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|Turismo e identità per creare lavoro: a Pietra il Job Day
9/05/2026
|PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Creare opportunità di lavoro e nuove attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione dell’identità culturale e dell’offerta turistica. È questo l’obiettivo di “Punti Cardinali for Work”, iniziativa promossa nell’ambito del “PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 5 - Occupazione (FSE+), un progetto attivato per rafforzare i servizi di orientamento, favorire l’occupazione e sostenere lo sviluppo delle competenze. Per illustrare le azioni del piano, il Comune di Pietramontecorvino e i suoi partner di progetto hanno organizzato un Job Day: un’intera giornata, martedì 12 maggio, nel Palazzo Ducale dalle 9.30 alle 18, sarà dedicata agli interventi degli esperti che spiegheranno modalità di partecipazione, vantaggi e a chi si rivolgono le azioni messe in campo nell’ambito di “Terravecchia LAB.OR.iosa – Percorsi di orientamento, formazione e lavoro”, il piano specifico per Pietramontecorvino.
LA SESSIONE MATTUTINA. Il Job day si articolerà in due sessioni, la prima dalle 9 alle 13 e la seconda dalle 14 alle 18. Ad aprire i lavori della sessione mattutina saranno i saluti istituzionali di Domenico Alfonso Zuppa, sindaco di Pietramontecorvino. A seguire, sarà Silvia Pellegrini (Regione Puglia) a illustrare le strategie regionali per orientamento e occupabilità. Subito dopo, “LAB.OR.iosa” sarà presentato dal consigliere comunale Lorenzo Piacquadio e da Rosalia Mansueto, esperta IRPIF di politiche attive del lavoro. Si proseguirà con gli interventi di Simona De Troia, guida turistica e docente del percorso formativo IFTS, e una sessione operativa con un talk condotto da Costantina Taviani, direttrice commerciale Masseria Don Nunzio e Cavallo. I lavori della mattinata si concluderanno con una tavola rotonda e gli interventi di Eugenia Infante (Manpower Foggia) e Michele Paglia (Manpower Group).
I COLLOQUI INDIVIDUALI. Dopo una pausa con degustazioni preparate dai corsisti del Programma GOL (Ente IRFIP ETS Pietramontecorvino – percorsi cuoco e addetto alla cucina), alle ore 14 prenderanno il via i colloqui individuali, con incontri diretti tra le aziende del settore turistico e i candidati, per far incontrare offerta e domanda di lavoro. Per i candidati, ci sarà un servizio di revisione curriculum e di supporto alla candidatura. Questa sessione sarà coordinata da Eugenia Infante, responsabile filiale Manpower di Foggia, e da Michele Paglia, responsabile centro sud per Manpower delle politiche attive del lavoro.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|9/05/2026 - Turismo e identità per creare lavoro: a Pietra il Job Day
PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Creare opportunità di lavoro e nuove attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione dell’identità culturale e dell’offerta turistica. È questo l’obiettivo di “Punti Cardinali for Work”, iniziativa promossa nell’ambito del “PR PUGLIA FESR-FSE+...-->continua
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|9/05/2026 - ''Uomo di onore e di coscienza'': un Convegno a Roccapalumba a 100 anni dal celebre ''Giuramento dei Campieriìì
Si terrà domenica 10 maggio 2026 a Roccapalumba, con inizio alle ore 10,00, in Contrada Rocche in Via Ficamara (pressi Stazione Ferroviaria) il Convegno dal titolo “Uomo di onore e di coscienza. A 100 anni dal Giuramento dei Campieri”.
L’iniziativa in...-->continua
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|8/05/2026 - Controlli ''anticaporalato'' nel Tarantino: sospesa un’attività agricola e denunce per violazioni sulla sicurezza
Prosegue nel territorio ionico l’attività straordinaria di controllo “anticaporalato” dei Carabinieri, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto e finalizzata al contrasto dello sfruttamento del lavoro e delle violazioni in materia di sicurezza.
N...-->continua
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|8/05/2026 - Bisceglie (BT). Furti: rubano cibo alla CARITAS, arrestati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonc...-->continua
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|8/05/2026 - Catanzaro - Sequestrati oltre 40.000 confezioni contenenti il “Lilial”, sostanza cancerogena
Nei giorni scorsi si è conclusa un’articolata indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro volta al contrasto della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici pericolosi e che ha determinato il rinvio a giudizio di 3 rappre...-->continua
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|8/05/2026 - Unicef Italia: per il 79% delle donne e il 63% degli uomini essere neogenitori non è facile
A conclusione della Settimana Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l’UNICEF Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti[1], nell’ambito della pubblicazione “EPPUR SIAM SOLI - La salute...-->continua
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|8/05/2026 - Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali
Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Pre...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.