotto e di sviluppo commerciale, anche attraverso la vendita diretta. In questo viaggio tra sapori e tradizioni, Turi si racconta attraverso le sue eccellenze, accogliendo i visitatori in un’esperienza completa fatta di sapori, spettacoli, arte, tour e mercatini. Il tutto nel cuore del periodo di raccolta, quando il territorio esprime al meglio la propria vitalità.



La Ciliegia Ferrovia diventa così simbolo e motore del territorio, protagonista di un vero e proprio villaggio diffuso che comprende area fiera mercato e stand commerciali, spazi dedicati all’enogastronomia, mercatini di artigianato e hobbistica, eventi musicali, oltre ad appuntamenti collaterali come mostre d’arte e visite guidate.











L’EVENTO INAUGURALE



La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle principali autorità civili e militari e con la partecipazione della madrina dell’evento, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale degli spazi espositivi dedicati alle aziende cerasicole. Dopo la serata inaugurale, la manifestazione proseguirà sabato 6 e domenica 7 giugno già a partire dalle ore mattutine.







MUSICA E SPETTACOLO



Ricco il calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Torna Cherry On Air, il palco dedicato a musica, incontri e intrattenimento a cura di Radio Puglia, che ospiterà tra gli altri l’influencer del settore ortofrutticolo Serena Montucchiari. Piazza Moro accoglierà il “Grotte di Castellana on Stage” con musica live di Laradioa1000max – 883 e Max Pezzali Tribute Band, Valentino Aquilano canta Dalla – Omaggio a Lucio, e Celebration Discobanda. In Villa Comunale spazio ai dj set di “Cherry & Drink”. Non mancheranno le esibizioni musicali itineranti della Young Marching Band, della Bassa Musica di Piripicchio, degli Asurd Batukada e della Conturband. In programma anche due presentazioni letterarie: “Il mio piccolo segreto - Arte & Follia” di Roberta Di Maurizio e “Nullaccadenza” di Enzo Delle Monache.



Tutti gli eventi sono gratuiti.







L’ARTE IN SAGRA



All’interno della manifestazione trova spazio anche l’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”.







ASPETTANDO LA SAGRA – IL TEMPO DELLE CILIEGIE A TURI



Ad arricchire il programma, un calendario di appuntamenti che anticipano la sagra e valorizzano il “tempo delle ciliegie”. Si parte con due convegni: il 20 maggio “Ciliegie tesoro di Turi. La sfida continua”, alle ore 18:30 nell’auditorium di via Indro Montanelli, mentre il 29 maggio Palazzo Cozzolongo ospiterà “Un mondo in un frutto”. Il 30 e 31 maggio ci sarà lo spettacolo culturale delle scuole del territorio in piazza Capitano Colapietro. Lunedì 1° giugno alle ore 19:30 saranno inaugurate le mostre fotografiche, visitabili fino alla conclusione della manifestazione, e ci sarà l’accensione ufficiale delle installazioni luminose, poi alle ore 21:00 spazio al Cherry On Air – Sunset Party con dj set a cura di Radio Puglia. Martedì 2 giugno, alle ore 21:00 in piazza Silvio Orlandi, si terrà la “Cherry Fashion Night”, serata di gala tra moda e spettacolo. Infine, il 3 e 4 giugno torna “Mastercherry”, contest dedicato agli appassionati di cucina e sapori autentici, a cura di URCP e Lady Chef Puglia, che per la seconda edizione vedrà la partecipazione della madrina Barbara Politi.







La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è sostenuta dai main sponsor: Giuliano Pugliafruit, Orchidea frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio, Giacovelli srl, Rossi restauri, Lovece building next, Grotte di Castellana, PiOne spa, Acqua Amata.