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|La Ciclovia dei Parchi continua a crescere: 20mila visitatori in più in un anno
10/05/2026
|Oltre 3 milioni di visualizzazioni a livello globale e una crescita degli utenti attivi che nel 2025 sfiora le 20.000 unità, con un incremento del +31% rispetto all’anno precedente: sono questi i numeri che certificano il successo della Ciclovia dei Parchi della Calabria sulla piattaforma Komoot.com, punto di riferimento per oltre 50 milioni di cicloturisti nel mondo.
Un risultato che conferma la forza di un progetto capace di raccontare una Calabria autentica e sorprendente, fatta di paesaggi naturali straordinari, borghi identitari e una rete territoriale che valorizza le aree interne, dimostrando che la regione non è solo mare, ma una grande montagna nel cuore del Mediterraneo.
Dal 2021 al 2024, le raccolte di viaggio dedicate alla Ciclovia sulla piattaforma Komoot.com hanno acceso i riflettori sulla Calabria come destinazione d’eccellenza per il cicloturismo: secondo il Cycle Tourism Index 2, calcolato sul numero degli utenti stranieri che hanno completato almeno un percorso ciclistico nelle regioni analizzate e presentato alla recente Fiera del Cicloturismo di Padova, la Calabria si posiziona al 13° posto in Italia, superando regioni storicamente consolidate; entra nella “top 10” in diversi periodi dell’anno, con il 7° posto in inverno; 10° in primavera; 9° in autunno.
“La Ciclovia dei Parchi – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro – rappresenta un modello virtuoso di sviluppo sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, promozione turistica e crescita economica. I risultati ottenuti dimostrano che la strategia intrapresa dalla Regione Calabria è quella giusta e che il turismo lento è una leva fondamentale per il futuro del territorio”.
L’impatto della Ciclovia è evidente anche sul tessuto economico locale: sono ben 45 le nuove imprese nate lungo il percorso, dal Pollino all’Aspromonte passando per la Sila e per le Serre, per ospitare ed assistere i turisti in bicicletta; sono circa 200, invece, gli operatori che hanno aderito alla Carta dei Servizi della Ciclovia.
“Un segnale concreto di come il turismo sostenibile possa generare nuove opportunità occupazionali e valorizzare i territori interni”: ha evidenziato l’assessore regionale al Turismo e Lavoro, Giovanni Calabrese. La Ciclovia dei Parchi – ha proseguito Calabrese – si conferma dunque un’infrastruttura verde strategica e un simbolo di una nuova narrazione della regione, competitiva e sempre più protagonista nei flussi turistici”.
Una strategia vincente per il futuro della Calabria, attraverso un modello virtuoso che dimostra come investire sull’ambiente e sul turismo lento generi occupazione, innovazione e sviluppo sostenibile.
“I dati che emergono dall’indagine diretta condotta tra gli operatori della Ciclovia – ha concluso il dirigente del Settore Parchi e aree naturali protette del dipartimento regionale Sostenibilità ambientale, Giovanni Aramini – sono incoraggianti, riguardando, perlopiù, flussi destagionalizzati e diretti nell’entroterra: si registra un incremento degli arrivi compreso tra il 20% e il 50%, con cicloturisti provenienti da Germania, Austria e Svizzera, e con una nutrita presenza anche da Stati Uniti e Canada”.
Si tratta, prevalentemente, di viaggiatori individuali, coppie o piccoli gruppi, con una componente femminile che supera il 40%, segno di un’offerta percepita come sicura, accessibile e di qualità.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|10/05/2026 - Salerno, città della sicurezza: oltre 2700 studenti in campo per ''Non fare lo sbronzo''
Si avvia verso un finale da record la terza edizione di “Non fare lo sbronzo: protegge la vita, l’ambiente, la città” e il debutto assoluto di “Non fare lo sbronzo Kids: proteggi la vita-gioca, impara a agisci!”. Da lunedì 11 maggio 2 0 26 il capoluogo salernitano vivrà l’ ...-->continua
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|10/05/2026 - Omicidio a Taranto in piazza Fontana: indagini su un gruppo di giovanissimi, vittima un bracciante maliano
TARANTO – Si stringe attorno a un gruppo di almeno cinque giovani, tra cui anche minorenni, il cerchio investigativo sull’omicidio di Sacko Bakari, 35 anni, originario del Mali, ucciso all’alba di ieri in piazza Fontana.
Secondo le prime ricostruzioni...-->continua
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|10/05/2026 - Liste d’attesa in sanità Puglia: oltre 87mila prestazioni anticipate e 164mila cittadini coinvolti nel piano di recupero
Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate. I recall ...-->continua
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|10/05/2026 - La Ciclovia dei Parchi continua a crescere: 20mila visitatori in più in un anno
Oltre 3 milioni di visualizzazioni a livello globale e una crescita degli utenti attivi che nel 2025 sfiora le 20.000 unità, con un incremento del +31% rispetto all’anno precedente: sono questi i numeri che certificano il successo della Ciclovia dei Parchi del...-->continua
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|10/05/2026 - Nel Cilento nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale della Campania
Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale della Campania. Il progetto sarà presentato venerdì 15 maggio, alle ore 10.30, al Rifugio Panormo di Ottati, a circa 1400 metri di altitudine, in ...-->continua
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|9/05/2026 - Turismo e identità per creare lavoro: a Pietra il Job Day
PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Creare opportunità di lavoro e nuove attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione dell’identità culturale e dell’offerta turistica. È questo l’obiettivo di “Punti Cardinali for Work”, iniziativa promossa nell’ambito del “PR P...-->continua
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|9/05/2026 - ''Uomo di onore e di coscienza'': un Convegno a Roccapalumba a 100 anni dal celebre ''Giuramento dei Campieriìì
Si terrà domenica 10 maggio 2026 a Roccapalumba, con inizio alle ore 10,00, in Contrada Rocche in Via Ficamara (pressi Stazione Ferroviaria) il Convegno dal titolo “Uomo di onore e di coscienza. A 100 anni dal Giuramento dei Campieri”.
L’iniziativa in...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.