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|''Uomo di onore e di coscienza'': un Convegno a Roccapalumba a 100 anni dal celebre ''Giuramento dei Campieriìì
9/05/2026
|Si terrà domenica 10 maggio 2026 a Roccapalumba, con inizio alle ore 10,00, in Contrada Rocche in Via Ficamara (pressi Stazione Ferroviaria) il Convegno dal titolo “Uomo di onore e di coscienza. A 100 anni dal Giuramento dei Campieri”.
L’iniziativa intende approfondire, a un secolo di distanza, una delle pagine più controverse e significative della storia siciliana del Novecento, attraverso il contributo di storici, studiosi e testimoni del dibattito culturale e civile sulla mafia, il fascismo e le lotte sociali. Ad aprire i lavori saranno i saluti del Sindaco di Roccapalumba, Benedetto Giunta, e della Presidente della Sede locale di BCsicilia di Roccapalumba Anna Maria Modica, seguiti dalla presentazione di Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia. Il primo intervento è affidato a Vittorio Coco, Docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Palermo, con una relazione dedicata a “Cesare Mori, il Prefetto di ferro”. A seguire, Michelangelo Ingrassia, Docente di Storia delle istituzioni educative contemporanee presso l’Università di Palermo, affronterà il tema: “La Santissima Trinità: latifondo mafia e fascismo”. Seguirà Giovanni Tessitore, già professore associato di Sociologia del diritto presso l’Università di Palermo, che interverrà su: “Cesare Mori e il rapporto con i Campieri”. Dopo la pausa caffè, è previsto l’intervento di Umberto Santino, Presidente del Centro Peppino Impastato, con una relazione dal titolo “Lotte contadine e operaie prima del fascismo. Una testimonianza inedita sul Giuramento dei Campieri”, Rosario Mangiameli, dell’Università di Catania, affronterà il tema “La violenza come sistema: il Giuramento dei Campieri”, infine Mario Siragusa, PhD e cultore di Storia contemporanea presso l’Università Kore, proporrà una riflessione su “Mori e il Giuramento dei Campieri: una svolta nella lotta alla mafia?”. E’ previsto un intermezzo musicale curato da Giulia Messina, arpista della Massimo Kids Orchestra.
L’iniziativa è promossa dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, da BCsicilia e dall’Università Popolare. Per informazioni: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 3468241076 – Facebook: BCsicilia.
“Il convegno intende offrire – dichiara Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia - una lettura critica e multidisciplinare di quel periodo storico, del ruolo di Cesare Mori, e in particolare della giornata del Giuramento dei Campieri, attraverso il contributo di studiosi provenienti dal mondo universitario e della ricerca, al fine di favorire una comprensione più ampia delle dinamiche sociali, economiche e politiche che hanno caratterizzato la Sicilia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. L’iniziativa nasce inoltre con l’obiettivo di approfondire, il rapporto tra mafia, latifondo, fascismo e controllo del territorio, temi che hanno inciso profondamente nella storia dell’Isola, e si inserisce nel più ampio percorso culturale promosso da BCsicilia per la tutela della memoria storica e per la diffusione della conoscenza quale elemento fondamentale di partecipazione civile e strumento indispensabile per costruire una società più libera, responsabile e giusta”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|9/05/2026 - Turismo e identità per creare lavoro: a Pietra il Job Day
PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Creare opportunità di lavoro e nuove attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione dell’identità culturale e dell’offerta turistica. È questo l’obiettivo di “Punti Cardinali for Work”, iniziativa promossa nell’ambito del “PR PUGLIA FESR-FSE+...-->continua
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|9/05/2026 - ''Uomo di onore e di coscienza'': un Convegno a Roccapalumba a 100 anni dal celebre ''Giuramento dei Campieriìì
Si terrà domenica 10 maggio 2026 a Roccapalumba, con inizio alle ore 10,00, in Contrada Rocche in Via Ficamara (pressi Stazione Ferroviaria) il Convegno dal titolo “Uomo di onore e di coscienza. A 100 anni dal Giuramento dei Campieri”.
L’iniziativa in...-->continua
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|8/05/2026 - Controlli ''anticaporalato'' nel Tarantino: sospesa un’attività agricola e denunce per violazioni sulla sicurezza
Prosegue nel territorio ionico l’attività straordinaria di controllo “anticaporalato” dei Carabinieri, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto e finalizzata al contrasto dello sfruttamento del lavoro e delle violazioni in materia di sicurezza.
N...-->continua
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|8/05/2026 - Bisceglie (BT). Furti: rubano cibo alla CARITAS, arrestati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonc...-->continua
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|8/05/2026 - Catanzaro - Sequestrati oltre 40.000 confezioni contenenti il “Lilial”, sostanza cancerogena
Nei giorni scorsi si è conclusa un’articolata indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro volta al contrasto della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici pericolosi e che ha determinato il rinvio a giudizio di 3 rappre...-->continua
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|8/05/2026 - Unicef Italia: per il 79% delle donne e il 63% degli uomini essere neogenitori non è facile
A conclusione della Settimana Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l’UNICEF Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti[1], nell’ambito della pubblicazione “EPPUR SIAM SOLI - La salute...-->continua
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|8/05/2026 - Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali
Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Pre...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.